Hospital de Moreno: precarizados y en negro, quite de colaboración de trabajadores /as esenciales de Limpieza

El modelo sanitario se puede ver y se nota. Lo que hace muchos años atrás era imposible de ser ejecutado, por la resistencia de los gremios, hoy es una realidad que muestra una parte visible de la precarización.

Las personas que tienen una ayuda social contraprestan un servicio de limpieza en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La reconversión del plan a trabajo sucedió en noviembre del año pasado, la mayoría ingresó a la formalidad en NEGRO con una beca de contingencia. Deben comprarse la ropa de trabajo, solicitar los insumos esenciales en los otros servicios, y exigir respeto de pares que no obtienen. Este mapa de precarización no encubierto ganó visibilidad en el día de ayer. El colega Rodrigo Solórzano (Semanario Actualidad) entrevista en la puerta del Hospital a un grupo de trabajadoras /es de limpieza que «realizan un quite de colaboración». Con profunda simpleza, Yamila Villafañe describe el retroceso que avanza: «

¿Cómo es la forma de contratación?

Son becas de contingencia, estamos precarizados, figuramos en negro, incluso hay siete (7) personas que no cobran nada y hace meses que están trabajando…

¿Con qué o bajo qué promesas?

Con la promesa de una beca de contingencia, pero el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, representado por Nicolás Kreplak no nos ha dado ninguna solución para esos compañeros que no cobran nada y prestan servicio.

¿Cuánto es la beca de contingencia?

Se parece mucho al salario de planta permanente, creo que el básico es de 35 mil pesos…

Pero con la beca no tienen aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones

Lo único que nos figura es la obra social, estamos incorporados pero en negro.

¿Desde qué tiempo están en estas condiciones?

Yo en noviembre voy a tener dos años, Un año estuvimos como cooperativa, en agosto de 2020 se formalizó nuestra beca, pero en ese tiempo no recibimos nada, era una contrapestación al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, éramos un grupo de apoyo pero sin sueldo. En noviembre del año pasado nos empezaron a pagar lo que es la beca de contingencia.

Uno de los carteles que están colgados dice INSUMOS DE CALIDAD E INDUMENTARIA ¿no reciben eso?

No, indumentaria y calzado nos lo compramos nosotras /os, no tenemos zapatos de seguridad y nunca nos dieron la ropa acorde al trabajo que realizamos, en la pandemia sufrimos mucho la falta de barbijos y cofia, camisolines, etc…

¿Guantes?

No, nada. Teníamos que pedir a los servicios guantes de látex. Hubo mucha precarización con el sistema de insumos, y lo padecimos en los últimos dos años.

¿Qué dice el Director del Hospital?

Que no tiene respuestas del Ministerio de Salud…

Pero la semana pasada estuvo en la inauguración el Ministro de Salud, ¿no pudieron hablar con él?

Me acerqué, le planteé el pedido y me dijo que tengamos paciencia, que en los últimos ocho años no se pasó a nadie a planta, pero lo importante era que cobremos un sueldo, lo demás se vería en el tiempo

¿Y qué se les dice a los que no están cobrando nada?

Bueno, él no podía decirme nada en ese momento…

Hoy están aquí en la puerta del Hospital porque llegaron al hartazgo de esta situación

Ayer tuvimos una reunión con el Director y le manifestamos la medida que es este quite de colaboración en el sector de Higiene. Nos acompañó y nos aclaró que el pedido formal ya está realizado y aún no tuvo respuesta. Lo que te quiero decir es que resulta lamentable que en el turno noche no haya personal para retirar los residuos patológicos, incluso una compañera se pinchó en una de sus manos…

¿Qué pasa entonces cuando se produce un accidente laboral? ¿Tienen ART?

Tenemos pero no cubre la parte sanitaria de las mujeres que sacan la basura, pero si no lo hacen los hombres por supuesto que lo hacemos. Otro tema es que tampoco tenemos el reconocimiento de los profesionales del Hospital, recibimos maltrato y no se nos da el lugar a pesar que integramos la esencialidad porque trabajamos en conjunto.

¿Como seguirá la protesta?

Funcionamos sábado, domingo y feriados con el sistema de guardias, nos dividimos en dos grupos para cubrir las jornadas. Vamos a reducir nuestra prestación, vamos a cubrir terapia intensiva, neonatología, parte de quirófano, retiro de basura y repaso en la guardia general. Esta medida la vamos a sostener hasta obtener una respuesta favorable para el sector de Limpieza. El lunes vamos a realizar corte de tránsito y saldremos a la calle.