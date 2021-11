«Hay que salir de la política del simulacro, de la foto, ahí seremos representantes del pueblo ante cualquier poder»

Asoma otro Concejo Deliberante con nuevos rostros, recambio generacional en las dos fuerzas dominantes y la opción real del ingreso de la izquierda.

Desde Juntos, los dos primeros lugares en la lista presentan una combinación de efectos y causas. Julián Cigna, hombre del peronismo, Gisele Agostinelli que obtendrá su banca de titular en cuerpo legislativo luego de casi tres años de suplencia (reemplazo de Cóppola). Es Agostinelli quien afirma a pocos días de la gran elección: «Nosotros somos representantes del pueblo y lo que tenemos que hacer ahí es ser la voz de cada una de las personas que viven y sienten nuestro Moreno. Desde lo más mínimo que puede ser una luminaria hasta el reclamo para la no instalación de una cárcel. Debemos comprender que somos la voz de ellos porque nos designaron, que somos un instrumento para que la gente sienta esa representación dentro del Concejo y al mismo tiempo pueda generar nuevamente ese vínculo con la política como canal de transformación. Pero me parece también importante que no es lo terrenal que llega al Concejo sino que este llegue hacia territorio, saber lo que sucede dentro del Concejo, porque sino queda dentro de lo algunos llaman “el círculo rojo”. Me parece que es muy importante que el vecino sepa lo que va sucediendo, que temas se van tratando, si sus reclamos están y si aquel que le prometió algo lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, si es portavoz de él o si realmente hizo una promesa para llegar a una banca«.

El primer acto es asumir que Cambiemos gobernó cuatro años la Nación y la Provincia de Buenos Aires, en el distrito desde 1995 manda el peronismo con sus variantes. Sos peronista, te escucho

CIGNA: En principio, yo soy peronista, somos parte de una coalición que gobernó 4 años, pero creo que también el futuro de la política y de lo que nos está demandando la sociedad es que seamos capaces de, si bien se viene una ingeniería electoral con una estructura o superestructura que nos da la línea, también ser capaces de diferenciarnos, de tener la propia identidad, de plantear las cosas que están bien y que se acompaña dentro de esa coalición y también las que se critican. Creo que eso también está pidiendo la sociedad, que seamos autocríticos, que seamos sinceros y que hagamos una alternativa superior. Porque vos decís algo y la sociedad eligió o tal vez elija lo que no quiere y nuestro desafío está en construir lo que quiere, interpretarlo, hacerlo y llevarlo a cabo. Y también en esto de que somos instrumentos, que somos representantes del pueblo, nosotros somos representantes de la gente frente al poder de cualquier índole, no somos los representantes del poder frente a la gente, que es lo que yo siento que tuvo mucho o generó mucha apatía en la sociedad, cuando un político o un concejal, sobre todo, se equivoca en su función y es el representante del Ejecutivo en el territorio. Nosotros somos los representantes de la gente y para garantizar su derecho ante el poder de cualquier índole, ante el delito, ante el poder privado o económico y también ante el poder público cuando se equivoca, cuando te quiere imponer algo como hablaba ella de la cárcel u otra decisión autoritaria o inconsulta.

¿Podés señalar dos medidas políticas de la gestión de Mariel Fernández que generaron expectativa y se diferenciaron de administraciones anteriores?

AGOSTINELLI: La verdad que yo reconozco en esta gestión las ganas de trabajar y eso no se lo voy a quitar. Dentro del Concejo vos podes ver un empuje de algunos concejales por poder cambiar determinadas cuestiones o llevar adelante las políticas que ellos creen convenientes. Si yo pienso en las políticas que está llevando adelante Mariel, creo que en su momento fue lo del SAE, a mí me pareció una buena idea porque realmente pensé que iba a haber un mayor control, la municipalización del SAE. Me pareció que era una disputa dentro del Consejo Escolar que la verdad después era muy difícil acceder a la información y poder controlar de cierta manera lo que estaba sucediendo en las escuelas. La verdad que me pareció una política pública buena, ahora, en la práctica me demostró que no terminó sucediendo. Hoy nosotros teniendo mayor autoridad para poder controlar eso, seguimos esperando informes o una rendición de cuentas porque no hay ninguna información. Después creo que la política pública en construir obra pública me parece fundamental porque es una necesidad que tienen los vecinos. También te puedo decir que hoy tienen los recursos para hacerlos, también debo reconocerles que generar los recursos es parte de ese músculo que ella viene construyendo con Provincia y me parece fundamental, en eso lo celebro de que ella trabaje en pos de poder conseguir recursos para beneficios de los vecinos. Ahora, cuando veo la obra pública y, a veces me agarra un dolor de panza porque te puedo decir un montón de calles en donde la obra pública dura una semana y la verdad que para mí eso es una mala utilización de los recursos.

Existen realidades no abordados en la profundidad que demandan, hablo del abuso infantil, las adicciones y el tejido del narcotráfico, temas que no están en la agenda política, no ejecutiva ni legislativa

CIGNA: En principio el voluntarismo sin planificación es dos veces malo y la corrupción de lo bueno es dos veces malo también. Esto va como análisis general, lo que yo vengo planteando es que hay que salir de la política del simulacro, de la puesta en escena y de la foto. Hay que volver a recuperar la dimensión transformadora de la política y para eso hay que salir, creo que es uno de los desafíos que vamos a tener como militantes políticos, todos, ante una situación que realmente está interpelando a la política. Esa rebeldía que siento por parte de la sociedad está asustando a muchos dirigentes de muchos años de experiencia y creo que nosotros, el desafío que tenemos, es hacer que la sociedad, que el pueblo, participe del debate político. En ese momento vamos a salir del microclima de la política, del círculo rojo, de la burbuja. En ese momento es cuando volvamos a ser los representantes del pueblo frente al poder que te digo. Esa es la relación genuina que debemos crear, cuando percibimos lo que está en la piel sensible de la sociedad, como estos temas, el tema del abuso sexual infantil, el tema de las recuperaciones de los chicos ante las adicciones, el tema del SAE. El tema del SAE y la comida de los pibes realmente está en la misma situación que históricamente venimos criticando desde hace mucho tiempo. Hace una semana estuvo en todos los medios y la realidad es que la gente en todas las reuniones nos lo plantea, que los que están encargados en darle de comer a los chicos, en la escuela pública, no lo están haciendo de la manera correcta. Esto son los temas que nosotros tenemos que trabajar para realmente tener una representatividad de la gente.