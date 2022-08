FE.SI.MU.BO Y UN MENSAJE AL GOBERNADOR KICILLOF –

Los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Buenos Aires realizaron un gran movilización el día de ayer a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en CABA. Los 135 municipios se encolumnaron para marchar y pedir al gobernador Axel Kicillof una batería de acciones y medidas para mejorar la estabilidad económica y condiciones de trabajo. Entre ellas: que se cree lo que está estipulado en la ley 14656 ,el Consejo de Empleo Público municipal, que se regularice el IPS y IOMA, que sea las abren las paritarias de toda la provincia. Además que se implementen los Convenios Colectivos de Trabajo. Salario Digno, consignas de la gran columna de trabajadores municipales que estuvo custodiada por la Policía de la Ciudad.

Rubén «El Cholo» García, Secretario General de FE.SI.MU.BO, se dirigió hacia la militancia y los trabajadores. Más de 12 mil trabajadores municipales reclamaron respuestas en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires para que Axel Kicillof tome nota y dé respuesta a los demandas, de quienes son parte de la gestión provincial y municipal.

García sostuvo que «no puede ser que haya salarios de 20 mil pesos de básico y sueldos conformados de 50 mil pesos. El otro día con un funcionario de la Nación estuvimos conversando y me dijo que los salarios por debajo de la línea de la pobreza alcanzan al 75 por ciento es de los estatales».

Y agregó en un discurso que apuntó al Gobernador y a los intendentes: «Hicimos el esfuerzo, pero la política municipal no nos reconoce, nos pagan salarios por debajo de la indigencia. Sabemos que a veces tenemos que pelear con nuestros gremios cuando no quieren reconocer nuestra ley, la 14.656 que salió de la lucha, el esfuerzo de muchos compañeros que hoy están acá y muchos que ya no están. Nosotros en el 2014 conseguimos ley».

Actualmente, de 135 distritos tan solo 75 cuentan con Convenios Colectivos de Trabajo, Moreno es uno de ellos, uno de los distritos pionero que consiguió el CCT en diciembre de 2015, pero que aún así en acciones políticas del ejecutivo municipal pareciera que responden a la vieja ley 11.757 donde no se respetan ni se otorgan los derechos conquistados y avalados en la ley. En el Municipio de La Capitana Mariel quedan rasgos de viejas estructuras que no son comprendidas por la 14.656, los trabajadores y trabajadoras municipales de Moreno demandan pero las respuestas no llegan.

Claro está que no es un hecho aislado, las calles este 30 de agosto hablaron. Los municipales dejaron un plan de lucha y marcaron la cancha al Gobernador.