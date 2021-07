«Hoy en Moreno se habla y se juega con la palabra cooperativa»

Desde el año 2014 Walter Collantes lleva al Concejo Deliberante un proyecto para que las cooperativas, sin distinción alguna, puedan ser parte del trabajo genuino y la reconstrucción del aparato productivo local. La iniciativa la presentó en tres gobiernos, Mariano West, Walter Festa y ahora con Mariel Fernández. La iniciativa trata de concretar un paquete de asistencia legal, contable, económica y financiera que rompa el esquema de programas y arbitrariedades que atenta contra el asociativismo y el cooperativismo.

El hombre que hoy está al frente de la Escuela de Oficios Inacio Lula da Silva, habló en el programa de televisión Quórum del tema que en el vocabulario político parece ser la centralidad de la gestión municipal:

Vamos por el acceso a las cooperativas es una frase que está en el discurso, ahora cuando veo la práctica no encuentro argumentos sostenibles en el tiempo…

Eso habría que preguntárselo al cuerpo legislativo que se le entrega este proyecto en el año 2014, en el año 2017… habría que preguntárselo y habría que ver qué conceptualización tienen del cooperativismo. El cooperativismo para mi es lo que enmarca la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad. Es algo que está por fuera del sistema y de los subsistemas pero, que quiero decir con esto, en lo que es la economía informal, la economía social, le podemos llamar trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas a las cuales, en mi caso, siempre digo que son trabajadores en el marco de la inseguridad social. Esa inseguridad social promovida por el capital financiero. Ahora, habría que tener en cuenta que hoy en Moreno se habla, se juega con la palabra ‘cooperativa’. Las cooperativas en las escuelas, las cooperativas en los barrios, las cooperativas en los distintos espacios y espacios verdes de Moreno, se habla, se juega, se habla hasta peyorativamente.

¿Por qué decís que se juega?

Se juega en la política, más en un momento electoral. Primero deberíamos tener un registro de cuáles son las cooperativas que hoy habitan Moreno.

Vamos al INAES y lo encontramos…

¡Vamos al INAES y lo encontramos! Pero podemos encontrar también en el INAES que en la gestión pasada, en la gestión de la señora Carolina Stanley se exterminó, se eliminó. Hubo una decisión política de eliminar miles y miles de cooperativas a lo largo y a lo ancho del país. Que eran cooperativas que se habían gestado en el primer programa que se llamaba Argentina Trabaja. Ahí se habían gestado las primeras cooperativas.

La eliminación de esas cooperativas tenían que ver porque estaban flojas de papeles…

Eso es lo que decían… yo creo que era parte de un plan político que se traslucía un plan económico que fue que llevó el gobierno anterior al que hoy está.

Muchas desaparecieron y otras se consolidaron en el gobierno de Macri con Carolina Stanley.

Nosotros nos consolidamos, en el caso nuestro, en base a la lucha a la pelea, que eso después se tradujo en persecución política, en hostigamiento, y hasta en detenciones que se nos hizo a nosotros particularmente a compañeros nuestros.

El Partido Obrero también luchó y no tiene tantas cooperativas, claro que es parte de la lucha, la resistencia pero vos que tenes lectura política. Sí el ajuste se hizo, que hizo Macri, es porque hubo un dique de contención a partir de lo que se le daba a los movimientos sociales. Esto es objetivo, después lo podemos leer de distintas maneras. ¿Por qué la clase política de Moreno en representación legislativa en la gestión de Festa, ahora en la gestión de Mariel y en la gestión de Mariano West, no trataron esto que tiene que ver precisamente con dotar conceptualmente a las cooperativas del lugar que deben tener?

