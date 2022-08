«Hoy 8 de cada 10 morenenses no comen todos los días; trabajadores municipales por debajo de la línea de pobreza pero contratan a Nicki Nicole por 16 millones de pesos»

Demian Naya podría integrar la Liga de la Justicia, el cómic mundial que utilizó la concejala Marisol Gallardo del Ateneo Néstor Kichner, para calificar a los /as opositores /as que quieren saber qué nucleos de pobres recibieron los 2.800 kilos de mozzarella en agosto de 2021.

Pero el joven del PRO, con una casaca amarilla pide la palabra. Busca que su consulta, administrativa – política, tenga una respuesta oficial por lo menos en el discurso del Frente de Todos. Naya pregunta por qué la gestión de La Capitana contrata a Nicki Nicole, una figura mundial que estará irradiando su música el próximo 21 de septiembre: «Tenemos un gobierno municipal poco transparente, con una sucesión de errores que a mí me dan un poco de vergüenza. No voy a hablar de la mozzarella sino que quiero que nos expliquen el por qué de la contratación de Nicki Nicole, una artista de talla internacional cuando tenemos un Municipio extremadamente pobre, con trabajadores /as municipales con salarios por debajo de la línea de la pobreza, donde 8 de cada diez habitantes de nuestros habitantes no comen todos los días, por lo tanto deberían ser la prioridad. Nos permitimos gastar por lo menos 16 millones de pesos, que no está publicado en el Boletín Oficial,no sabemos de dónde salió la erogación que confirma la contratación de la artista, si es como dicen que el 80 por ciento financia la Provincia, entonces son por lo menos 3 millones de pesos que paga el Municipio, cuando hay escuelas que no tienen gas y ya estamos entrando en la Primavera. Este es un gobierno igual al de Festa. Está terminando su gobierno la Intendenta Mariel Fernández con poca transparencia y que no resolvió nada de los problemas de los morenenses. Me gustaría que el oficialismo en lugar de silenciar los pedidos de explicaciones, que dejen de mirar televisión porque parece que los concejales del oficialismo se la pasan mirando la tele, porque tenemos muchísimos problemas, dejen de contratar artistas de talla internacional y busquen artistas locales que tranquilamente pueden actuar».