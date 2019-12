0 shares







CONCEPTOS MUY CLAROS DE LA INTENDENTA MARIEL FERNÁNDEZ –

Salud y tierras; grandes hectáreas y una base aérea; un corredor moderno con visión hotelera; el papel del gobierno que se define como «quebrado» pero presenta una planificación donde el privado es el motor real para generar riqueza, producir trabajo y así reactivar la economía local. La Intendenta Mariel Fernández y un segmento especial de la entrevista en el programa Quórum:

¿Cuál es el plan que se tiene para el Centro de Salud Integral Infantil?

Hay que pensar la salud de manera integral, hay que poner en valor la Maternidad Estela de Carlotto porque tiene la infraestructura necesaria, falta sumar profesionales y mejorar equipamientos. Debe ser un Centro de Atención materno-infantil que es Provincial y creemos que es necesario que se pueda usar en toda dimensión y no solo con los partos “normales”, sino que asuma la complejidad de partos como las cesáreas. La creación del nuevo Hospital es necesario, que se pueda entender que el predio al lado de Catonas está destinado a eso y no a hacer un barrio. El municipio quiere acompañar a las familias para poder garantizar el derecho básico de la vivienda pero no en ese lugar que es común para la comunidad, es el corredor sanitario.

¿El CIC La Bibiana está funcionando?

Se le garantizaron medidas de seguridad y comenzó a funcionar, el Polideportivo de Catonas estaba también cerrado pero estamos charlando medidas para que puedan funcionar las colonias. La otra realidad es que si vas de día no hay nadie en las tomas, los profes de gimnasia se animan a que funcionen en ese lugar porque no hay casi nadie, nos da a entender que las familias no están viviendo en ese lugar sino que en otro lado.

Eso ocurrió históricamente con las tomas, no puedo dejar de mencionar que la Fiscalía intervino igual que el IDUAR, el problema es que sucede con el Juzgado de Garantías, si la decisión política es sostener que ese lugar no es para un barrio hay algo que no llego a entender

Son temas que están en la Justicia y hacemos un seguimiento de cerca, hoy estuve con el Juez de Garantías hablando de esto y me decían que quieren sentirse más acompañados para tomar la decisión del desalojo. La idea es que sea algo charlado y no algo tan violento, para eso se deben cumplir algunos lineamientos del protocolo. El desalojo es inminente.

¿Y la toma de Álvarez?

También está en proceso judicial y entiendo que también se va a desalojar. Las cuestiones procesales están en la Justicia desde antes que asuma. Lo dije en campaña que hay que hacer una planificación de las tierras que existen en Moreno, hacer propuestas de lotes con servicios, o viviendas al costo, prototipos de viviendas dignas para trabajadores que puedan participar de una cuota al costo en círculos, experiencias que se hacen en las Provincias del Interior. No nos dio tiempo. Se dijo que para la tierra ociosa que peligra de ser ocupadas pueda haber convenios con productores familiares. Hablé con NorChicha para que las familias agricultoras puedan hacer comodatos, generar alimentos y trabajos en esa tierra. Pueden ser viviendas Municipales o no, hay familias que tienen los terrenos y pueden generarse ahí. Hay que ser flexibles en la realidad de cómo estamos, para que sea real y puedan acceder. Hay que pensar la generación de parques industriales, las empresas hoteleras en un estudio que han hecho, les conviene ubicarse en los laterales a las autopistas y Moreno tiene 27 km. De eso, poner un hotel te da la misma cantidad de trabajo que una fábrica. Tenemos la base aérea sin explotar, era la pista de los Mirage que es mejor que la que está en Palomar, son gestiones que hay que seguir de cerca.

La base aérea pasó desapercibida pero el gobierno de Macri otorgó una concesión a un empresario amigo, recuerdo que viajaron a China funcionarios de Festa. Los chinos pensaron en comprar terrenos en Cuartel V, y abierta la posibilidad cambiaría totalmente esa localidad. Los privados ganan y el diseño tiene que ser otro

No me dan miedo las inversiones privadas, no tenemos la posibilidad de generar esa estructura, hay que hacer acuerdos de lo público y lo privado pero que la planificación sea del Municipio. El desarrollo urbano privado, pero sobre la planificación integral del desarrollo de Moreno, con transparencia absoluta, cuando no es así hay delito y eso va a la Justicia. El que quiera hacer negocios que no los haga con el Estado, que se haga empresario y lo haga en el sector privado pero no con los bienes del Estado. Como materia pendiente está desarrollar en nuestra zona el turismo, estamos a media hora de la ciudad y vamos a tener la conexión del Camino del Buen Ayre con Ruta 6, eso pasa por nuestra zona de Los Robles. Planificar y pensar un desarrollo integral, lo estamos trabajando desde el IDUAR con la combinación de producción, las cámaras de comercio y la Universidad, una propuesta de desarrollo a 20 años invitando a inversores y ver qué cosas podemos hacer desde el Estado Nacional porque desde Moreno no estamos pudiendo ni pagar los aguinaldos en este momento.