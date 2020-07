3 shares







ES EL PERONISMO DE TODOS –

Reuniones y encuentros vía ZOOM y otros que respetan las distancias fijadas por decretos y aún así ese piso de organizaciones va tomando volumen y solidez. El Peronismo de Todos que aún no pudo hacer una presentación (presencial en sociedad) tiene una línea de trabajo que, uno de sus integrantes, la define como amplia, diversa, creativa, de construcción y unidad. Damián Contreras dice al respecto: «El Peronismo de Todos es un espacio de un montón de compañeros dirigentes con muchas capacidades. En la medida que vamos articulando y nos vamos conociendo más en la profundidad me doy cuenta que no me equivoco en este análisis, si bien hoy por hoy es un espacio virtual, que se comunica a través de los chats por la imposibilidad del aislamiento, pero de todas manera cada uno de los integrantes de este espacio tiene una gran capacidad para aportar al distrito, en algunos casos con mucha imaginación, otros con mucha audacia. Realmente compañeros de todo camino que podría nombrar pero no quiero dar nombres para que nadie se sienta olvidado, pero realmente en cada una de las charlas hay compañeros que tienen para aportar mucho al distrito. Ojalá que pronto la pandemia nos permita y podamos seguir articulando más concretamente, poder llevar al territorio estas políticas que por supuesto están al servicio del estado municipal puntualmente, y es lo que cada vez que tenemos la oportunidad se lo hacemos saber a la compañera Intendenta y a su Secretario General (Coco Lombardi)

Puedo cerrar diciendo que el Peronismo de Todos aún en pandemia se ha consolidado, en un tiempo de crisis ¿me equivoco?

Yo estoy totalmente convencido, hemos consolidado la unidad de criterio y concepción con muchos, casi la totalidad hemos generado una empatía y un compromiso de trabajar todos juntos.