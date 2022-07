PREPARATIVOS A CUATRO AÑOS DE LA EXPLOSIÓN FATAL EN LA ESCUELA 49 –

Recuerda aquel asado, el último que compartió con Rubén antes de la explosión. Fue y es uno de los protagonistas del Morenazo, de la pelea por escuelas dignas y seguras, del pedido de justicia y que la ley castigue a los responsables de los asesinatos laborales.

En pleno receso de invierno se registran trabajos en la Escuela N° 49. Afuera, reparación de veredas, adentro lo imprescindible para que la institución no tenga la más mínima falla.

Hernán Pustilnik habló con Desalambrar sobre los preparativos de cara al próximo 2 de agosto, también de la memoria, el trabajo diario y pedagógico con los /as alumnos /as y una certeza que debe acompañar siempre a los /as que luchan, sin especulación alguna: «Si tenemos diez escuelas sin gas y otras diez que hay que pintar, ¿qué medidas se toman? ¿Se arregla el gas para que prendan las estufas y la cocina pueda brindar el servicio de comedor o se pintan las escuelas? Bajó dinero para educación y hay que invertirlo en lo que se debe, gas y electricidad es lo principal. Honremos la memoria de Sandra y Rubén con hechos«.