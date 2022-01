«Hay un alto nivel de contagios en el equipo de salud del Hospital y no contamos con reemplazos»

CONSECUENCIAS DIRECTAS DE LA TERCER OLA EN EL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA –

Está saliendo del cuadro de positivo. Gran parte de su vida profesional está en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La Dra. Mabel Kuzcma ofrece una mirada interna de lo que impacta la Tercera Ola de coronavirus en el único centro masivo de atención que tiene el distrito: «Estamos pasando una situación bastante complicada porque tenemos una gran cantidad de contagiados. No estamos dando abasto entre la rotación de personal que se contagia y los reemplazos que se necesitan. Por supuesto que esto nos está restringiendo bastante en la atención porque está reducido el personal que puede asistir a la asistencia diaria por la falta de profesionales y no profesionales, digo porque Enfermería está en contacto permanente con los pacientes, también impactan los contagios en el personal de limpieza. Todos hemos pasado por el proceso de POSITIVO dentro del ámbito hospitalario».

FOTO ARCHIVO DRA. MABEL KUZCMA

Por haber estado en el equipo directivo del Hospital, ¿cómo se puede prevenir esta falta de personal, de trabajadores por entender la contigencia y alto nivel de contagios que tiene esta Tercera Ola? Por la conyuntura, ¿sería a través de becas? La actual dirección, ¿está solicitando refuerzos al Ministerio de Salud provincial?

En lo personal y aún habiendo estado en la Dirección, es independiente mi opinión sobre lo que yo haría, pero ante la pregunta te digo que no estamos viendo que haya reemplazo de personal con respecto a la cantidad de gente que se está infectando sino todo lo contrario. Por supuesto que está situación va en detrimento de los servicios. No sabemos si el Ministerio de Salud está al tanto o si recibió el pedido de mayor personal, pero la realidad y lo palpable es que se están suspendiendo los servicios de atención al público porque no tenemos reemplazo para la gente que se contagia.

Entonces se produce un doble impacto, por un lado el NO reemplazo es una recarga en la tarea de los que están, y por otra parte se produce una merma en la atención que debe recibir la población

Claro, seguimos perjudicando al sistema de salud público, volvemos otra vez al mismo círculo donde hacemos lo imposible dentro del máximo de las posibilidades, pero seguimos en la No valoración por los esfuerzos que se están haciendo. Personalmente estoy saliendo de un COVID positivo y en este proceso a mí nadie me reemplazó pero no por falta de voluntad sino por falta de personal, lo que implica que en ese tiempo no se atendió a los pacientes que debieron recibir una atención.

Recuerdo que cuando se dispararon los indicadores en la Segunda Ola de coronavirus, el Director del Hospital Emanuel Álvarez, pidió mayores cierres para evitar el colapso. ¿Qué sucede hoy en relación a la capacidad hospitalaria?

No es como en ese entonces porque entre la Segunda y Tercera Ola tuvimos la vacunación. Si bien tenemos un altísmo índice de gente que se contagia la repercusión en la salud es menor, con esto te digo que si bien algunos /as pasamos como en un proceso de estado gripal y otros síntomas no llegamos a la internación o a procesos tan críticos. Ahora tengo que decir que el equipo de salud de este Hospital se contagia pero no satura al sistema porque la vacunación es un logro importantísimo, y por esta razón es que necesitamos que la gente se vacune porque achica el grado de riesgo.

