«Hay que dar una discusión sobre la corrupción porque cuesta vidas»

TRAS LA DETENCIÓN DE UNA BANDA DE POLICÍAS –

La banda de policías bonaerenses vinculados al narcotráfico expone con real crudeza la matriz más profunda que tiene la inseguridad.

Juan Manuel Ciuccio, Secretario de Seguridad del Municipio de Moreno, explicó a Desalambrar los detalles que se conocen, que pueden ser públicos, sin alterar la investigación penal: «Yo planteo que hay que dar una discusión sobre la corrupción porque, como en todo, cuesta vidas, en todos los contextos y espacios institucionales…»

Es más grave cuando la policía, que tiene autorizado el uso del arma y la fuerza, integra una célula de corrupción vinculada al narcotráfico

Por eso me parece bien que la justicia tome temperamento sobre esto, no hubo ningún tipo de freno en la investigación y eso se ve por los resultados…

¿Cuándo arrancó?

El hecho, un homicidio, es del mes de febrero (NdR: la banda de policías quiso mejicanear a quien luego resulta asesinado). No voy a entrar en detalles particulares de la causa porque la justicia tiene que hacer su trabajo, pero lo que hay que señalar es que todos los que estamos en la función pública tenemos que tener en cuenta lo que eso significa, se debe tener en cuenta, y lo hablamos con el Ministerio de Seguridad, en dar mayor formación del personal policial en diversos aspectos, como por ejemplo ir contra la corrupción, no caer en el narcotráfico. Estos hechos terminan erosionando a la institución, y puedo decir que en Moreno, que hay mucha gente dentro de la institución que trabaja muy bien. Reitero que en este caso no hubo ningún parate en la investigación, y después ver que determinación toma la justicia.

De los nueve policías detenidos, ¿me podés decir dónde cumplían funciones?

Tres son de la Comisaría de Francisco Álvarez y seis de la DDI de General Rodríguez.