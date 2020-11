0 shares







Claudia Sena fue convocada por la gestión para hacer el trabajo de poner en caja la venta ambulante, priorizar la economía popular y disminuir los planos de competencia desigual o desleal. Con una ordenanza que puso la elección de puesteros en el ámbito del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local), se acerca el momento de cerrar ese proceso antes de las fiestas de fin de año: «La verdad que venimos bastantes avanzadas con el reordenamiento de lo que es el centro de Moreno, ya estuvimos entrevistando a un montón de postulantes a la venta y estamos en todo el proceso de reglamentación que corresponde por ordenanza, pero estamos avanzando bastante. Nosotros estamos trabajando de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana hasta casi las 10 horas y más allá de que estamos reordenando por ordenanza, por algunos que estaban en la ordenanza anterior y que ahora hay que volver a gestionarles los permisos tenemos esto, el universo de vecinos, comunidad seleganesa y algunos que otros vendedores ambulantes que están caminando y que también están en ese proceso de registrarse. Sabemos que los días domingos por la calle Libertador se está llenando de vendedores y justamente tuvimos una reunión con María (Giménez, Administradora General del IMDEL) para ver cómo empezar a trabajar los días domingos.

¿Y cuál es la política para los días domingos?

La realidad que muchos de los que venden los días de semana se nos están instalando los domingos que eso es lo que ahora empezamos a ajustar un poquito y el tema senegaleses la mayoría de los que están ahí, la mayoría tiene locales que como estaban cerradas las ferias y los locales de la Estación de Transbordo pero creo que ahora se están reabriendo los negocios y ellos ya van a empezar a volver a su lugar que son los locales y también sabemos que son muchos que no son de acá que vienen de Flores, de Liniers estamos en esa evaluación de cómo vamos a volver esa situación puntualmente de los fin de semanas , estamos al tanto y estamos trabajando sobre eso también

¿Tienen precisión donde sí habría venta ambulante cuando se reglamente totalmente la ordenanza que se aprobó en el Concejo Deliberante y que la adjudicación la realiza el IMDEL?

No tenemos hoy los lugares específicos, pero ya estamos hablando de lo que es Piovano, tenemos también algunas arterias como Alcorta Norte, lo que estamos haciendo es una evaluación de los lugares donde no tenemos la mayor concentración de comercios que eso también es el criterio y el fin, entonces estamos haciendo todo un relevamiento céntrico también y por ahora lo que ya evaluamos y que ya mandamos el informe al Concejo Deliberante esos están en Piovano pero tenemos más registrados, estamos evaluando zonas donde también puedan vender y donde no comprometemos al comerciante que también tiene derecho por el tema del alquiler, los empleados y los impuestos que pagan.

¿Qué cantidad de puestos ustedes habilitarían a fin de año?

hasta el día de hoy llevamos un número de ya casi 15, hecho el relevamiento, la visita social a domicilio, gestionamos también los puestos porque hoy están con estructuras provisorias, que también decimos no solo es el puesto queremos darle estructura con marco en todo sentido en lo habitacional, en lo que es el puesto la estructura y hasta ahora venimos llevando 15 que ya están ubicados pero puede pasar a que registremos más y estamos buscando los lugares alternativos donde puedan vender

¿Los criterios para otorgar esos permisos cuáles son, una persona que no tiene trabajo, no tiene asistencia ni beneficio social?

Los que acceden al permiso también están cobrando el beneficio social que es el IFE, eso no es un impedimento para poder tener un puesto, pero la mayoría de lo que nosotros hemos registrados son mayoría gente que está sin trabajo, que son vendedores de toda la vida también y que hoy invierten unos pesos en comprar y poder estar vendiendo en la calle pero el perfil generalmente es gente que tiene el beneficio del IFE y que no tienen obviamente otra entrada laboral porque eso se evalúa. Pedimos todos los informes a ANSES, los va a visitar la trabajadora social, se hace una evaluación previa antes de entregar el permiso

Digamos que IFE no corre más así que se quedarían sin ese beneficio también

Bueno, lo que estuvimos haciendo hasta hace poco, la mayoría cobra IFE y ahora eso ya no está más, seguramente por ahí la Asignación Universal por Hijo, pero eso no impide a que accedas a tener un puesto. También es importante que nosotros no solo abordamos la temática del puesto, atrás de cada familia hay historias, trabajamos mucho con mujeres que son vendedoras y por ahí atrás hay un problema y lo vinculamos con otras áreas, seguramente habrás vistos algunos adolescentes, niños vendiendo en la calle, abordamos esa situación con Minoridad, algún problema de discapacidad, no es solamente te busco un lugar sino que abordamos en todo contexto para ver como podemos ayudar a las familias que acceden al puesto también

Bueno, dijiste al pasar en esta charla que estamos manteniendo, que se reconoce algunos vendedores que hace muchos años están allí y precisamente en la Plaza San Martín se está haciendo una campaña de firma de los vendedores históricos que cada tanto se manifiestan en la calle, que cortan las arterias céntricas y piden el derecho a trabajar porque durante veinte años hicieron eso ¿no hay vía de solución, no hay puente, espacio y va a seguir el conflicto?

Con respeto a los vendedores que se dicen ser históricos, el tema es que hemos tenido diálogo con ellos, hemos charlado, le hemos comentado la propuesta del IMDEL, lo que es la economía popular, la nueva reglamentación de la ordenanza, lo que pasa es que ellos insisten en quedarse en esos lugares, a ver cuando yo recién te hablaba de vendedores históricos también hay otro panorama de vendedores históricos que han aceptado, que hoy están en Piovano, que hoy ya están bajo la reglamentación, hay muchos más vendedores históricos, no solo estos, que realmente encuadran en lo que es la economía popular y están hoy trabajando en su puesto, con el resto la postura de ellos es quedarse en esos lugares que son los que ellos quieren y más de eso no salen, cuando tenemos un diálogo con ellos y le contamos Y DICEN ‘nosotros nos queremos quedar en estos lugares’ entonces ahí se corta el diálogo y no podemos avanzar porque la postura de ellos es esa, quedarse en esos lugares que ellos dicen que están hace mucho tiempo.

¿Cuándo decís que encuadran algunos históricos en la economía popular significa que no tienen casa, coche?

Casa tienen todos, el otro día fuimos a hacer una encuesta de un vendedor que siempre vendió acá en Moreno y que accedió a este nuevo proyecto y vive en el barrio La Porteña, o sea, casa podés tener, auto podés tener no es impedimento eso, lo que la ordenanza habla de tiempo y de una única propiedad que es todo lo que un vendedor tiene, ese sería también un poco el resumen de cuando hablamos de lo que es la economía popular

Bien, y una observación que hago sobre la ubicación de los puestos probablemente en Piovano que los veo, no sé cual es la estructura para generar cierta uniformidad que no sea tan precario pero justo se da en Piovano si queres desde Libertador hasta Rivadavia que es una zona no de mucho tránsito pero si de parada de colectivos, así que trato de imaginar como serían los puestos de ese lugar hay poco espacio, poca vereda

Si, esto lo observamos, igual tené en cuenta que las estructuras son un poco más chicas que son las que el IMDEL les va a entregar, es diferente la medida de lo que hoy esta armado, entonces es como que ahí vamos a ordenar un poco más el lugar pero es verdad lo que decís la parada de colectivos, la gente, tené en cuenta que ellos tienen un horario, arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 18 horas.