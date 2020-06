0 shares







MIENTRAS LOS CONTAGIOS CRECEN –

El Dr. Juan Varani es el piloto de la tormenta que no estaba en ningún pronóstico pero como Subsecretario de Salud puede anticipar que el nivel o grado de contagio proyecta una duplicación inevitable. Pero uno de los aspectos más sensibles se encuentra en los recursos humanos y la crisis en un área esencial: «El cuadro de situación está en un momento de los más intensos de lo que va acá la pandemia en el Municipio de Moreno, tenemos un tiempo de duplicación de casos de diez días, ese es el tiempo más corto de lo que venimos viviendo hasta la fecha, quiere decir que dentro de diez días la cantidad de casos se duplique. Estamos con todos los servicios y equipos laburando al 100% para reducir el impacto de esto que se viene».

Le consulté al Director del Hospital como estaba la capacidad operativa o de ocupación y me dijo que casi al máximo, ¿esto es así?

Es así por lo que me dijo el Doctor Emanuel Álvarez esta a más del 80% de ocupación y por supuesto no está solo relacionado al Covid sino que también hay otras cuestiones que suceden que están relegadas todo este tiempo, y hoy en día seguimos teniendo situaciones relacionadas con problemas de salud, hay un déficit también en la Provincia de Buenos Aires de insulina y eso hace que muchos pacientes de enfermedades crónicas no se encuentren estrictamente compensados, pero el hospital está trabajando intensamente. Justamente ayer, estuve en una reunión de Comité de Crisis del hospital participando para poder reducir el impacto de esta pandemia, preparando los equipos, redoblando la guardia para que pueda haber una doble circulación de pacientes y que mediante un triage se pueda establecer criterios de quien es caso sospechoso y pueda tener una atención particular en comparación de quien no tenga ese criterio, en la forma de clasificación y que la posibilidad de transmisión de uno y otro sea la mínima.

En este punto Doctor Varani, ¿me puede describir de qué trata o qué busca lo que se llama trazabilidad o nexo epidemiológico, si hay muchas líneas, está disperso o centralizado en algunos lugares que ustedes tienen localizados?

En este momento no tenemos una zona particularmente roja, en base a lo que sucedió y que es de público conocimiento en una empresa en la zona de Cuartel V, tenemos unos casos que se han dado en esa localidad, pero tampoco que genera un impacto o una zona muy caliente en ese distrito.

Desconozco la empresa ¿cuál es?

Realmente no puedo dar esa información, pero más allá de una empresa particular se está dando que con la reactivación de las diferentes actividades comerciales, obviamente la gente retorna a su trabajo y está en contacto con otras personas y es lo que necesita el virus para replicarse. Son varias las empresas que tienen casos confirmados y es una situación especial porque justamente lo que dicta la cuarentena es el aislamiento social como medida de reducción del riesgo de transmisión pero el inicio de actividades comerciales hace que los empleados estén en contacto uno con otro, en especial en momento de descanso, de tomar un té y se descuidan las medidas de seguridad y se producen los contagios.

El caso de la empresa Vimar, me puede decir qué intervención tuvo la Secretaria de Salud

Nosotros estamos haciendo un relevamiento de todas las instituciones junto con nuestros compañeros que se encargan del monitoreo de industrias y estamos haciendo un relevamiento mediante una lista de chequeos con la cual nos acercamos a cada industria, a cada comercio y relevamos si cumplen el protocolo. Imagínese son 297 empresas que hay en Moreno registradas, es un trabajo muy importante con el mismo equipo, no es que hay más equipo, o sea que se siguen abriendo frentes que tienen que ver con la reactivación económica y estamos viendo que las empresas que tengan un problema con la implementación del protocolo se tomen el tiempo para poder cumplir los faltantes y puedan reabrir a sus actividades, asimismo cuando hay un caso confirmado en una empresa se cierra el turno en el caso que eso fuera viable o se cierra la empresa hasta que cumpla el tiempo de aislamiento preventivo.

Se dispuso la clausura de la cooperativa Norchichas por falta de protocolo, entonces me lleva a la pregunta ¿si los protocolos no son claros o hay incumplimiento de las empresas o cooperativas?

No, realmente los protocolos son claros y están establecidos, están publicados en el Boletín Oficial, tanto en la Provincia de Buenos Aires como de la Nación y lo que tiene que hacer en los diferentes rubros es adherirse a ese protocolo y cumplirlo. Nosotros estuvimos acompañando a la Cooperativa Norchicha durante varias semanas previamente al cierre con dificultad al cumplimiento y después del cierre preventivo por 24 horas pudieron resolver sus problemas que tenían pendientes y ayer fuimos a hacer una nueva inspección con la gente de Comercio y Habilitaciones y evidenciamos que pudieron cumplir todos los requerimientos del protocolo así que volvieron a reabrir la cooperativa. Evidentemente cada una de estas industrias que nosotros visitamos requieren un monitoreo y un seguimiento en el tiempo para que no relajen las medidas de protección que se requieren.

¿Qué capacidad tiene humana va teniendo la Secretaria para dar respuesta a este avance o ascenso de la curva?

Realmente está difícil porque además de que se abren varios frentes, porque también tenemos el de los geriátricos, tenemos las industrias, los comercios, la estrategia territorial que vos nombraste, nuestros equipos están constituidos por personas que también se enferman y con eso necesitamos muchas veces aislar equipos enteros, es decir que recurso humano hoy en día es el insumo más crítico.

Hablando de contagios y equipos municipales, tengo chequeado y publicamos COVID en el K 41, una trabajadora de Tránsito y otra de Comercio, ¿hay más?

Yo creo que lo que nombraste son situaciones que sucedieron, pero somos personas, estamos expuestos a contagiarnos obviamente. Estamos todo el tiempo reforzando el tema del cuidado dentro del equipo porque justamente a ser un insumo crítico o un capital humano crítico necesitamos que todos nuestros equipos se cuiden en extremo para no tener que aislar a las personas que están cumpliendo tareas esenciales.

Doctor Varani las criticas que escuché y que me han referido algunos dirigentes, incluso trabajadores, que no se notifica a los trabajadores /as municipales sobre esos compañeros /as que dieron resultado negativo

Yo tengo entendido que cada referente de área trabaja hacia adentro de sus equipos para informar y reforzar las medidas de prevención y cuidado en las situaciones que se van dando.