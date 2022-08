«Hoy el liderazgo político en el Frente de Todos lo tiene Mariel Fernández y así fue convalidado en las urnas»

Analiza la coalición de gobierno y las tres partes que la constituyen. Lucas Franco «El Capitán» legislativo del Frente de Todos responde acerca de la llegada de Sergio Massa a Economía (lo que amplía el poder del Frente Renovador en áreas sensibles del Poder Ejecutivo nacional) y lo que el relanzado acuerdo puede significar en nuestro distrito donde el FR es uno de los espacios más importantes que tiene el Peronismo de Moreno, que arma la estructura para enfrentar a Mariel Fernández en 2023: «Yo no soy exegeta de un sector político al cual no pertenezco orgánicamente, con lo cual yo difícilmente pueda proyectar qué quiere hacer cada sector de la política del Frente de Todos de Moreno, que además es muy basto porque están todos los sectores. Soy un militante político también, además de hacer el ejercicio de buscar alguna precisión en los análisis. Hay un modelo de gobierno que es el que lidera Mariel Fernández, del cual yo soy parte. Hay una propuesta concreta hacia la política y hacia la sociedad de Moreno, gestionar lo público de una manera que ha sido revalidado en las elecciones de medio término, y que ha sido convalidada en la llegada de gobierno de Mariel y todo el equipo en 2019. Cualquier sector, no solamente del peronismo, sino del Frente de Todos en su conjunto y de la política puede tener legítimas aspiraciones a ponerlo en discusión y eso no debe advertirnos ni enojar a nadie. No sucede, de hecho, yo no creo que no haya instancia de diálogo entre los distintos sectores.

El Peronismo de Moreno existe y se lanzó en marzo de 2021, mostrando claramente una diferencia con Mariel Fernández. Damián Contreras dijo hace pocos días atrás, ‘yo soy el Peronismo de Moreno, me identifico ahí’, vamos a construir una propuesta que es diferente al modelo de Mariel Fernández, esa es una definición política.

Eso es una definición política. Se contrastará al momento de tomar decisiones de cada sector, ese es un sector que lo integra el basto mundo del campo nacional y popular del peronismo y del Frente de todos de Moreno.

¿Es el sector de la vieja política para vos, me refiero al peronismo de Moreno?

Yo no creo que sea una cuestión etaria, sino que tiene que ver con una cuestión de modelos de gobierno. Y tampoco yo creo que haya que no contemplar, no tener en cuenta la experiencia política de muchos sectores que pasaron por el gobierno, que tuvieron a su cargo el gobierno municipal o que tuvieron distintas responsabilidades públicas en Moreno, porque esa es parte de nuestra historia que nosotros recuperamos, reivindicamos y cuestionamos cuando la tenemos que cuestionar, y por eso también participamos de una interna en la que ofrecimos la alternativa al gobierno local de Moreno que era parte del Frente de todos.

Claramente hubo una división de aguas entre lo que es el Peronismo de Moreno y el gobierno. Con la llegada de Massa al poder económico, eso se revitaliza, vos que hacés política lo entendés mejor que con fierros, con mejores fierros, todos hacen política. Y acá parece que se abre esta discusión.

Está perfecto que se abra la discusión. Y es muy enriquecedor para nuestro frente político que haya debate. Nosotros llegamos al gobierno en un profundo debate de mucha oferta electoral, muy variada oferta electoral. Lo que permitió potenciar electoralmente al frente, en ese momento constituido recientemente como el Frente de Todos. Ganar el gobierno municipal y tener la experiencia sui generis en toda la Argentina de un gobierno liderado por una dirigente del mundo de las organizaciones sociales, para Moreno la primera intendenta de la historia. Y además la posibilidad de plantear un modelo de administración de lo público con una perspectiva de anclaje en la idea de comunidad. Vos fíjate que todos los debates públicos en el Concejo Deliberante, en los medios de comunicación, en la política, si es que eso se puede usar como categoría geográfica, si existiera ese lugar, que es la política, han incorporado como concepto permanente para ponerlo en tensión, para validarlo, cuestionarlo, el concepto de comunidad. Un enclave en la comunidad, para cuestionar desde los sectores que son críticos al gobierno de Mariel o para reivindicar y defender desde quienes somos parte de este gobierno. Eso es un paso en la historia de Moreno también, que haya un concepto que atraviese una gestión de gobierno y se proponga como modelo. Eso es un paso para conceptualizar que quizás es muy difícil para quienes somos parte físicamente hoy de este proceso histórico, no nos corresponde seguramente porque estamos subjetivados. Ahora, es un paso como propuesta de modelo de gestión, como propuesta de conceptualización de la política y como propuesta de diálogo con las organizaciones políticas que gobiernan, gobernaron y que pretenden gobernar Moreno. Me parece que eso también es un elemento que hay que poner en la agenda para discutirlo, para polemizarlo y que todos los movimientos nacionales, el movimiento en términos de reagrupamiento, de cambio, de modificación, impactan en la relación política de los territorios más pequeños como este.

Sería muy bueno en honor a fortalecer la democracia que es tan frágil, no solamente la de Moreno, que en 20023 haya Primarias y se discutan los modelos. Mariel legítimamente definió, luego de tener un acuerdo con Mariano West en 2019, la conceptualización, el norte, su programa. Lo llamó a Lombardi, a los tres meses se fue. Con Contreras casi no tiene diálogo, y puedo seguir la lista, todo ese sector está en el Peronismo de Moreno y ese peronismo está alimentado hoy por la llegada de la última carta que tiene la coalición gobernante como experiencia única de este país, que es Sergio Massa.

Hubo un hito en el medio, que son las elecciones intermedias en las cuales muchos de esos sectores, no todos, pero fueron parte de la propuesta electoral del Frente de Todos y hoy tienen representación en el Concejo Deliberante. Que quiero decir con esto, hay una propuesta de modelo de administración de lo público que lidera, conduce, no solamente en términos de los destinos de la Municipalidad de Moreno sino en términos de liderazgo político en el Frente de Todos local, que es Mariel Fernández. ¿Es legítimamente cuestionable? Cada sector puede tener la crítica que desee tener y en buena hora porque se fortalece el proceso democrático en Moreno, cuando podemos dar los debates. No es que no esté pasando eso, los debates se dan en todos los lugares que haya que darlos. También eso debe ser en diálogo con la sociedad de Moreno, debe necesariamente incorporar el elemento, por eso la conceptualización no es periférica en la importancia. Los conceptos que uno pone sobre la mesa para ordenar una propuesta política, si el concepto atraviesa toda la administración pública en Moreno y la propuesta metodológica de un modelo político es la comunidad, la comunidad debe poder ser parte. Y nosotros creemos que está siendo parte de los debates. ¿Nos falta? Claramente que nos falta y lo decimos todo el tiempo. No es que creamos que hemos cubierto todas las expectativas y todas las demandas, no, ni mucho menos. Hay un camino trazado, hay un camino que fue revalidado por la sociedad de Moreno en las elecciones de medio término, hay un camino que tiene un horizonte y que mira hacia adelante con una perspectiva y eso es lo que nosotros compartimos todos los días con la comunidad, con la política, con quien sea. ¿Es legítimo establecer críticas a este modelo? Por supuesto que es legitimo y cada uno las puede hacer en la medida que quiera, que desee y en los ámbitos que quiera. Este es un modelo que se pone en discusión no solamente en las elecciones de medio término y en las generales que vienen, sino todos los días, porque como el concepto central es la comunidad hay un nivel de diálogo y de evaluación permanente obligatorio. Eso es lo que sucede, creemos nosotros.