¿Hay Puente entre el Municipio y La Perlita?

En agenda está la inauguración del puente vehicular que permitirá conectar el Norte con el Sur tras el prolongadísimo cierre del paso a nivel de Uruguay.

Las calles Asseff e Ituzaingó cambien el sentido de la circulación. Se liberó por completo la traza de la calle Alcorta Sur (entre Asseff y Vera) y esos cien metros de espera, tomados por la empresa La Perlita, se desplazan hacia el frente de EDENOR, aunque en la práctica se observa que esa delgada línea roja llega hasta la calle Chacabuco.

El Puente trae mejoras pero, ¿se resuelven los usos y costumbres de La Perlita que ahora la política le otorga centralidad?

Martín Fraiz, Secretario de Tránsito y Transporte municipal responde en forma directa:

Vamos al puente que me permite analizar esto en contexto, tiene que ver con la histórica ocupación de la calle Alcorta entre Vera y Asseff. Ahora fueron una cuadra más atrás frente a Edenor y hasta ahí más o menos pensé que era una cuadra, pero me lo dijo un delegado ‘necesitamos dos cuadras’. Por ordenanza ¿qué es lo que queda establecido? ¿Qué es aquello que está por fuera de la misma?

Los reclamos de los delegados tienen que ser con la empresa, no con la municipalidad. Y después, nunca estuvo estipulado por ordenanza el lugar donde tienen que descansar los colectivos. Ese lugar se hizo por uso y costumbre en la calle Alcorta como decías vos, frente al «Portugués». Nosotros lo que hicimos fue, al tener el puente modular que se está por inaugurar en los próximos días, algunas modificaciones. Son modificaciones que podían pasar por el puente o porque mañana decíamos ‘por el flujo vehicular esto no ayuda en nada y lo tenemos que sacar’, entonces creo que es algo que la empresa tendría que haber visto ya con años de anterioridad de que esto podría llegar a pasar y prepararse para eso.

Pero la respuesta fue un paro que afectó a toda la población de Moreno Sur, por eso decía es una empresa con poder económico y político

La empresa dice que ellos no tienen nada, que ver que fueron los delegados, pero nosotros recibimos acá a la empresa, recibimos a los delegados, tenemos buena comunicación con todos. La verdad que con la empresa tenemos buena comunicación, hablamos las veces que tenemos que hablar y lo que le dijimos fue esto, el reclamo lo tienen que cumplir ustedes, la cabecera de los coches la tienen que cumplir ustedes y la llamada matera la tienen que cumplir ustedes, entonces que hagan un paro para los vecinos de Moreno es completamente inconstitucional. Es completamente fuera de contexto de la situación que están viviendo los morenenses. Vos no podés terminar de trabajar e irte caminando hasta barrio Aurora, hasta barrio Rififi, es una locura. Me parece que lo que hay que hacer es controlar y ver este tema.

Ahora se van 100 metros atrás…

Uso y costumbre. Se está preparando una ordenanza. Estamos charlando con el Consejo Deliberante para ver cómo lo manejamos, pero en verdad lo que nosotros estamos exigiendo de la empresa es que le dé el lugar de cabecera que les corresponde a sus delegados, a sus choferes y que les dé el descanso que corresponde. Eso le corresponde a la empresa, no a la municipalidad. Los delegados no tienen que estar peleando con la municipalidad, tienen que estar defendiendo los derechos de sus compañeros

Lo que vimos en estos días es que, por uso y costumbre, las unidades hacen espera desde la calle Asseff hasta Chacabuco, están tomando parte de lo que es la calzada frente al PAMI, frente a ANSES. Me pregunto hoy, si mañana de qué nos disfrazamos ¿qué va a pasar?

Por eso te decía que esto es momentáneo y provisorio, se lo informamos a la empresa y le dijimos que es momentáneo y provisorio. La idea no es que se instalen los colectivos diez años o veinte años, la idea es que para después del 30 de abril nosotros tengamos un proyecto presentado por la empresa donde nos digan ‘nos vamos a tal lado’. Eso es lo que les exigimos, que después del 30 nos presenten un proyecto y nos digan ‘vamos a tal lado, vamos a tal lugar’.

Un tiempo definido por parte de la empresa

Un tiempo definido que nosotros vamos a respetar. Nosotros como Municipalidad vamos a respetar el tiempo que ellos necesiten para poder habilitar el lugar, para poder tenerlo en condiciones, con los baños, con la matera. Creo que hoy lo que necesita Moreno es que ese puente esté inaugurado, que el flujo vehicular corra. Ayer un medio también me preguntaba si nosotros habíamos visto el tema de los colegios, el tema de la alemana. Por supuesto, somos de Moreno, lo vemos todos los días. Por supuesto que hicimos un repaso por todas las calles, también hicimos un informe de lo que estábamos viendo y por eso fue que cambiamos la dirección de Asseff, los 100 metros de Asseff. Cambiamos la dirección de los 100 metros de Ituzaingó, pusimos semáforos también en el lugar de Asseff y tenemos nuestros inspectores de tránsito que están ayudando a la población a que no se confundan y que empiecen a tomar el uso y la costumbre de que Asseff no corre más para el Sur. Tuvimos un tiempo ahora que no se pudo inaugurar el puente porque hubo un mal entendido con la empresa Tandanor, que firmó el convenio con la Intendenta, en el cual decía que la conexión era de Sur a Norte, pero nosotros desde que asumimos la gestión dijimos que era de Norte a Sur. Hubo un tiempo, pero creo que todo ahora se hizo para que el 30 se pueda inaugurar de norte a sur, como corresponde.

¿Hay que negociar con la empresa La Perlita o pensás como Secretario que el contrato es innegociable?

No, la empresa se controla. Lo vuelvo a repetir, a la empresa se la controla. La empresa tiene un contrato y compró un pliego de bases y condiciones que la habilita hasta el 2026 a trabajar. De ahí en adelante después se verá que es lo que pasa, pero hasta el 2026 nosotros tenemos que controlar cada acción y cada movimiento de la empresa, y que sea en beneficio del vecino de Moreno.

¿Finalmente la van a controlar?

Por supuesto, quédate tranquilo que esta Secretaría, mientras esté yo, va a controlar.