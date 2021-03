0 shares







MARIEL FERNÁNDEZ EN DIÁLOGO DIRECTO –

Sin medias tintas, la Intendenta coloca en el pizarrón de la opinión pública un pensamiento que no hace reserva de críticas muy polémicas con asignatarios /as directos. El título que acompaña parte de la entrevista (será emitida en su totalidad en el programa Quórum mañana jueves 21 horas por Canal 6) es la primer frase que dispensa Mariel Fernández como respuesta a una pregunta que no olvida el 2 de agosto de 2018, el discurso de ella frente al Consejo Escolar con una voz quebrada, semejante a lo ocurrido ayer en la apertura de sesiones del HCD. Una pregunta que no olvida los millones de pesos que se le «arrancaron a Vidal» y también la aplicación total del Fondo Educativo que administró Festa, todo un paquete del año 2019. En marzo de 2021, son 55 escuelas Primarias (sobre un total de 83) que no pudieron iniciar el ciclo de algún modo presencial con la exigencia básica de agua, sanitarios y electricidad. Responde así la Jefa comunal: «Recordé en la apertura de sesiones lo que ocurrió aquel día y el compromiso de toda la comunidad que se movilizó. Ayer, antes de la sesión hablé con la Presidenta Sonia Beltrán, y digo que hay escuelas que no tiene sentido que estén cerradas. La Escuela N° 49 no tiene sentido que esté cerrada, no entendemos por qué. Se reclama el tema de la hermeticidad (prueba de gas), pero eso se hizo, esa escuela se hizo a nueva…»

No tiene agua porque no tiene la bomba de agua

Bueno, le dije a Sonia Beltrán que pidiera el derecho a réplica para contar cual es la situación. Ella también me hace un relato de escuelas que no quieren abrir las puertas porque hay pérdida de agua en una mochila del baño y por eso no se dan clases. Claro que faltan cosas porque venimos de un atraso muy grande, ahora bien se hicieron casi 400 intervenciones de obras en las escuelas, y eso andá a recorrerlas y miralas…

Entiendo que la vandalización afectó aquella recuperación en las pocas o muchas intervenciones pero llegamos a marzo con estos números

Por lo general las obras son módulos, gas, electricidad, techo, y bueno es el formato que dio la Provincia y nosotros vamos haciendo eso, sin olvidar que el deterioro es de muchos años, pero estoy segura que nunca en la historia de Moreno se hicieron la cantidad de obras que se concretaron en un año de pandemia…

En el último año de Vidal, por lo que ustedes hicieron, Acampe, movilizaciones, Comité de Crisis, se invirtieron casi 700 millones de pesos…

Pero hubo mucha estafa porque no se controló, y eso a mí me molestó mucho porque fui una de las personas que propuso el Comité de Crisis. Para que no se politice, porque sabía que iba a ser candidata a Intendenta no quise participar del Comité. Las personas que lo integraron tenían la responsabilidad de controlar…

Pero estaba SUTEBA, ATE y muchos otros /as, y me dice que no se controló

Bueno, algo pasó. Era un momento difícil, estábamos bajo el gobierno de CAMBIEMOS pero bueno, las obras…

De nuevo, fueron casi 700 millones de la Provincia y cerca de 250 millones del Municipio (obras de gas) y cuando miro que 55 escuelas primaria no pueden abrir me duele…

Bueno, faltan ocho obras de la Provincia de Buenos Aires que las tiene que hacer directamente, y le estamos pidiendo por favor que se hagan. Por supuesto que la Provincia construyó a través del Consejo Escolar y del Municipio porque nos hicimos cargo de 38 obras. No tengo el dato que son más de 50 que no abrieron, pero vuelvo a decir que algunas no lo hicieron porque perdía algo de agua la mochila de un baño o porque no funciona. No podés no abrir una escuela porque una mochila de baño no funciona, teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre un protocolo…

Es básico, agua, sanitarios y electricidad

Pero no podés no abrir una escuela porque falla una mochila de agua, no hay justificación y eso debe ser revisado. Es claro que falta pero porque no se reconoce todo el trabajo que se hizo, porque fue muy sacrificado todo lo que hizo Sonia Beltrán (Presidenta), Nair Gómez (Tesorero) y María González (Infraestructura), fue impresionante el trabajo que ellos hicieron porque no va nadie a trabajar al Consejo Escolar. Asumieron esa tarea y pudieron hacer casi 400 obras, eso no se hizo nunca en Moreno…

Intervenciones que no son obras, no es lo mismo

No, son obras, una obra de gas es una obra…