«Hay dos etapas superadas en la Argentina, el kirchnerismo y el macrismo»

En el último cuarto de su vida, señala el Dr. Roberto Terrile, tomó la decisión de hacer lo que le gusta, lo que motive su participación en la política partidaria sin desconocer su pertenencia al vecinalismo. Las circunstancias lo ubican en este 2021 en un espacio con fuerte marca peronista, la propuesta que encabeza Florencio Randazzo.

Terrile se convirtió en el armador de la Primera Sección Electoral. Mirando la lista de Moreno, sin presencia de Libres del Sur y el Partido Socialista (NdR: en la lista de diputados nacionales, en el séptimo lugar está la licenciada Mariana López del PS), nace la primer pregunta para el aspirante a senador provincial: ¿aplicó el bisturí y cerró la oferta morenense de Juntos Vamos con Vos: «No, de ninguna manera, convoqué absolutamente a todos, vos sabés lo que es el armado de una lista en un distrito, imagínate en una sección electoral, imagínate en la sesión electoral más importante de la Provincia de Buenos Aires»

¿Libres el Sur no está en la lista, tampoco el Partido socialista? Mariana López aparece en el armado provincial

No, te cuento, sí está, de hecho, yo tuve diáogo con Jorge Illia que es el Presidente actual del Socialismo en la provincia (NdR: el actual Secretario General del PS es el platense Emiliano Fernández), un pibe excelente, tuvimos un dialogo bárbaro, le dije en la charla que yo en Moreno tenía a dos personas del socialismo muy importantes, una era, Ricardo Vago y otra López, que iba a intentar hablar con ellos, dos personas que iban a prestigiar la lista y yo tengo muy bien conceptuados a los dos. Mandé a una persona amiga mía, que me está dando una mano bastante grande, a hablar con ellos. Ricardo está medio apachuchado por la circunstancia y es entendible y, con López no sé qué pasó, creo que tampoco quiso participar, pero no tuvimos para nada desavenencia porque como te digo, yo lo invité a venir a hablar.

“Vamos con Vos”, que tiene la Tercera Posición, Camaño, tiene randazzismo, Urtubey y cuando vamos a Moreno, ¿es el terrilismo? ¿Cómo lo definimos? Porque históricamente siempre estuviste con el Doctor Asseff, fuiste parte de la estructura.

Soy muy amigo del Doctor Asseff, fui fundador del vecinalismo junto con el padre, junto con Julio Asseff.

Y llega este momento de tu vida, donde sos apoderado de un frente nuevo que viene a ser la tercera posición, ¿cómo llega esto?

Llega por amistad con los integrantes del elenco, yo soy muy amigo de Ariel Franetovich. Amigo así, como soy amigo con El Turco, no hace falta que te diga como terminé yo en Cambiemos, es de público conocimiento y resisto archivo, yo terminé diciendo que el ministro de salud era un inútil, entre otras cosas, lo cual sostengo. Muchos no resisten archivos, yo resisto archivo, pero, es más, busca archivos míos del kirchnerismo más duro, yo a Cristina Kirchner la puteaba en 18 idiomas y en esa misma época hacía un paréntesis sobre Randazzo porque me pareció maravillosa la gestión del Flaco Randazzo.

En Transporte después de Schiavi, Jaime, de la Masacre de Once

Ahí es donde asume Randazzo la parte de transporte, y no solo eso, la parte de documentos me pareció maravillosa, el acceso fácil que cualquiera de nosotros tuvimos al documento, al DNI, al pasaporte, acordate que para sacar un pasaporte si no tenés algún comisario amigo podés tardar un año. Con el Flaco ibas y al otro día lo sacabas.

Eso es lo que hizo, ahora hablamos de la política de este momento

Vos me preguntaste como lleguÉ y bueno, con la amistad con ellos, el súmate, y también, te voy a contar una cosa, por el cuarto cuarto.

¿Cómo es eso?

Yo le explicaba a mí hijo, mi hijo tiene 30 años, muy impulsivo, con muchas ganas de hacer cosas, entonces le tracé una línea en un papel y le puse, 0 y 80, lo dividí en 4 de la línea y le taché 3. Yo cumplí 60 años, ya viví estos tres cuartos, me queda el último cuarto, en este último cuarto estoy decido a hacer política con la gente que me siento a gusto, no comerme sapos, a disfrutar de la vida, de los momentos que a mí me gusta. Quiero jugar al tenis, irnos a tomar un café con amigos, pasarla bien, disfrutar de la familia.

Ya no más sapos me decís

Ya no más sapos.

Es un cambio en tu vida política salir del vecinalismo

Yo podía haber sido primer candidato a concejal si quería.

Con el Asseffismo, pero ya no

No.

Ya con amigos, así no

Pero no con Aníbal, esto va por arriba de Aníbal. Para mí hay dos etapas superadas en la Argentina, el kirchnerismo y el macrismo, le han hecho mucho daño al país, he sido crítico de adentro y les pegué duro de adentro, le dije donde se estaban equivocando y se equivocaron, fueron soberbios, este país sale por arriba de la grieta, yo creo que el Flaco es una alternativa superadora a la grieta.

