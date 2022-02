«Hay que buscar a algún brujo para que cure del empacho ideológico a algunos dirigentes»

GARCÍA CONTRA LOS QUE DICEN DEFENDER A LOS POBRES VIVIENDO COMO MILLONARIOS –

Todo arranca con el servicio de comedor escolar en el mes de enero. Trabajo de consejeros escolares y concejales del bloque de Juntos que «certifican las incongruencias». Las empresas contratadas por el Municipio de Moreno bajaron a las sedes de Escuelas de Verano la totalidad de la matrícula cuando la presencialidad fue del 15 por ciento, dice el frente Juntos.

Más que adelantado en la política es un lector de los parámetros que se repiten como una fórmula consagrada del éxito popular. Mirko García integrante del bloque de Juntos por el Cambio pidió a las autoridades del Frente de Todos, acentuando más en el Consejo Escolar, «que no hicieran una épica con sándwich y tartas», vaticinando con ello la respuesta que entregó a este medio el consejero escolar Miguel Alcain del Frente de Todos:

Mirko García solicitó un espacio para responder al consejero escolar y a todos y todas que siguen empachados de ideología, expresó el actual concejal: «En la nota que usted nos realizó días atrás yo lo había anunciado, era previsible porque son de manual. Anuncié que iban a proponer la batalla épica de los sándwich y las tartas, pero en realidad quiero decir que yo no creo en las brujas pero que las hay las hay. Creo que habría que buscar a algún brujo que cure a ciertos dirigentes del empacho ideológico, que los cure de palabra que por ahí da resultado. Se empachan en el relato porque ni bien pegan un cargo se van de vacaciones a Cancún, pero si el cargo le permite dejan el LUGAR donde vivieron y pasan a los barrios cerrados. Quieren representar a los más humildes y vivir como millonarios. Acá no hay una cuestión ideológica, nosotros no consideramos la educación como un gasto, pero parece que escuché hablar a un consejero de Estocolmo. Lo único que buscamos es la optimización de los recursos porque esto es Moreno, y somos un distrito con problemáticas económicas. Respeto la voluntad de la Intendenta porque creo que estamos saliendo en muchos aspectos pero eso no significa tirar manteca al techo y despilfarrar los recursos que son necesarios en un año que será complicado. Pero si siguen empachados de ideología no es nuestra culpa, hay que decir que hay cosas simples que no la pueden corregir. Están muy empachados, se ve que comen muy bien«.

Alcain los ubica como representantes de Macri y Vidal porque ustedes son Juntos por el Cambio

Yo sigo viviendo en el mismo lugar hace 55 años, sigo atendiendo la problemática de muchos compañeros que la están pasando mal. Alguna vez me fui de vacaciones a Mar de Ajó. Repito el concepto, no sé porque representantes del oficialismo (Frente de Todos) pone el tema en ese plano. El pueblo argentino dio su veredicto sobre el posicionamiento de algunos candidatos, en su momento perdió el kirchnerismo y ganó el macrismo, luego perdió el macrismo y volvió el kirchnerismo. Creo que hay que respetar la voluntad de los pueblos, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, eso también deberían aprenderlo. La explicación que brindó (NdR: Miguel Alcain, consejero escolar del Frente de Todos) es muy pobre ante una situación tan compleja como es el hambre. Queremos que se invierta mucho más en educación, que los docentes sean los mejores pagos de esta patria, pero en la situación que estamos la optimización de los recursos es necesaria e imprescindible, y eso lo puede explicar perfectamente quien proviene de orígenes humildes, pero si quieren llevar todo al plano ideológico que sigan… yo tengo para hacer dulce.

