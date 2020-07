4 shares







ENTENDER Y COMPRENDER LA DIFERENCIA ENTRE ECONOMÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR /

Una medida explícita abre el panorama: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ya no está bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social sino en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Preside el INAES Mario Cafiero, uno de los diez hijos que tuvo Don Antonio.

Segundo elemento de valor: el paso de Mauricio Macri por el gobierno central dejó al INAES sin presupuesto. Hoy va perfilando los recursos para potenciar y desarrollar una economía que respira desde hace muchos años en el país profundo.

Como tercer anclaje de peso específico: cooperativas, mutuales están pensadas como el tercer actor económico – productivo que motorice el trabajo.

En diálogo con Desalambrar, Martín Cigna, Director de Fomento de Proyectos Cooperativos y Mutuales del INAES, establece un cuerpo de principios metodológicos, conceptos y políticas que permiten ver otro horizonte donde el trabajo es el vector preponderante:

Se puede hacer una diferenciación, si existe, entre economía social y economía popular, que es un concepto muy en boga por lo menos en Moreno

Economía popular tiene que ver con contener aquellos que se caen del sistema, es decir termina de ser la ambulancia que recoge los heridos caídos. Nosotros creemos que las cooperativas no cumplen ese rol en Argentina sino que tienen que ser verdaderos actores de la economía popular, actores colectivos que cumplen un rol en el desarrollo de las personas, de las economías regionales, de los municipios. Estamos convencidos de la diversidad que existe en la cantidad de cooperativas y en las actividades que desarrollan, pero a la vez en la expansión territorial que tienen que pueden ser el tercer motor de la economía nacional.

¿La tercera vía?

Por un lado el sector privado, el del Estado que por supuesto es un gran dinamizador de la economía tiene un rol fundamental en el movimiento económico cotidiano, y creemos que ese motor puede hacer despegar a la economía social y solidaria

En lo que se llama en el interior del país cooperativas y mutuales de servicios hay muchísimas, es decir no ingresaron las grandes operadoras ¿cómo es que se puede trasladar ese esquema a un Conurbano como el que tenemos nosotros? ¿Cuál es el mercado potencial a trabajar desde una mirada de asociativismo y no de personas en una ambulancia que quieren salir de la misma?

Nosotros tenemos que trabajar mucho en todos los estamentos del Estado: municipio, los estados provinciales y el nacional. El movimiento cooperativo o la alternativa de ser una cooperativa debe ser conocida por todo el mundo, muchas veces se la vincula a aquellos planes sociales que fueron la herramienta para contener a un sector de la población que en ese momento necesitaba una ayuda del Estado y que fue la cura que se encontró. En definitiva si hubiera sido una SRL la figura que mejor se adaptaba a la necesidad del Estado de transferir los recursos, hoy no estaríamos hablando de esta vinculación. Desde el INAES queremos promover y estamos trabajando para que en todos lados las cooperativas y la figura asociativa cooperativa sea la herramienta a disposición que cuente todo aquel que quiera cumplir ese mandato constitucional de la libre asociación para generar algún desarrollo económico, que encuentre en eso la mejor alternativa.

Asociarse y producir, lo presenta como algo contra hegemónico al emprendimiento individual que propone la tecnología globalizada

La figura asociativa la entendemos como la unión de personas con un fin económico conjunto. Eso va a permitir, primero, generar una actividad económica, una propuesta económica que deriva en una diversidad de productos, volumen a la hora de insertarse en el mercado. Por supuesto que necesita cualquier persona jurídica facturar, poder estar dentro de la legalidad, tener una cuenta bancaria, un cuit que es lo que corresponde. Posteriormente cuando llega el reparto y excedentes generados se va a distribuir de una manera equitativa de acuerdo al aporte laboral que ha hecho cada uno de los trabajadores

El concepto es diferente si hablamos de excedente en lugar de ganancia porque define también la característica de la unión de persona con un fin económico conjunto

La cooperativas son organizaciones sin fines de lucro que están compuestas por personas que tienen un fin económico, que por supuesto requieren de ofrecer un bien o servicio al mercado. Para eso establecen un precio de lo que producen, que tiene como objetivo cumplir con las necesidades del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa, es decir, no tienen ganancias porque además cobran aquello que tienen que ver con el costo de producción, más los excedentes que hay

Está bien, no tienen ganancia pero eso no significa que carecen de un trabajo que los dignifique en obtención de salarios y actividad producida

