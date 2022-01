«Hay que terminar con ese doble mensaje crítico, a la gente hay que darle lo que verdaderamente espera de nuestro sector»

Tiene el rumbo definido. Será una repetición que, al fin de cuentas, sostiene la meta de alcanzar ese sueño que no duerme. Aníbal Asseff no recalcula sino que coloca su GPS partidario – político hacia el año 2023 donde, hoy puede decirlo, peleará la interna dentro del PRO en Juntos para luego presentar batalla para la Intendencia de Moreno:

Partidariamente, ¿dónde está ubicado?

Estoy donde estuve siempre dentro del esquema de Juntos por el Cambio, y mirando este presente con mucha dificultad y un futuro que hay que armarlo, que hay que cristalizarlo para darle una alternativa electoral, incorporando distintos sectores que van ampliar la coalición y poner gente en los distintos ámbitos, nacional, provincial y municipal, más comprometido con la idea que la gente realmente espera de Juntos por el Cambio.

Recién empieza este año, algunas figuras fueron elegidas en la última elección tanto a nivel nacional como local y tienen un recorrido para después evaluar y dar una sentencia respecto al funcionamiento

Sí, en general algunos repiten viejos errores, no cristalizan su postura y tienen esas cuestiones por debajo de la mesa y eso tiene que terminar, hay que ser más transparente

¿Eso ha pasado ahora?

Viene pasando, entonces hay que terminar con ese doble mensaje crítico, a la gente hay que darle lo que verdaderamente espera del sector. Si usted piensa A, si usted piensa B, usted no puede decir una cosa y hacer otra, eso está en todos los ámbitos no.

A nivel nacional por ejemplo Juntos por el Cambio

Hablo en general, si es tema puntuales podemos hablar muchos temas puntuales.

Un tema puntual para que de entidad lo que me está diciendo

Los temas puntuales, si uno defiende el ámbito de seguridad, el ámbito económico, la baja de impuestos, el delito, inseguridad, una política contra la criminalidad, hay que apoyarla en todos los ámbitos no decir un slogan y votar distinto o no estar a la altura de la circunstancias..

¿De Bienes Personales me está hablando?

Sí también, pero hay muchos temas, se tiene que sustentar lo que la gente vota sino le quitamos legitimidad a la discusión. Juntos por el Cambio debe tener en cuenta eso para el futuro.

ANÍBAL ASSEFF

Sumemos ejemplos para que tenga más utilidad la entrevista, en el orden local el Presupuesto se rechazó. Hay dos bloques de Juntos, lo cual me parece que está bien si hay diferencias para que las van a caretear, pero votaron al momento de poner en práctica el ejercicio de la banca, en contra, lo rechazaron

No me refería puntualmente a ese tema en el ámbito local, me refiero a esas cuestiones más, hay que ser consecuente con el sector que se está. Me refiero ideológicamente o en la expresión de la base de ideas que expresa Juntos por el Cambio. Dicen una cosa y hacen otra, hablo en general no en particular de Moreno, y eso es lo que la gente reclama, hay que ser muy muy concretos, por ejemplo, el tema de las re elecciones, la ley estaba mal. Si la ley estaba mal hubo concejales que ya en el año 2018 pidieron licencia, se sabía, los que estamos en el ámbito político sabíamos, pero mi hermana Claudia como concejal, no pidió licencia, se quedó hasta el final de su mandato, sabiendo que la ley se rumoreaba en los pasillos, iba a tener esa interpretación. Se reglamenta en 2019, que para mí estuvo mal reglamentada fue una trampa o estafa igual que las reelecciones, usted no puede poner dos años y un día para poder ser reelecto nuevamente, entonces era una trampa. Después cuando se postula, en el ámbito desafortunado, cuando votaron a la legislatura, antes de votar eso, yo lo explicaba debidamente si estaba mal la ley también tienen que haber solicitado la separación de la elección comunal o municipal de la elección nacional y sacar la boleta única para agilizar todo el sistema, si usted quiere estar a favor de la reelección y habla teóricamente de la impronta local de los intendentes o concejales, bueno, sepárela para terminar con el sabanazo. Esa es la reforma en serio y quedó un sabor amargo de mucha gente al ver que se modificaba una ley, que estaba mal redactada en su origen, que me extrañó que muchos de los actores principales lo sabían y no lo modificaron en su momento para llegar a esto que mucha gente específicamente de Juntos por el Cambio les ha ido muy mal.

