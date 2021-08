«Hay un claro mensaje de que queremos poner a un Moreno de pie»

Compromiso, agradecimiento, continuidad y recambio generacional. Andrés Destéfano, actual concejal del Frente Renovador en el Frente de Todos, habló de los efectos y las causas que explican la garantía de su reelección en el Concejo Deliberante al ser el número 2 de la lista que presenta la Intendenta de Moreno Mariel Fernández: «Creo que el trabajo que venimos haciendo hace muchos años en el territorio, es estar en el territorio, caminar el territorio. Creo que supimos y sabemos escuchar al territorio que son los vecinos y vecinas de Moreno. Creo que sabemos recorrerlo al territorio porque hemos llegado y nos falta, obviamente llegar a muchos lugares que todavía no hemos llegado, que no conocemos y que todos los días tenemos la posibilidad de conocer gente nueva, de una institución, de un merendero o lo que tenga que ser. En esos lugares hay vínculos de vecinos, y creo que nosotros hace muchos años empezamos ese camino. Aún sin estar en el legislativo lo venimos caminando, así que no es una construcción de decir ‘de paracaídistas’. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, a veces mucho más, a veces mucho menos, a veces dándole soluciones, a veces poniendo solamente el oído»

¿Qué es recambio generacional para vos? ¿Es como una marca pero que no tiene profundidad?

Depende quién lo diga. Yo te doy mi concepto de cambio generacional. Hoy se escucha mucho la palabra generacional, recambio generacional, pero lo siento más de todos los sectores políticos y lo siento mucho en los medios, y lo siento mucho en aquellos paracaidistas, que tiene que ver con la edad. El recambio generacional tiene que venir dispuesto a un camino, el recambio generacional para mí es aquella persona, que con lealtad, con trabajo, supo escuchar a su conducción. El recambio generacional viene y lo dispone la conducción cuando siente que supo formar a la persona que lo va a suceder en algún momento.

Recambio generacional no es tirar a los viejos por la ventana…

Ese es mi concepto. El recambio generacional es aquella persona hombre o mujer que supo entender, supo escuchar, supo aprender, supo comprender no solo a la conducción, sino a los compañeros y compañeras de un espacio político. Es aquel que escucha al compañero, que acompaña a la compañera, que está con los compañeros y las compañeras. Pero aprendiendo de su conducción.

No es lo mismo lealtad que obsecuencia, a veces creo que se mezclan esas cosas. ¿no?

Yo tengo lealtad. Soy una persona con la que me identifican por leal. Con mi conducción soy leal, en las buenas, en las malas. Hemos pasado buenas cosas, malas cosas y muy malas cosas.

Esto ratificó sin lugar a dudas que Damián Contreras es el conductor del Frente Renovador en Moreno, ¿no hay dudas para ustedes?

Sin dudas. No, para nadie.

Termina la elección de este año, ¿comienza otra etapa que ponga fin a la transición? Me refiero a la conducción política

Puede haber un antes y un después de este cierre de lista. Puede haber un antes y después de diciembre. Pero yo creo que, la grandeza de la unidad, no solo por parte de la compañera Intendenta sino de todos los sectores políticos que se pusieron a disposición del diálogo y que se haya llegado a una sola lista, en su mayoría todos compañeros y compañeras que componen el Frente de Todos. Que obviamente como todo cierre de lista va a tener siempre algunas personas, algunos compañeros y compañeras que tal vez no pudieron estar y que obviamente, que en este camino a las elecciones se van a ir incorporando para acompañar la lista, porque es muy importante que salgamos a trabajar y defender el Estado nacional, el provincial, y defender la lista local. Nosotros somos del sector de la unidad, somos del sector del Frente de Todos. Tenemos un claro mensaje de trabajar la unidad que desde nuestra conducción es Sergio Massa, todo un tiempista, de saber, de entender que la unidad es el progreso, es salir de esta pandemia, es el crecimiento tanto de un país como de la provincia, como de Moreno.

Vos que sos un hombre riñón de Damián Contreras y que la última nota que le pude hacer en su oficina de trabajo, allá en Trenes hablamos de eso, ¿cuándo se inicia una recuperación del trabajo? Debe existir una radiografía de lo que es la pandemia y sus efectos, en el cuerpo laboral de la Argentina para saber de qué punto se arranca para alcanzar algo que supimos tener. ¿En Moreno qué es lo que creés que se tiene que hacer?

Yo creo que en Moreno hay que trabajar en equipo, en Moreno hay que trabajar unidos. Hay que trabajar con ideas concretas y sobre todas las cosas aportando lo mejor de lo que uno tiene para que el municipio salga adelante. Nuestro municipio yo estoy seguro que va a salir adelante, hay mucha política nacional y provincial en nuestro distrito. Como nunca antes se pudo ver. Hay un claro mensaje de que queremos poner a un Moreno de pie, creo que Moreno está en los planes nacionales y provinciales que tiene que recuperarse. Esa es la única forma que se puede hacer, trabajando juntos, trabajando en unidad con diálogo y entendiendo que en el Frente de Todos hay muchos sectores de ideales diferentes pero con el mismo sueño de ver un Moreno de pie, un Moreno seguro, un Moreno con trabajo, un Moreno digno de donde nosotros tenemos que vivir.

¿Festejaste el puesto 2 en la lista oficial?

Lo agradecí, se lo agradecí a mi conducción, creo que fue parte de un pago no solo de territorio, de trabajo, de cuidar a nuestra conducción. Mientras que nuestra conducción está ejerciendo un cargo nacional tan importante como el que lleva adelante. Le agradecí a nuestra conducción nacional que fue el tipo que confío, desde el primer día que Damián me propuso, Sergio Massa bancó la propuesta de Damián. Entonces creo, que más que festejarlo, lo agradecí.

