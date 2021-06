«Hoy el conjunto del PRO representa la fuerza hegemónica»

Aníbal Asseff no quiere encabezar la lista opositora pero no descarta hacerlo. En la entrevista brindada al programa televisivo Quórum que se emite esta noche a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6, el ex senador provincial se refirió a las charlas que mantiene con distintos representantes de la coalición Juntos por el Cambio que poseen experiencia y representación territorial, dejando en sus declaraciones un adelanto de lo que quiere y desea: «De lo que yo represento, no mi persona sino el conjunto es el que más mide, el que más representa los votos del PRO».

El asseffismo es el que más mide en las encuestas entonces

El PRO, los que estamos juntando y trabajando

Me refiero al asseffismo como fuerza

Soy afiliado y fui presidente del PRO, el conjunto del PRO representa la fuerza hegemónica hoy, con su cantidad de concejales y de representación.