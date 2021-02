13 shares







ACTO EN LA PUERTA DEL MUNICIPIO: PIDEN LA VUELTA A LAS AULAS –

En un acto muy simbólico le envió un mensaje a la Intendenta Mariel Fernández: regreso a la presencialidad para todos y todas, en forma gradual e igualitaria.

¿Por qué hacen la actividad frente al Palacio Municipal?

Como el Consejo Escolar no funciona lo hicimos en este lugar que también debe dedicarse y tomar decisiones en materia educativa, recuerdo que el Fondo Educativo lo administra la Municipalidad. Simbólicamente queremos mostrar el objetivo final, nosotros queremos que los chicos /as, de alguna manera, se vuelvan a relacionar con sus docentes y compañeros. El cómo se podrá decidir entre todos, pero no hay dudas que el objetivo es que el alumno /a vuelva a clases. Recuerdo que cuando se discutía salarios en el gobierno de Vidal planteábamos la frase «con los chicos adentro de la escuela», y ahora también es con algunos chicos adentro y que haya rotación para que todo el alumnado puede ir alguna vez al colegio para reencontrarse con sus maestras y sus compañeros /as».

Antes de ese deseo – derecho, hay que saber y entender cuál es el estado de las escuela, qué dejó la gestión Vidal y qué hizo Kicillof en el primer año de gobierno. Moreno está en el Conurbano y es no es CABA, hay superpoblación escolar, hacinamiento

Bueno, claramente hablo de un pacto social y que todos entendamos la necesidad que nuestros chicos puedan volver de alguna manera, en algún determinado momento, por un determinado tiempo. Ver al docentes y a sus compañeros psicológicamente es elemental. Es obvio que Moreno tiene una gran disparidad entre sus instituciones, por eso es fundamental que los protocolos estén bien hechos, y eso lo veremos en las jornadas del 11 y 12 de febrero sirvan para eso. Luego dependerá de los docentes y en especial de cada director /a al entender su capacidad, su espacio y cómo poder hacer y lograr que una determinada cantidad de alumnos por día concurra. Volver a las aulas cuatro horas por día es algo imposible en Moreno, primero porque las escuelas tienen un deterioro de hace muchísimos años, seguramente vamos a discrepar en la política, pero creo que el gobierno de María Eugenia Vidal invirtió mucho en educación…

Murieron dos personas

Un hecho lamentable y ojalá se sepa la culpabilidad porque hay que buscar responsables, pero por el deterioro de las escuelas que lleva mucho tiempo podría haber ocurrido en cualquier otro momento.

Entonces cómo sería el plan de presencialidad si las condiciones de infraestructura no tienen garantizado puntos básicos

El estado de las escuelas en Moreno es malo desde hace muchísimo tiempo. Se trabajó un montón en la época de Vidal, esa es mi posición y la puedo debatir con el que quiera hacerlo, y creo que hoy las escuelas tienen más problemas que los que dejó la gestión Vidal y lo digo porque el 2020 fue un año de abandono. Basta con recorrer los servicios para comprobar y ver los pastizales por encima de las cabezas. Reitero, es imposible que todo el alumnado vuelve en un solo momento y en un único día, pero debemos trabajar en que el alumno vuelva a clases. Esa es la premisa, después discutimos el como lograrlo, y no nos olvidemos que la virtualidad perjudica más al que menos tiene. El segundo eje es la pandemia, la vacuna está llegando pero falta mucho, por lo tanto hay que aprender a vivir con una situación nueva. Quedarnos adentro de las casas es algo que no se soporta más.

Leonardo Cóppola plantea que «debe existir un acuerdo social y político para que los alumnos /as vuelven a clases presenciales en la medida de lo posible».

Él y la licencia que ¿será resuelta? por el Concejo Deliberante.

Leonardo «El Profesor» Cóppola puso en marcha el motor y sale a reinstalar su propuesta con su equipo que tuvo ausencias notables: la concejal Agostinelli y la edil María Selva Aguilar.