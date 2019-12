104 shares







SOBRE DESPIDOS, NOMBRAMIENTOS, CATEGORÍAS Y DEMÁS –

La entrevista ocurre el día jueves a las 17 horas. La Intendenta habla en el programa Quórum antes de viajar a la ciudad de La Plata para mantener una entrevista con el gobernador. Primer tema, central, sensible, problemático y con conflicto asegurado: planta de personal. Si bien Fernández no define cantidades pone en la mesa algo más vertebral: todo lo que hizo la gestión Festa en los últimos seis meses es ilegal, en relación al aumento de gastos que tienen carácter permanente tomando como sustancial el Pacto de Responsabilidad Fiscal que el ex intendente firmó con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

«Es un tema sensible y grave, por eso lo estamos haciendo con la responsabilidad que se merece. Como estaba firmado el Pacto Fiscal por parte de la gestión anterior, no podía modificar ni incorporar personal seis meses antes de la finalización. Por supuesto que debemos hacer un reordenamiento del personal donde hacemos un primer tamizaje basado en las personas que no trabajan o las que aparecieron ahora y que son desconocidos para los trabajadores /as de distintas áreas».

¿Es un número importante?

Lo estamos viendo en una Mesa Técnica, que es lo que corresponde, e incorporamos a los sindicatos para que en conjunto podamos revisar. En principio hay que retrotraer lo de los últimos seis meses porque es ilegal, luego vemos caso por caso en la Mesa Técnica y todo esto concluye en enero, hablo de pase a planta, recategorizaciones, los sueldos que pasaron de 30 a 40 horas, lo que incluye que trabajadores con mucha antigüedad no tengan las categorías que si poseen personas que hace un mes ingresaron al Municipio. Lo que estamos tratando de hacer es prolijo y con un criterio universal, vamos a sostener a las personas que trabajan».

Sobre los nombramientos que pueden caer, Fernández señaló que «la mayoría está en la Secretaría de Gobierno o dependían directamente del intendente, hablo de 400 personas que si yo las tuviera en mi oficina no pueden entrar todas»