Yo creo que no solo el gobierno municipal, no hubo una continuidad de aquel programa que nace como el Argentina Trabaja, ahí se gestaron las cooperativas verdaderamente. Con unidad ejecutora. Y no hubo continuidad a ese modelo, y después yo particularmente lo que vengo escuchando en los distintos gobiernos lo voy a decir así de forma vulgar, es pura espuma. Porque cuando se habla de cooperativismo, hoy el cooperativismo supuestamente está enmarcado en un programa que se llama Potenciar Trabajo, anteriormente en el Hacemos Futuro. Pero siempre tiene un nombre el programa, ahora digo… lo que éste proyecto expresa, es ambicioso, es complejo. Pero lo que este proyecto expresa no es generar cooperativismo y fuentes de trabajo al que tiene el respaldo político, al que tiene el sellito o al que tiene el paraguas. Lo que éste proyecto expresa y fue destinado al Concejo Deliberante para que después sea tratado en la Cámara de Diputados de la provincia y de la Nación, para que cualquier ciudadano y ciudadana de Moreno pueda acceder al cooperativismo y poder desarrollarse. Ahora, si estamos en estas condiciones… ¿y por qué al Concejo Deliberante? Allí se encuentran todas las representaciones políticas que votó el pueblo de Moreno, pero desde el año 2014 y hasta hoy el proyecto se archivó dos veces. Lo presentamos vuevamente en el 2020, por la pandemia lo hicimos vía correo electrónico. Jamás nos contestaron, tres veces volvimos a preguntar.

Es un proyecto para que las cooperativas sean parte de una reconstrucción que va más allá del sello.

Es para discutirlo mucho tiempo, en el año 2018/2019 el gobierno de la provincia presidido por María Eugenia Vidal, le destinó a Moreno más del 60% del presupuesto educativo de toda la provincia de Buenos Aires para el refaccionamiento de escuelas. Después de lo de Sandra y Rubén. ¿Se hicieron cosas en las escuelas? Yo particularmente te digo ¡Sí, las he visto! se hicieron cosas en las escuelas.

¿Con empresas y cooperativas?

Yo la verdad que no vi muchas cooperativas. Que quiero decir con esto, se hizo tan desordenado, yo puedo dar fe de esto y mis vecinos y vecinas de los barrios también pueden dar fe. Que salía alguien de la empresa que había sido contratada a buscar gente al barrio para tomarla de modo muy desprolijo. Vos imagínate que esto el programa cooperativo y lo que dice el proyecto no es solamente para la agrupación tal o la organización tal o para el partido que tiene el paraguas o el sello, es para cualquier vecino y vecina de Moreno que se quiera organizar, que quiera armar una cooperativa a partir de 8 o 12 personas y hay mucha idoneidad en el barrio. En el barrio tenés electricistas, plomeros…

Yo te pregunto a vos, lo que ves hoy con los compañeros y compañeras en las calles, ¿eso es cooperativismo?

No, eso es parte de un programa, eso es parte de un convenio con Desarrollo Social con un nombre que se llama Potenciar Trabajo. No es cooperativismo.

Pasamos ahora al proyecto, para subrayar un poco más

Es importante también que este legislativo pueda votar este proyecto y ponerlo en conocimiento, y de interés municipal porque en Moreno habitan varias multinacionales, habitan empresas de alto nombre como Ford, Peugeot, tenemos Coto, tenemos Carrefour, tenemos un montón de empresas y la idea es que aquel que conforme o aquellos o aquellas que conformen una cooperativa tengan la posibilidad de poder presentarse en licitación en esas mismas empresas. Sea para maestranza, sea para mantenimiento. Y esto es lo que no se está leyendo. Nosotros no estamos presentando este proyecto hace más de 7 años porque queremos hacerlo nosotros. No nos interesa, si hoy nos vienen a contratar les decimos que no. ¿Por qué les decimos que no? porque nosotros por ejemplo producimos desde cerramiento…

El municipio te llama y te quiere contratar, a tu cooperativa. ¿Qué haces?