¿Vos creés que Randazzo puede hacer una elección mejor que la de 2017?

Apuntamos a eso, si vos me decís, yo creo que salimos tarde para el 2021, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de eso pero el proyecto es el ‘23, entonces la idea es tratar de marcar una presencia.

¿Confluir en el 2023?

Confluir porque el país se cambia cuando se cambia la presidencia.

Está claro lo que me decís vos, pero vengo escuchando hace tiempo que la grieta no funciona más pero tiene tiene vida útil

Tiene vida útil para el PRO, para el kirchnerismo y para Cambiemos, para ellos, le encanta la grieta

El Frente Vamos con vos es peronista, esa idea de Peronismo Federal

Mirá, hay mucho peronismo porque, a ver, si yo te digo, que dentro de este frente no hay peronismo, como que te diga…

No vas a cantar la marcha ahora

Me cargan, son todos peronistas, yo soy la mosca blanca o la oveja negra ahí, yo vengo del vecinalismo, nunca me afilie al PRO, me dieron la ficha 200 veces, jamás me afilie al PRO, y no me afilié, por eso te digo que resisto archivo. Si lo acompañé al Turco Asseff porque es mi amigo y vos me decís, como lo considero, uno de los tipos más capaces para gobernar la intendencia de Moreno

Pero no llegó

No llegó, pero bueno, eso no le resta mérito a que sea una gran persona.

Pero te queda el último cuarto

A mí me queda el último cuarto por eso, vamos a darle con todo

Este último cuarto, si entendí bien, voy a hacer lo que siento, lo que quiero, lo que deseo y en este Vamos con Vos, es la oportunidad, tal vez es un hecho histórico para tu vida, es un escalón más. Fuiste el que armaste la primera, sos el primer candidato a senador provincia

Trabajamos mucho en estos últimos 45 días.

¿Qué ves de Moreno y de la gestión de Mariel Fernández? Porque lo que ustedes van a proponer es una oposición

A mí me sorprendió esta chica, pero me sorprendió para bien, no para mal. Acá se supone que tendría que hablarte mal de Mariel Fernández y vos sabés como soy, me sorprendió para bien. Cuando asumió dignificó el Palacio Municipal, dándole el color histórico, lo restauró, le dio la dignidad que merecía nuestro municipio, cosa que había mamarrachado Walter Festa. Ordenó los pagos a los empleados municipales, ordenó el pago a los proveedores municipales, y hoy veo que está haciendo obras por todos lados. Sinceramente me sorprendió para bien, nosotros planteamos una alternativa distinta a nivel nacional del Gobierno que ella representa.

Pero en lo local tenés coincidencia

Y yo la verdad que la felicito, si está haciendo las cosas bien.

Es el título de la nota, Terrile que es del frente Vamos por vos, felicita a Mariel Fernández

Pero, a ver, ¿la tengo que atacar?, ¿tengo que inventar bolazos para atacarla? Ahora si vos me preguntás puntualmente y para mí le pifió en el tema de la basura, en esa cooperativa, por ahí, yo la hubiera hecho totalmente distinta, o la hubiera hecho totalmente municipal, o la hubiera mantenido algo privado, en eso no estoy de acuerdo. Pero, vos me preguntaste en líneas generales como la veo, la veo bastante bien, eso no quiere decir que nuestros concejales, le digan todo que sí o le digan todo que no. Yo, estoy en contra de la oposición por oponerme.

Eso lo viste durante muchos años, ¿no?

Sí y le hizo mucho daño al país. Tenemos que terminar con eso.

¿Y en lo local cómo fue? ¿No fue así? ¿Oponerse por oponerse no fue eso?

Y en lo local, yo no estuve

Pero sí sabes

Sé algunas cosas, otras no, hubo posiciones buenas y otras no. Hubo momentos que la oposición tenía razón y hubo momentos que se opusieron por oponerse, que, como en todo distrito, es larga la historia, si vos me decís que te haga el balance, desde el ‘95 para acá fue lo peor que le pasó al Municipio de Moreno, estos 20 años seguidos ininterrumpidos de Mariano West, de Festa.

Pero con Mariel Fernández, ves un cambio

A mí me sorprendió, yo creía que iba a ser un desastre y esta chica ha enderezado el rumbo del barco.

¿Van a buscar el voto del peronismo disidente?

Yo creo que va a ser el voto del peronismo disidente, creo que va a ser el voto del vecino, del vecino que está defraudado con Cambiemos. Para mí, Cambiemos es un mamarracho absoluto lo que han hecho.

Menos mal que te fuiste entonces

Menos mal, salí a tiempo, pero yo vengo con suerte fijate que yo dejo el hospital, el 1° de marzo, que me tuve que quedar y el 20 se agarró la pandemia.

