DIPUTADA PROVINCIAL POR MORENO OFRECE UNA IDEA PARA LA ORGANIZACIÓN –

Es Frente Renovador en el Frente de Todos. La Dra. Débora Galán estuvo convocado a la única reunión del Comité de Emergencia COVID -19 (hasta el momento). Mientras aguarda del Departamento Ejecutivo las funciones y roles que requiere la Intendencia, la legisladora despliega acciones militantes, de carácter voluntario referidas a los insumos que necesitan los y las trabajadores de la salud.

La reunión del martes en el Salón Lationamericano, que tuvo participación en video conferencia, ¿la conformó?

Había un arco de actores sociales y políticos interesante, pero creo que había demasiada gente con lo cual mi sensación es que no fue demasiado operativo como debiera ser un comité de crisis. Rescato lo positivo, fue poder enterarnos de la real situación del distrito respecto de la pandemia, las acciones que se llevan adelante, se pudo escuchar el diagnóstico en cuanto a salud, lo sanitario, la seguridad y lo alimentario, pero la sensación es que faltó operatividad. En la última parte tuve que desconectarme porque tenía un compromiso y se habló de la distribución de los recursos alimentarios que llegaban al distrito, eso se iba a repartir en 7 regiones. Creo que la función que nos quiere asignar la intendenta es la de transmitir información veraz con respecto a las acciones que se llevan adelante, así que trataremos de cumplir con esa meta que se le asigna al Comité. Me gustaría como Diputada Provincial y vecina de Moreno participar activamente de ese Comité

¿En qué consiste una participación activa?

Tener funciones específicas, participar de determinadas decisiones. La última palabra o las decisiones importantes le corresponden obviamente a la Intendenta y su Gabinete, pero un Comité de Crisis para que sea operativo tiene que estar los actores principales que puedan llevar soluciones o resolver determinadas cuestiones. Hubo un rol como el Legislativo que tiene determinadas funciones y atribuciones que tienen que ver con lo legislativo, pero también tienen una participación dentro de la política y la interacción con otros poderes que es fundamental porque es representar Moreno en este momento. Soy morenense y me preocupa no solo como morenense sino como funcionaria pública, ya no somos solo dentro de la Provincia el distrito que más casos tiene de COVID-19, sino que también tenemos más casos a nivel Nacional. Realmente quiero tener un rol activo en todo lo que se lleve adelante con todo esto. Lo estoy haciendo desarticuladamente con la Municipalidad, por supuesto, porque tengo una responsabilidad que quiero asumir y me corresponde.

Como legisladora provincial, dirigente y militante de Moreno ¿tiene esa información de primera mano o la obtiene de los sitios oficiales y redes sociales del Municipio?

Recién en la primera reunión del Comité tuve a través de la videoconferencia el diagnóstico sanitario y de seguridad, algo que tiene que ver con lo alimentario de primera mano. La realidad, y eso no es juzgar ni hablar mal de nadie solo responder la pregunta, me llegan los informes diarios del COVID-19 a través de grupos de WhatsApp. Tengo un grupo de comunicación para informar a mis compañeros diputados/as y de agrupación, a la comunidad, realizamos dos informes: uno a nivel mundial donde comparamos Argentina con otros países, con los que están en peor situación, y otro a nivel nacional con las medidas nacionales, provinciales y Municipales. Con las Municipales lo que hace mi equipo de comunicación es, con los informes que me llegan a mí y los de las redes sociales oficiales del Municipio, de esa manera me estoy informando en este momento. El compromiso del Comité es transmitirnos información, estoy a la espera de eso y solicité que me envíen los informes que nos mostraron ese día, esperamos empezar a ser agentes multiplicadores de esa información y llevar tranquilidad a la comunidad.

¿El rol fundamental que les quiere asignar la intendenta, que es la máxima responsable sin dudas, es que sean replicadores de la información veraz y oficial?

En un principio sí. La otra tarea, que yo en esa última etapa de la reunión, que fue extensa porque había mucha información y necesidad de hacer preguntas, de cómo se van a distribuir los alimentos cuando lleguen al distrito, seguramente lo van a estar comunicando en el transcurso de esta semana o la próxima, desconozco cuando van a llegar los recursos. Creo que hay un llamado, no me queda claro, a la militancia y dirigencia de Moreno para colaborar con esas acciones que van a llevar adelante.

¿Hay cuidado con los trabajadores municipales y del hospital? Precisamente dándole entidad a la verdad, la oficial tiene una lectura pero la realidad no se compone únicamente de eso

Tengo posibilidad de hablar o visitar dentro de los cuidados que tenemos que tener en cuarentena con trabajadores/as, algunos son compañeros de militancia, otros tenemos relación de todos estos años de colaborar desde lo que uno puede dar, pero la verdad tenemos falta de llegada de insumos. Entiendo que no es falta de voluntad, la verdad es que sin hablar mal ni polemizar en lo partidario, recibimos a nivel provincial y nacional un sistema sanitario y de salud devastado. Nos agarra una pandemia con falta de insumos, recursos, a nivel provincial estamos trabajando con un presupuesto que no va acorde a las circunstancias ni acontecimientos, todavía no pudimos votarlo. Con esos pocos recursos está queriendo llevar adelante la distribución de insumos la Provincia, a lo que son hospitales Provinciales, municipios y la verdad es que no llega lo que debería, eso no es novedad, los ministros lo están comunicando en conferencias de prensas, notas.

¿No llega porque no hay presupuesto?

Sí. No están dadas las condiciones para cubrir. Hay un trabajo para que empiece a llegar y cubrir esas necesidades, aunque no al 100 por ciento. Los respiradores que es algo polémico, hay Municipios que compraron, otros que no, la solución que se encontró es que Nación centralice y distribuya porque es un recurso escaso y por eso se tiene que repartir por las necesidades y demandas de cada distrito.

En estos días alguien me dijo que cuando no hay una centralidad, y eso no significa concentrar el poder pero sí que alguien tenga la capacidad de hacer una distribución en función de las necesidades que cada estructura demande, puede ocurrir que todos se pongan a fabricar barbijos y no haya personas para embolsar alimentos

Es así, puede que a partir de este Comité empiece a planificarse mejor la forma de distribución de los recursos escasos y mejorar los diagnósticos. En la política nos manejamos de acuerdo a los diagnósticos de los primeros que reciben esa demanda, problemática, que es el referente del barrio que no necesariamente es político. El diagnóstico se tiene que empezar a realizar desde ahí. ¿Qué me está demandando el director de la REM, determinada área del Hospital? Empezar a hacer diagnósticos de abajo hacia arriba. Quizás sea una forma de organizarse que tenga este Comité, no lo sé porque lo primero que hicieron fue darnos los diagnósticos, había personas que tenían inquietudes, demandas, eso hizo que se extendiera más de tres horas. Estoy esperando que sea un poco más operativo y empecemos a resolver, en eso estamos.

En Moreno Norte, esta tarde a las 18.30 horas habrá un encuentro para comenzar a definir los responsables y método de entrega alimentaria, prevista para la semana próxima