Hoy nosotros en todo lo que pasó en todos estos años, llegamos a producir, tenemos producción de carpintería en aluminio que son cerramientos, producción de bloques, baldosas, adoquines, panadería industrial. Y a todo eso la idoneidad de nuestros compañeros de lo que es el oficio, todo eso lo logramos hacer desde los distintos programas.

¿Desde cuándo?

Desde que arrancan los programas. Los programas arrancan desde 2019 para adelante. Y llega un momento, te doy un pequeño ejemplo de acá en el distrito, si vos producís ventanas de aluminio, nosotros por ejemplo con una empresa conocida, con una pymes no podemos competir con cerramientos Esteban. No podemos competir con Loma Negra, no podemos competir con los grandes corralones que tiene el distrito. Necesitamos que el Estado, tanto nacional, provincial y municipal tengan una política fuerte, una decisión que acompañen y a su vez también que, lo dice el proyecto, tener una conexión con la Universidad de Moreno que tiene una carrera que se llama Contaduría, y las cooperativas necesitan de eso.

Si mañana el municipio quiere contratar lo que produce tu cooperativa, ¿qué haces?

No solamente esta gestión, la anterior gestión… sabés lo que pasa, que hoy hay muchas cooperativas en Moreno que se le puede llamar flojas de papeles, que no tienen todas las actas administrativas porque hay que pagarle a un contador y eso es muy difícil. Entonces ¿qué se termina haciendo? Por ejemplo el Consejo Escolar termina, que es de público conocimiento, termina contratando cooperativas de otro distritos. Bienvenido que esas cooperativas tengan trabajo, pero yo creo que en esos distritos también se les puede dar trabajo si tienen la documentación en regla. Pero hoy en Moreno ¿qué te pueden decir? La verdad que las cooperativas que habitan en Moreno no tienen la documentación en regla. De eso habla esto.

Lo que produce la cooperativa hoy… ¿A quién se lo vende?

Pasó tanto tiempo que no hemos tenido algunas ventas. Pero pasó tanto tiempo que decidimos conformar la Escuela de Oficios, que tiene más de 14 oficios, carpintería en aluminio, de herrería, panadería industrial, electricidad, gasista, plomería. Porque también necesitamos una capacitación, y esto se necesita en general, real, intensa. Si nos ponemos a ver en el arco de programas sociales que no están en el marco, son muy pocos los que están en el marco del cooperativismo.

¿Con quién hablas en el Consejo Deliberante para que esto, por lo menos ingrese a una comisión y se trate?

Hoy sinceramente con nadie, nosotros estamos esperando y a la espera que nos llame cualquier concejal o concejala.

¿No tenés vínculo con Mariel Fernández, con Emmanuel Fernández, con Lucas Franco… no tenes vínculo con nadie?

Más allá de los vínculos que uno pueda tener. Si esto ingresa al Concejo Deliberante y está hace 7 años con distintos número de expedientes, yo creo que lo tienen que tratar. Y jamás nos ha llamado nadie, hasta ahora estamos a la espera que nos llamen para poder discutirlo en profundidad y que verdaderamente en Moreno que es necesario, se geste un modelo cooperativo y que genere igualdad de condiciones para todas y todos. No solamente para el que tenga un respaldo político, un paraguas o un sello o esté en determinado partido, sino para toda la comunidad que es muy amplia y hay muchas cosas por hacer en Moreno. Entonces yo sinceramente le pido a Dios y a la Virgen que los funcionarios y las funcionarias de Moreno le presten atención a esto y que puedan verdaderamente realizarlo, y que tengan en cuenta que nosotros estamos a disposición para poder aportar. Nosotros nunca, jamás le intentamos ni vamos a intentar decirle a una gestión que es lo que tiene que hacer. Han sido votados y electos por el voto popular democráticamente, y tienen un programa político a realizar. Ahora nosotros como pueblo, como instituciones del pueblo, como organizaciones del pueblo, tenemos también la obligación de plantear políticas públicas, políticas educativas, sanitarias y culturales y tenemos el derecho y ellos tienen la obligación de escucharnos.