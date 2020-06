0 shares







El anuncio que emitió el Subsecretario de Salud, Dr. Juan Varani a este medio, tendrá dos jornadas de búsqueda, control y diagnóstico en el barrio Lomas de Casasco (Moreno Sur).

Marcela elabora algunas reflexiones sobre el operativo sanitario que era pedido por las comunidades: «Se supone que es lo que esperaba todo el barrio, ya que un grupo de personas auto convocadas lo venían pidiendo hace rato ya que tenemos vecinos con Covid-19 y todo el mundo quiere cuidarse. Se comienza con el Plan Federal mañana a las 9 horas»

Hay casos positivos en el que ustedes recibieron alguna notificación, entendiendo que no hay que señalar ni acusar a nadie sino tener las medidas de precaución necesarias

Entre la gente los comentarios habían comenzado hace mucho, esto nosotros nos enteramos hace menos de una semana porque la inquietud de los vecinos ya era demasiada y bueno, son dos personas que en estos momentos están cumpliendo la cuarentena en su casa, las cuales ya estuvieron en una clínica de Capital Federal ya que son personas que pertenecen a la fuerza

¿Son del servicio penitenciario?

Si y viven acá en el Barrio Federal

¿Eso generó un tipo de alarma o se extremaron los cuidados? Insisto en esto de desarmar la culpabilidad sino que es un virus que puede afectar a cualquiera y más a aquellos que estén en sectores de mayor exposición

Yo te digo que hay algo más importante, ya que no se está considerando, venir y que las autoridades se fijen la cantidad de gente que hay en la calle, el Municipio tampoco se acerca para que estas personas cumplan lo que es la cuarentena. Vos fíjate, cuando hay muchas personas en la calle y como por ejemplo hoy que se hizo un operativo acá en el Club Mariano Moreno (Amor por el Barrio), hubo un amontonamiento de la gente y muchos se fueron muy insatisfechos porque no pudieron hacer el DNI, no llegó ANSES, entonces es una lucha entre vecinos.

Hablemos de las condiciones de higiene y salubridad, ¿hubo una mejora en la provisión de agua potable?

El barrio tiene agua potable pero sinceramente el lugar donde está la bomba, muchas veces van y apagan las bombas y el agua no tendría que tener esa cantidad de cloro. Si bien en un momento, gracias a una persona que conozco y trabaja en Aysa, llevé muestra de agua del barrio y me dijeron que no están las condiciones para poder consumirla. Aclaro, no todos tenemos la posibilidad de comprar los bidones de agua.

Se ha puesto a pensar o imaginar que pasaría si se cierra el barrio, como ocurre en otro punto de la Provincia de Buenos Aires

Y esto va a ser un estallido social ya que mucha gente sale a conseguir el mango para poder alimentar a sus hijos, no a todas las personas les llega ayuda. Hay pocos merenderos, hay pocos lugares donde se puede hacer la comida para la cantidad que hay, vos fíjate que en Plan Federal son 588 viviendas de las cuales en cada una de ellas viven dos o tres familias, con dos o tres niños /as, sumale la cantidad de adultos mayores que no tienen cuidados. Uno llama a la ambulancia y tarda muchas horas, y no te digo nada lo que es la seguridad

¿A qué le tenés miedo, si es que tenes miedo en este momento que estamos viviendo?

A que no alcancen los lugares en el hospital para tantos casos que hay en Moreno, porque el Conurbano es muy grande, Moreno es muy grande y no tenemos los lugares en condiciones para que tanta gente, llegado el pico de junio, puedan estar en condiciones.