AUDIO 2 ANÍBAL ASSEFF

Hablemos de cómo va a ser el trabajo en este 2022, ¿sigue pensando que en el 2023 quién mida más definirá el tablero?

El escenario, yo integro un sector del PRO en Juntos por el Cambio, siempre hubo varios no es la primera vez. En la pasada elección ganamos la interna, vencimos a pesar de que estaban los pronósticos y muchos trabajando en contra. Vamos a trabajar para el 2023, pero por eso te decía separemos la elección interna y vamos a ver qué votos locales tiene arraigo territorial, consenso en los sectores de Juntos por el Cambio y terminemos con esto, con expresiones desafortunadas de muchos, dejar lo personal, con enorme odio, sin ningún sentido y que la verdad han perdido internas y no demuestran ni siquiera, como bien decís vos, que sus primeros trabajos políticos en ejercicio de la banca no mostraron ninguna expresión de lo que decían representar.

Esperaba que en la sesión del Concejo hablen más

Yo si soy tan verborrágico para insultar a alguien o para descalificar a alguien

Pero de quién está hablando, no puede seguir haciendo política hablando en general

Yo sé lo que estoy diciendo, usted pregunta lo que cree yo contesto lo que yo creo, respetemos eso, hay que ser más cristalino. Igual lo municipal, el Presupuesto, es muy difícil de cumplir. Moreno hace muchísimos años viene con déficit estructurales, es eso del personal, falta de transparencia en las cuentas públicas, observen cada administración que se va después la otra administración que llega es del mismo color político, no investiga lo que durante la campaña opositora dice que lo hará. Si el país entra en una senda de ajuste y no pueden financiar más a través de la emisión monetaria, y la inflación se sostiene, este presupuesto municipal 2022 es inviable, va a ser muy difícil de cumplir tanto en los análisis que han hecho muchos concejales como el propio que hiciste. Solamente mirar la cuenta de sueldos alcanzaría, pero la Secretaria de Economía no pudo responder de los concejales sobre el estado de ejecución del Presupuesto 2021, solo dijo que se verá al momento de la Rendición de Cuentas. Si contestó eso es porque no está diciendo la verdad sobre los números de este año.

AUDIO 3 ANIBAL ASSEFF

Se hicieron y se hacen obras públicas, el gobierno local con apoyo provincial y nacional, eso es un hecho real

Si a mí me dan 24 kilómetros de asfalto y hago bien, eran obras necesarias, pero a una cuadra de esa obra no pudieron levantar las ramas que están tiradas hace meses, ni tapar un pozo o arreglar una calle, eso es lo que no se entiende, teniendo seis mil empleados municipales.

Escuché decir que el asseffismo ya no está más en el Concejo Deliberante pero allí inició su mandato Florencia Asseff, una mujer, abogada, que integra la estructura suya. Pregunta entonces, ¿a quién conduce usted?

Esto del Asseffismo es una interpretación que hacen algunos y hasta lo tomo peyorativamente, es más, durante la campaña, fijate que paradoja, se perdió una interna, la perdíamos nosotros. El asseffismo no ganó una interna, la ganaron los otros, una cosa de todos los medios, los sectores políticos entre todos diciendo esa sarta de pelotudeces, ganamos la interna pero nosotros no tenemos nada que ver.

Pero está Florencia Asseff, participó

No malinterpretes, yo no dije eso, lo que decía Florencia fue puesta y elegida por el sector nuestro y representa un sector, pero otros que estaban ahí no vienen de una vaca sin teta, todos han Estado vinculado a ese sector, que después hayan tomado otro camino me parece bárbaro, no hay ninguno que no haya estado con nosotros, salvo Naya que ni siquiera lo conozco personalmente, los demás estaban vinculados con nosotros, y me parece bien, tienen su manera de ver las cosas, me parece bárbaro, por eso te estoy diciendo que por suerte al haber PASO en las 23, nuevamente se van a cristalizar muchísimas cosas.

Y ahí si, por ser una elección ejecutiva, usted será candidato

Y, no sé, va a haber PASO y quiero que la gente elija quien está en mejores condiciones de representar a Moreno. Será una elección muy difícil como son las elecciones en Moreno, muy difícil, se hablaron muchísimas estupideces en estas elecciones, muchas interpretaciones maliciosas y la elección terminó como iba a terminar, que es la realidad del distrito de Moreno.

AUDIO 4 ANÍBAL ASSEFF