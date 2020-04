0 shares







JORGE SANTUCHO, HOMBRE DEL IDUAR EN EL TERRITORIO –

El 22 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados (fuente Marcha, Una mirada popular y feminista de la Argentina y El Mundo)

RENABAP Y CERTIFICADO DE VIVIENDA AÑO 2017

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas, arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina. Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.) y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país».

AÑO 2020 / PANDEMIA CORONAVIRUS

Ese registro que le fue «arrancado a Mauricio Macri», construido por las organizaciones que hoy son pilares en la Argentina solidaria, de economía popular y con representantes en el gobierno de Alberto Fernández, es una cartografía social que nadie puede desconocer. Moreno tiene 26.442 familias viviendo en asentamientos (fuente RENABAP).

El Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional trazó las actualizaciones imprescindibles. Ofrece a la Intendencia una foto real de las vulnerabilidad. Como responsable territorial del organismo descentralizado

Jorge Santucho, responsable territorial del IDUAR, analizó el mapa demarcado por la GRAN EMERGENCIA: «Lo que hicimos fue sumar ideas y propuestas para ver como se encaraba de la mejor manera la asistencia a las familias que más están necesitando, siendo afectadas por la pandemia y además por el problema de no poder salir en el marco de la cuarentena lo que impide trabajar. Hay familias que viven el día a día».

¿Y qué hicieron desde el IDUAR en este escenario?

Como venimos trabajando con el IDUAR con muchos barrios, nos juntamos con Desarrollo Social y propusimos una mirada bastante abarcativa de lo que tiene que ver con la población, con los barrios que nosotros podamos brindar información de la cantidad de habitantes, cantidad de viviendas, la realidad social que tienen y con todos estos elementos propusimos abordar en función a la ayuda social necesaria en este momento. Esa fue la propuesta que nosotros elaboramos y trabajamos con el área de Desarrollo Social, también hemos trabajado y acercado propuestas en el marco de las zonas de seguridad con la Secretaría (Nahuel Berguier) y es el mapa que tiene hoy Berni en la Provincia. Desde IDUAR aportamos esta mirada del territorio y de las problemáticas que nosotros vamos detectando«.

AUDIO 1

Por la informalidad del trabajo y el desconocimiento de redes que pueden o tienen muchas familias, ¿hasta dónde es posible el aislamiento barrial?

Es difícil en función de que hay que buscar los mecanismos para que la gente circule lo menos posible, en ese sentido el aislamiento cumple un rol importante, pero hay muchas viviendas que no tienen las condiciones para sostener el aislamiento. La idea es hacer el aislamiento en los barrios, en donde la gente trate de circular por ellos pero no tanto hacia afuera porque se entiende que es muy complejo que se pueda sostener la cuarentena.

Acá aparece la salubridad, la higiene, la limpieza urbana, de esto también hay que hablar

Si, aparte en muchos barrios la recolección no es muy habitual, precisamente hoy estaba viendo con mucha alegría que en barrios como La Gloria, que no tenía recolección de residuos, el camión va a estar entrando dos veces por semana, los vecinos me llamaban muy contentos por esto, porque para el barrio es un logro y un avance. Entonces estas cuestiones de la higiene son temas que desde el Municipio debemos de abordar, estamos haciendo todo pero en el marco de la dificultad con la que nos encontramos hoy.

Si ustedes hacen un trabajo en el IDUAR y lo aportan al Ejecutivo, el mismo en relación al contenido de asistencia alimentaria, ¿cuál sería el indicado desde la perspectiva que ustedes tienen a partir de este trabajo?

Había dos criterios. Uno de los bolsones de mercadería y otro que se fue re implementando que es el tema de las ollas populares. La realidad que se está dando en un mix con estas dos propuestas, se avanza en reforzar lo que son comedores, merenderos para que se amplié en capacidad y llegar a más familias.

AUDIO 2

¿Y esto se va a aplicar o está en estudio?

Esto ya lo venimos trabajando, yo te puedo decir que en Cuartel V ya avanzamos en este esquema. Ya pedí que las organizaciones acerquen los listados con las familias más necesitadas, sé que el municipio ya está en proceso de compra de mercadería y una vez que se la tenga empezar a distribuir.

¿Se está perdiendo tiempo o se entiende el proceso administrativo?

En estos casos siempre corremos de atrás, la emergencia es para ayer entonces siempre estamos corriendo atrás. Entiendo que hay una serie de dificultades, no es solamente Moreno el que está en estas condiciones de emergencia por lo tanto se está avanzando. Ya sé que está el dinero depositado en el Municipio que envió Nación y que se está en proceso de compra.