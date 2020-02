0 shares







PRESERVAR EL CAPITAL HUMANO –

Desde Alejandro Ciancio y hasta Emanuel Álvarez, pasando por todas las autoridades que condujeron el Hospital Mariano y Luciano de la Vega (lo que significa gobernaciones de Felipe Solá, Daniel Scioli y María Eugenia Vidal), la crisis sanitaria tiene los mismos componentes: un único hospital; limitaciones para nombrar profesionales; aspectos salariales, problemas de infraestructura y deficiencias en especialidades.

En abril de 2019 cuando arriba el Triunvirato a la conducción, el Dr. Emanuel Sabaris (que sigue en la actual gestión como Director Asociado) dijo a Desalambrar que era necesario «trabajar en seducir a los profesionales para que desempeñen su tarea en el Hospital», además de la capacidad edilicia en su punto máximo.

En el comienzo de 2020, sentado en la Dirección Ejecutiva el Dr. Emanuel Álvarez, se repiten los conceptos, el diagnóstico, valores que explican el deterioro constante o las imposibilidades estructurales. No obstante, la conducción reafirma la búsqueda de política que saquen al Hospital Mariano y Luciano de la Vega del lugar que ocupa: «Necesitamos volver a nutrir los equipos de salud con profesionales, con trabajadores, hasta con gente que venga con identificación o sentido de pertenencia. Eso se rompió y es el gran desafió recontruirlo, hacer que este Hospital se conozca por las buenas noticias y no por las malas que salen todos los días. Entiendo que las malas noticias son las que más pegan, pero digo que nuestro desafío en el marco de las posibilidades, es que se conozca por las cosas buenas que no son pocas porque tiene muchos fuertes y proyectos que ya estamos trabajando ya que son fundamentales para trabajarlo.

Sobre la identidad y la reconstrucción de la misma, ¿estaba ya como Director Ejecutivo cuando un médico del Hospital es denunciado por abuso sexual? Me puede decir cómo actuó la institución

Eso pasó antes de asumir, un médico residente acusado de abuso sexual. Ese profesional renunció a su función y se inició el sumario administrativo y es verdad que eso pasó en este Hospital. Si bien ninguna institución está exenta que algún integrante cometa algún ilícito, lo cierto es que pasó acá y hay que repudiarlo y generar todos los mecanismos institucionales para que las situaciones de violencia no se produzcan. En este caso de abuso sexual ya había ocurrido antes de asumir el cargo de Director Ejecutivo…

Es que genera una conmoción dentro del propio plantel de profesionales, como usted me habló del sentido de pertenencia estos hechos, que son barbaridades y aberraciones, no se tienen que ocultar de ninguna manera sino que tienen que ser hablados

Por supuesto, todo lo contrario. Es algo parecido a lo que sucedió en el Hospital Garrahan que tuvo que sufrir lo de un profesional vinculado a una red de pedofilia. Casos así provocan un impacto psicológico terrible en el equipo de salud y a la comunidad en general.