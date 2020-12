2 shares







Fuente: Swiss Policy Research.- Hechos totalmente referenciados sobre el Covid-19, proporcionados por expertos en la materia, para ayudar a nuestros lectores a hacer una evaluación realista de los riesgos.

“La única manera de luchar contra la peste, es la honestidad.” Albert Camus (1947)

Vistazo general:

1- Letalidad: Según los últimos estudios inmunológicos, la tasa de letalidad general (IFR) de la infección por Covid-19 en la población general es de aproximadamente 0,1-0,5% (ver) en la mayoría de los países, lo que es comparable al promedio de las pandemias de gripe de 1957 y 1968.

2-Tratamiento: En el caso de las personas de alto riesgo o de alta exposición, el tratamiento o la profilaxis (ver) temprana es esencial para prevenir la progresión de la enfermedad y evitar la hospitalización.

3-Perfil de edad: La edad media de la muerte de Covid-19 es de más de 80 años (ver) en la mayoría de los países y sólo alrededor del 5% (ver) de los que murieron no tenían ninguna condición médica grave. Por consiguiente, a diferencia de la gripe pandémica, el perfil de edad y riesgo de la mortalidad por Covid-19 es comparable al de la mortalidad normal (ver) y aumenta proporcionalmente.

4-Asilos de ancianos: En muchos países occidentales, hasta dos tercios de todas las muertes (ver) debidas al Covid-19 se produjeron en asilos de ancianos, que requieren una protección específica y humana. En algunos casos, no está claro (ver) si los residentes murieron realmente por el Covid-19 o por semanas de estrés y aislamiento. (ver)

5-Exceso de mortalidad: Hasta el 30% de todas las muertes adicionales pueden haber sido causadas no por el Covid-19 (ver), sino por los efectos del confinamiento, el pánico y el miedo (ver). Por ejemplo, el tratamiento de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares ha disminuido hasta un 40% (ver) porque muchos pacientes ya no se atreven a ir al hospital.

6-Anticuerpos: Para el verano de 2020, los puntos calientes mundiales como Nueva York y Bergamo habían alcanzado niveles de anticuerpos de aproximadamente el 25%. Las capitales como Madrid, Londres y Estocolmo estaban alrededor del 15%. Grandes partes de Europa y los Estados Unidos, sin embargo, todavía estaban por debajo del 5% (ver).

7-Síntomas: Hasta el 40% de los infectados no tienen síntomas (ver), alrededor del 80% tienen síntomas como máximo leves, y alrededor del 95% tienen síntomas moderados (ver) como máximo y no requieren hospitalización. La suposición inicial de que no había inmunidad al nuevo coronavirus no era correcta (ver).

8-Long Covid: Aproximadamente el 10% de los individuos sintomáticos reportan síntomas post-agudos o “long covid” (ver), es decir, síntomas que duran varias semanas o meses. También afecta a personas más jóvenes y previamente sanas que tienen una fuerte respuesta inmunológica. El síndrome posviral (ver) también se conoce como influenza severa.

9-Transmisión: Según los conocimientos actuales, las principales vías de transmisión del virus son los aerosoles de interior (ver) y las gotas producidas por el habla o la tos, mientras que los aerosoles de exterior y la mayoría de las superficies de los objetos (ver) parecen desempeñar un papel menor.

10-Máscaras: Todavía hay poca o ninguna evidencia científica (ver) de la eficacia de las máscaras de tela en la población general, y la introducción de máscaras obligatorias no ha podido contener (ver) o frenar la epidemia en la mayoría de los países. Si se usan mal, las máscaras pueden aumentar (ver) el riesgo de infección.

11-Niños y escuelas: A diferencia de la gripe, el riesgo de enfermedad y transmisión en los niños es muy bajo (ver) en el caso de la covid. No había ni hay, por lo tanto, ninguna razón médica para el cierre de escuelas primarias (ver) u otras medidas dirigidas específicamente a los niños.

12-Rastreo de contactos: En un estudio de la OMS sobre las medidas de control de la gripe pandémica realizado en 2019 se llegó a la conclusión de que, desde el punto de vista médico, el rastreo de contactos “no se recomienda en ninguna circunstancia” (ver). Las aplicaciones de rastreo de contactos en los teléfonos móviles (ver) también han fallado en la mayoría de los países (ver).

13-Pruebas de PCR: Los kits de pruebas de virus utilizados internacionalmente pueden, en algunos casos, producir (ver) resultados falsos positivos (ver) y falsos negativos o reaccionar a fragmentos de virus no infecciosos (ver) de una infección anterior. A este respecto, el umbral del ciclo o valor ‘ct’ (ver) es un parámetro importante.

14-Mal manejo médico: En los Estados Unidos y algunos otros países, se han producido errores médicos fatales (ver) en algunos pacientes de Covid-19 debido a incentivos financieros cuestionables (ver) y protocolos inapropiados. En la mayoría de los países, la mortalidad debida al Covid-19 ha disminuido considerablemente (ver) desde entonces.

15-Aislamiento Social: La OMS ha advertido que las medidas de aislamiento social han causado un “terrible desastre mundial” (ver). Según las Naciones Unidas, el bloqueo por el aislamiento social podría poner en peligro los medios de vida de 1.600 millones de personas (ver) y empujar a otros 150 millones de niños (ver) a la pobreza. El desempleo, las quiebras y los problemas psicológicos han alcanzado niveles sin (ver) precedentes en todo el mundo.

16-Suecia: En Suecia, la mortalidad total no confinada ha sido hasta ahora del orden de una fuerte temporada de gripe (ver). El 70% de las muertes suecas han ocurrido en hogares de ancianos (ver) que no han sido protegidos con la suficiente rapidez. La edad media de las muertes (ver) de suecos por Covid-19 es de 84 años.

17-Medios de comunicación: La información de muchos medios de comunicación ha sido poco profesional (ver), ha maximizado el miedo y el pánico en la población y ha llevado a una sobreestimación masiva (ver) de la mortalidad de los Covid-19. Algunos medios de comunicación incluso utilizaron imágenes (ver) y vídeos manipuladores (ver) para dramatizar la situación.

18-Vacunas: Varios expertos médicos han advertido que (ver) las vacunas contra el coronavirus exprés pueden suponer un riesgo (ver). De hecho, la llamada vacuna contra la gripe porcina (ver) de 2009, por ejemplo, ha dado lugar a millones de casos de daños neurológicos (ver) graves y demandas judiciales. En los ensayos de las nuevas vacunas contra el coronavirus, ya se han notificado graves complicaciones (ver) y fallos (ver).

19-Origen del virus: El origen del nuevo coronavirus sigue siendo incierto, pero la evidencia mas convincente apuntan actualmente a un incidente de neumonía (ver) Covid-19 en una mina china (ver) en 2012, para el que se recogieron muestras de virus, que fueron almacenadas y estudiadas por el Instituto de Virología de Wuhan (WIV).

20-Vigilancia: El denunciante de la NSA Edward Snowden advirtió que la pandemia del Covid-19 podría utilizarse para ampliar (ver) continuamente la vigilancia mundial (ver). En muchas partes del mundo, la población está siendo vigilada por aviones (ver) no tripulados y se enfrenta a graves desbordamientos policiales durante la contención.