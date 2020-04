0 shares







Por Federico Paterno / Fuente ANCAP ._

Frente a la crisis sanitaria y alimentaria en los barrios populares, hay angustia y un pedido de urgencia para solucionar temas que no pueden esperar: comer y tener agua. La Poderosa es una organización villera que trabaja en muchas barriadas del país y es más que conocida por su trabajo periodístico: La Garganta Poderosa, la revista villera de comunicación popular que tiene más 600 mil seguidores en redes sociales. Su referente nacional Nacho Levy habló con ANCAP y explicó: “Son más de las dos de la tarde y en el comedor la Gargantita los vecinos van y vuelven dos o tres veces con el taper vacío (jueves), vuelven a su casa donde los esperan sus hijos. Ayer a la misma hora pasó lo mismo. Lo mandan a las tres o cuatro de la tarde las insuficientes raciones que mandan”.

El gobierno tomó la decisión de posponer por tres meses el pago de impuestos como el gas. En referencia al uso de las garrafas en los barrios, Levy enfatizó: “Creemos indispensable un plan urgente de garrafas sociales, el decreto 311 está muy bueno, lo celebramos, pero el problema que tenemos es que ese decreto rige para los que tiene gas natural. Muchísimos de nuestros barrios usan garrafa y el gas se corta cuando no podes pagar más la garrafa”. Otro recurso indispensable para hacerle frente a la pandemia del coronavirus es el agua. Las campañas para que el virus no ingrese en las casas está basado en el lavado de manos constante. El gran problema relató Levy es que no se soluciona este faltante.

“Estamos pidiendo que por favor se asegure el agua en los barrios, en Zabaleta el miércoles no hubo agua en muchas casas, en la 21 AYSA mandó los camiones y también mando sachets de agua cuando la situación ya es con problema judicial mediante, pero necesitamos que sea en la general de los casos. La información que hay las 24 hs del día es que hay que lavarse las manos cada dos horas porque si no es malo. Bueno, no se puede dejar barrios enteros sin poderse bañar ni un día”.

Cada vivienda tiene al menos de cuatro a diez habitantes. La vivienda aledaña a la casa de Levy tiene 19 personas conviviendo. De las cuales jefes u jefas de hogar salen a buscar la changa, vuelven a la noche y conviven con el anciano o la anciana que no olvidemos es el grupo de riesgo, según indican las informaciones de los epidemiólogos y especialistas de salud.

Otro punto a resolver que preocupa a los integrantes de La Poderosa es el aumento de los casos de Dengue. Sin ir más lejos en la última semana hubo 450 casos en los barrios donde trabaja la organización. “Si prolifera el dengue aumenta el grupo de riesgo, y si aumenta el grupo de riesgo, colapsa el sistema sanitario que vamos a necesitar todos y todas”.

En cuanto a la emergencia alimentaria que sufren los comedores con la pandemia, precisan respuestas urgentes. Las vecinas de los barrios que trabajan en los comedores populares son quienes ponen la cara y están en esa primera línea de resistencia contra el virus. Esa primera línea que llorando debe comunicarles a sus propios vecinos y vecinas que no llegó la comida, que no están las viandas. Sobre esto Levy advirtió: “Hay otro enemigo invisible que son los que especulan con la comida”. La preocupación de La Poderosa recae también en los ancianos y ancianas de las barriadas que no tiene dónde hacer el aislamiento social obligatorio, ante esta situación sostiene de modo preventivo “forman parte del grupo de riesgo y no pueden ir a un geriátrico, y no tienen la posibilidad empírica de aislarse, en nuestras barriadas hay un promedio de entre 4 y 10 personas viviendo por casa. Hay muchos que lo exceden eso. Así como están los hoteles de diez mil pesos, como el Panamericano, que pagamos todos y todas, para turistas y viajantes que puedan estar aislados, bueno las viejas y viejos de nuestros barrios que en la emergencia y en la urgencia estén allá que es un lugar dónde puedan estar a resguardo”.

La poderosa tiene un trabajo territorial de relevancia y hoy precisa de la solidaridad de todos y todas para sostener los comedores. En sus redes sociales se encuentran las formas de colaborar. Esta es una realidad que viven muchas organizaciones populares en la actualidad, que se ven desbordadas por la situación de emergencia alimentaria y económica.