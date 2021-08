«Hay que hacer una rebelión para cambiar la decadencia crónica en Argentina y se hace de abajo hacia arriba»

Camina y se abraza, lo abrazan, las cámaras buscan un plano cuando gobierna el movimiento. Facundo Manes traza un recorrido geográfico donde el centro no es su figura sino el conjunto que lo acompaña y quienes se le acercan. Su marcha se detiene en uno de los laterales de la Plaza Mariano Moreno. Sube a un banco público y llama a la rebeldía del voto, convida a no olvidar que el día del voto todos /as los /as bonaerense tienen el mismo poder en ese instante. El neurocientífico recibe muestras de apoyo y palabras de hombres y mujeres que casi quiebran en llanto al decirle «te creemos». Pre candidato a diputado nacional desde Juntos Dar el Paso, no tiene fisura al momento de responder que está en contra de la grieta porque es un fenómeno cultural y político que degrada a la sociedad. Flanqueado por Julián Cigna y Florencia Asseff, precandidatos a concejales, Facundo Manes escuchó las preguntas y respondió:

FACUNDO MANES / JULIÁN CIGNA

Estás recorriendo la provincia de Buenos Aires con un lenguaje simple en una provincia que tiene demasiadas complejidades. La pregunta es ¿cómo simplificamos la complejidad simplificándola para que llegué un mensaje concreto de lo que se vota ahora, pensando en la General?

Tenes razón, es una provincia, un país muy complejo en una pandemia. Nos agarró débil la pandemia, pero no le podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad. La Argentina tenía problemas crónicos, estructurales y la pandemia los ha puesto en evidencia y la única manera de salir es que todos nos fusionemos, es de abajo hacia arriba, porque hay una élite, hay un sistema que no quiere que nada cambie, que tiene sus privilegios mientras todos nos empobrecemos, mientras todos nos enfermamos. La única manera de cambiarlo es con la votación, con el pueblo. Ellos no quieren que el pueblo se rebele. Yo creo que hay que hacer una rebelión para cambiar la decadencia crónica en Argentina, y lo que vengo a ofrecer es como dice la canción mi corazón, ‘quién dijo que está todo perdido, vengo a ofrecer mi corazón’. Estamos impulsando un movimiento que no tiene fecha de vencimiento ni techo, que es de abajo para arriba, se encuentra el peronismo, el radicalismo, el PRO, el progresismo y sobre todo personas como yo que dan un paso de la sociedad civil.

Es un discurso anti grieta… cuando vos hablas de la corporación dirigencial es esto

Sí, la Argentina si uno ve las variables económicas, educativas y sociales es un país que ha involucionado en las últimas décadas, nadie puede tirar la primera piedra. La verdad que cuando yo tenía 6 años en el 75 había 5% de pobreza, hoy casi la mitad de la población argentina vive en la pobreza. Tenemos casi el mismo ingreso per cápita que en el año 74, un poco más 10%. O sea ningún país sin guerra ha involucionado tanto como Argentina. Me parece que todos somos responsables, a todos nos interpela esta decadencia, y la única manera de hacerlo es con el apoyo de la gente, presionando a todos los que quieren que el sistema siga igual. Porque repito hay muchos que les va bien cuando a todos nos va mal.

CIGNA – MANES – FLORENCIA ASSEFF

Ya que recorrés la provincia de Buenos Aires, hablás de la revolución educativa. Edificios… dignos, seguros y habitables más en este municipio, la verdad que no los encuentro, ¿qué se hace?

La gente en este municipio me dice ‘inseguridad, inseguridad, inseguridad’. En Moreno la inseguridad es tremenda. La educación tiene mucho que ver con la inseguridad, a la inseguridad hay que combatirla, también las causas y el miedo. Vivimos con miedo. Lo que vos planteaste de la educación es importante porque cuando yo era chico y vos eras chico, el país te decía sin decírtelo que si trabajabas, te esforzabas, eras honesto y estudiabas ibas a progresar. Y lo fue, a vos te fue bien y a mí, progresamos. No existe más ese país, ese es el país que tenemos que recuperar. Y se hace con tres palabras: educación, educación y educación.

Hablaste también que no es una cuestión de una persona, es un movimiento ciudadano político.

Exacto, porque fíjate que acá en Argentina lo que tuvimos fueron proyectos narcisistas, personalistas y no hay proyectos de Estado. Lo que tenemos que construir acá es una proyecto de Nación, tenemos que reconstruir la Argentina, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, teníamos que reconstruir la Argentina. Pero ahora con más fuerza que nunca y la única manera de hacerlo es de abajo para arriba, con el pueblo exigiéndole a los que no quieren que cambie nada, a la élite, a la casta que no quiere que nada cambie porque ellos tienen sus privilegios mientras nosotros la pasamos mal.

¿Ganan?

Ya ganamos, mirá esto, ya ganamos…

AUDIO 1 MANES