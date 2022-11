«Hay entraderas relacionadas con el consumo, desde el Estado municipal tratamos de abordar integralmente la problemática de inseguridad»

Cada día se suma un nuevo hecho de inseguridad, podemos dar el ejemplo de uno muy reciente, el caso de Mauro Prieto quien fue asesinado de un balazo cuando transitaba en su moto en la localidad de La Reja, en Moreno. Ese mismo día se dio el suceso de un chico que fue baleado en sus piernas. Ahora, ¿cuál es el registro que se tiene territorialmente de estos niveles de delincuencia y violencia?

Luis Godoy actual subsecretario de Seguridad y dirigente social que integró allá por los años 90 la Mutual El Colmenar, da su mirada sobre esta problemática de violencias crecientes:“Más allá de lo que aparece superficialmente en las redes, hay una realidad en el territorio donde hay una alta conflictividad. El nivel de violencia que tiene varias incidencias, tienen que ver con pobreza, adicciones, con un montón de problemáticas que en realidad hay que abordarlas”.

Y remarca que hay que ver en profundidad el problema y tratar de entender el territorio, la complejidad que tiene y su construcción también, sobre todo entendiendo que estamos en el Conurbano, y que Moreno es uno de los distritos particularmente con mayor déficit por años de inacción o de falta de presencia del Estado. Por lo tanto, hay que tratar de recuperar ese rol estando presente y fundamentalmente convivir con quienes tienen conflictividad, si no se está en contacto con esa realidad ¿cómo se llega a la prevención y construcción de política? Porque para construir la misma tienen que estar presentes los actores, la política se construye con todos ellos.

Más allá de que se generen herramientas preventivas, los niveles de violencia que vivimos se ven reflejados en cada hecho porque no es un robo más, sino que en muchos casos la persona termina falleciendo. Y quienes sufren esto y viven para contarlo quedan con una sensación de vulnerabilidad, de temor, de un miedo que los paraliza para continuar con su vida normal, es el constante vivir con miedo. No obstante, estamos en un momento que hasta se está hablando de bajar la edad de imputabilidad de los menores, más presencia policial. Hoy Moreno tiene cámaras y aun así se despliegan en ciertas zonas, como mapas calientes que llevaría a pensar que esa zona está liberada. Esto sucede todo el tiempo, a todas horas. Godoy respecto a esto comenta que “nos encontramos en algunos casos hasta te puedo decir de narcotráfico, mucho apoyo de aquellos que han pasado por esa situación y hoy no quieren ni ellos volver a estar en esa situación, ni que sus hijos caigan en eso. Pero lo encuentran cuando hay, y no lo digo por el caso personal, sino por el tipo de gestión que tenemos, de que pueden venir a hablar y que nosotros podemos ayudar a resolver esa situación donde lamentablemente se cae por ausencias. No quiero ser reiterativo con lo del Estado, pero si tiene que ver mucho la ausencia del Estado.”

Sin embargo, ante este panorama van entendiendo y hablando con la gente de estos problemas, pero más puntualmente de lo que son los ‘motochorros’.

“Donde vemos la problemática y le aportamos a la justicia lo que nosotros estamos viendo desde la gente. Porque nosotros podemos hablar de muchas estadísticas que pueden ser favorables para nosotros, pero en el momento que vos tenés a un familiar que perdiste en un barrio la estadística sirve para fortalecer y tener números uno para ir analizando qué cosas van cambiando y qué cosas no cambian”, detalla el subsecretario de Seguridad.

Se viene la época de las fiestas y hay un aumento más profundo de inseguridad, Luis refiere que noviembre y diciembre son complicados, que en las fiestas el delincuente sale a buscar su ‘regalo’ de la forma que sea, no escapa al patrón de cómo vivimos las fiestas cada uno de nosotros, pero que lo vivimos desde un laburo propio. En cambio, otros buscan eso de una forma más desesperada y de consumo.

“El consumo es donde empezamos a ver características que antes no teníamos, si bien se daba en otras partes del conurbano, es el consumo de la pasta base. Empieza a ver un mayor deterioro de eso y ahí jugarían nuestras políticas. Hay un abordaje que es diferente. Nosotros claramente tenemos, cuando vamos a un lugar y se da una sucesión de entraderas, pero entraderas de entrar a buscar cosas, las entraderas organizadas es porque alguien tiene un dato. Y la otra entradera que es la del consumo, es el que entra para llevarse una garrafa, una escalera o cualquier cosa. Nosotros tenemos más característica de, lo que se dice ‘rateros’ y tiene mucha incidencia el consumo, muchísima. Y eso tiene que ver con políticas mucho más amplias que también venimos aportando datos, tratar de tener una mesa más amplia donde aborden esto desde otro lugar. Tratamos de ir dilucidando estos datos que son estadísticos y que sirven para ver qué características tiene el robo”, comenta.

Para finalizar, Luis Godoy explica que bajan permanentemente al barrio, a la escuela, a los lugares y tratan el esquema de mesas de trabajo. Ahí es donde la misma gente, los vecinos les transmiten la información necesaria para saber dónde están los puntos de consumo, la venta de narcomenudeo y así llegar a tener las estadísticas, allanamientos y desmantelamiento de estos lugares. “La gente que padece el problema, trata de hacer su aporte. Discutimos la cámara junto con ellos, discutimos el móvil. Bajan los titulares. Nosotros tenemos una consigna de que tienen que bajar los titulares de cada comisaria a esos lugares y para tratar de entender la realidad. Para hacernos responsables cada uno de la tarea que tenemos”.