«Hay una mirada negativa hacia la Intendenta, da cuenta de la desidia y ausencia en los barrios»

La Esperanza de Todos es un mosaico de estructuras políticas, sociales, intermedias, eclesiásticas que adhieren a la conducción nacional y provincial. Cada hombre y mujer que la integra remarca sin titubear que «se agotó» cualquier camino de unidad con la figura principal que tiene el partido de Moreno: Mariel Fernández.

Por eso caminan los senderos territoriales que ya conocen. Anahí Sanchetta, militante y ex funcionaria municipal, produce un conjunto de respuestas que perfilan el hacer otra síntesis que contenga un programa de gobierno donde se respire diversidad en toda su dimensión: «Desde La Esperanza de Todos estamos visitando a los vecinos y las vecinas de Moreno, diferentes instituciones. Con lo que nos encontramos es con una desidia por parte del Estado local. Los reclamos son los mismos en los diferentes barrios de todo Moreno, que es gigante. Básicamente por parte de las instituciones, sobre todo los merenderos y comedores, el reclamo es la falta de entrega de mercadería, la exclusión es muy frecuente, es recurrente escuchar las palabras de las vecinas que dicen esto de que si no sos parte de la red, del Movimiento Evita o no comulgas con las ideas del gobierno local no te llevan la mercadería a tu domicilio. Hay merenderos que te dicen que hace seis meses que no le entregan la mercadería. Básicamente es la desidia, la ausencia de un Estado que debiera estar presente».

Esto que referís a partir del encuentro de hombres y mujeres en los merenderos. Si no son del Movimiento Evita y si no aceptás el plan, ¿los /as vecinos /as tienen claro de qué trata el plan de gobierno? Porque hay un plan del Ejecutivo

Lo tienen en claro, lo que pasa es que hay un problema con el ente ejecutor que lo sigue manejando el Movimiento Evita. Ahí es donde está esa encrucijada y este manoseo, y esta administración de la pobreza. Me parece que ahí lo que hay que hacer es revisar un poco quiénes son los encargados o quiénes tienen a cargo los entes ejecutores para poder trabajar con las y los cooperativistas.

Aquí hay un punto sensible a partir de la respuesta que das, no solamente de ente ejecutores estamos hablando también de merenderos y comedores donde el hambre en el conurbano se siente y duele. Ahí hay otra dimensión no solamente económica hay que hablar de lo social.

Si, tal cual. Sobre todo cuando además es una lógica que vienen trabajando desde el gobierno municipal el tema de las ollas populares. Ahí hay un manejo bastante cruel con el tema de la entrega de alimentos para los vecinos y vecinas. Me parece que, hay una administración de la pobreza violenta también, que si no estás conmigo no te doy mercadería. Y eso es cruel, es un ejercicio violento del poder.

Llegan a los territorios, ¿creen que habrá una apertura, desde arriba, para que se cumpla la ley de las PASO?

Nosotros en el territorio, las diferentes organizaciones, agrupaciones que formamos parte de la Esperanza de Todos venimos recorriendo porque somos parte del territorio. No nos corre el reloj respecto del territorio. El tema acá hay que ver si la corporación permite la herramienta electoral que son las PASO. Es una herramienta legal que debiera ser respetada, pero como te digo el reloj no nos corre en el territorio. El tema es si aquellos que se llaman dirigentes y dirigentas permiten jugar o puedan hacer respetar la ley y permitan que existan las PASO.

¿Ustedes están manejando encuestas locales?

A nosotros nos han llegado, nos han compartido algunas encuestas. Más que nada lo que reflejan es la mirada sobre la Intendenta, es una mirada negativa. Después no hay, al menos yo personalmente no tengo otras encuestas. Pero si me parece importante esta mirada negativa hacia la Intendenta que da cuenta de esta desidia y ausencia en los barrios.

A partir de esos algoritmos ¿puede que arriba vean los riesgos que significa no abrir la interna o que no se cumpla la ley?

Si, si logran escuchar habrá internas claramente. Porque si logran escuchar a los vecinos, a las vecinas, a los militantes de las organizaciones que vienen laburando el territorio, que somos parte del territorio, habrá internas. Hay que ver si se aprende a escuchar a los y las militantes, porque a veces solamente hay como una mesita también donde se deciden las cosas entre pocos. Vamos a ver si hubo un avance en esas prácticas de hacer política, si aprendimos de los errores y si saben escuchar a quienes militamos y quienes somos del territorio.

Lucas Franco, presidente del bloque legislativo del Frente de Todos, plantea que en el actual contexto, todos /as pueden hacer un esfuerzo para alcanzar la unidad y centralizar las fuerzas contra la propuesta de derecha, ¿no es posible la unidad?

Me parece que en estos términos ya no se puede hablar, no hay instancia de unidad con una Intendenta y con un equipo que la acompañó desde que asume el gobierno que echa a 700 compañeros y compañeras, que excluye a diferentes agrupaciones sociales y políticas, con una mirada y un ejercicio del poder violento, con persecución, hostigamiento a las compañeras y compañeros laburantes, fijándose qué ponen en sus redes sociales. Me parece que ya no es posible una instancia de unidad en éstos términos, ya hubo varios intentos de acercamiento por parte de diferentes espacios políticos, y después terminaron en un como sí… entonces yo creo que ya no es posible una instancia de unidad, ya se demostró que no es una decisión de incluir a otras voces en este armado político.