No, no hay dudas. Nosotros entendemos que son cooperativas de trabajo por lo menos las que estamos describiendo. Me parece que es importante hablar de trabajo, es importante hablar del futuro y del mundo del trabajo porque no hay dudas que hay que pensar de acuerdo a los cambios tecnológicos, a los procesos internacionales que estamos viviendo. La pandemia plantea una serie de desafíos a lo cual tenemos que buscarle respuesta rápidamente porque la generación de trabajo porque la posición del trabajador a lo largo del tiempo fue mutando. Perón decía que gobernar es generar trabajo, bueno hoy más que nunca gobernar es generar trabajo

Para crear ese trabajo, ¿cómo entiende y enfoca el consumo?

El consumo es un gran dinamizador de la economía, nosotros lo activamos porque eso permite generar mejores condiciones de vida de quienes acceden al mismo. El ser humano busca alcanzar bienes y servicios constantemente, ahora hay que ver cómo llegamos a ese consumo, si lo hacemos de una manera salvaje sin tener en cuenta el daño que se le hace a la ecología, al ecosistema

En todo caso no es cualquier consumo

Por supuesto. Hay que generar un consumo que genere condiciones de vida digna para los ciudadanos y que en definitiva siempre esté vinculado al cuidado del medio ambiente

Escucho al Ministro Daniel Arroyo afirmar que el programa pos pandemia está en en Programa Potenciar Trabajo, que vincula planes sociales con trabajo con cinco sectores productivos, buscando impulsar la economía de abajo hacia arriba. Entiendo que el horizonte del INAES es de otra coordenadas

Creo que el gobierno nacional, desde primer momento, comprendió el rol que tienen las cooperativas y las mutuales en este país. El traspaso del INAES de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo es un cambio de paradigma, es comprender a este sector como parte de la producción nacional y no como un sector que recoge a los heridos del sistema, es un cambio de paradigma muy importante. El plan social debe ser una ayuda mientras la persona está en una situación de dificultad, nosotros como peronistas apostamos a que la persona acceda a un trabajo con condiciones de vida digna, con los derechos laborales, con los derechos sociales que contempla la Constitución Nacional y que nosotros defendemos desde el justicialismo porque en definitiva lo que queremos es la movilidad social ascendente no pretendemos que la persona transite toda su vida en una misma situación. Hoy los planes sociales no alcanzan, aún si duplicáramos el esfuerzo que hace el gobierno nacional para llegar con planes sociales a cada una de las personas no dejarían de ser pobres. Desde el peronismo planteamos que el sujeto es el trabajador y tiene que tener la posibilidad de desarrollarse en su vida para que, por supuesto, sus hijos vivan mejor que él.

Tal vez el trabajo es construir esa plataforma de recuperar peronismo, doctrina, dignidad. Hay millones de argentinos que no van a salir de la exclusión porque este sistema no fue construido por la pandemia sino por la política. Los planes son paliativos asistenciales que no configuran el trabajo que conduce al ascenso social. Las cooperativas de trabajo, entonces, ¿son la tercera vía del mercado?

No me quiero resignar a que los planes tiendan a desaparecer porque la verdad es lo que nos gustaría que cada uno tenga su trabajo. Nosotros los peronistas entendemos que el trabajo es mucho más que el intercambio de fuerza laboral por una suma de dinero, es el lugar donde se desarrolla la persona en comunidad con otros que ejercen su misma profesión, que es donde se genera la conciencia colectiva de los trabajadores, donde la persona se siente realizada socialmente, y apuntamos que sea económicamente también el lugar donde le permita acceder a esos bienes y servicios que cualquier trabajador aspira. Entendemos que el trabajo es un ordenador social, un ordenador dentro del núcleo familiar de cada uno de esos trabajadores

¿Qué papel le asignan desde el INAES a la educación?

La educación es fundamental, la verdad que hoy los cambios tecnológicos, la volatilidad en que se mueve al mundo o transitar el mundo, los cambios de paradigmas constantes, todo eso implica que hay que tener una capacidad muy grande. Hablo de la formación en valores, derechos y obligaciones de los cooperativistas a la hora de desarrollar o administrar una cooperativa es parte del proceso, pero también está el otro proceso que tiene que ver como a través de una política pública que lleva adelante el INAES podemos hacer que las cooperativas no solo tengan una educación hacia adentro sino también en como trabajar en la producción de bienes y servicios, en como comercializarlos porque no nos podemos quedar solo en la mirada de la producción.