EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN

El Grupo L y Pasucco (El Tano) como sobreviviente del primer ensayo Pilar. Contratación directa antes de la pandemia, seguirá así hasta que el virus deje de ser una gran amenaza.

Hernán Borghi, Director General de Educación con voz y escucha en el programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) que administra el Municipio. :

¿Puede indicar cuáles son los reclamos, quejas o denuncias que tiene el servicio?

El reclamo es la cantidad de cupos y me parece que tiene que ver como entienden el programa, me parece que hay una falta de comprensión del tema cupo, se confunde constantemente cupo con matrícula.

Eso lo tengo claro, pero además del cupo que no es para toda la matrícula sino para SAE, incluso lo expresó Kicillof cuando aumentó el presupuesto, los otros temas que hacen al producto y al presupuesto ¿no hay reclamos? ¿no hay demandas?

No, al menos nosotros no recepcionamos ningún tipo de reclamo sobre eso, más que algunas cuestiones aisladas y que se tratan de resolver lo más pronto posible.

El plan de entrega, ¿se viene cumpliendo como lo habían pensado o hay dificultad de logística?

No, por el momento no hay dificultad de logística más allá de que Moreno es muy grande se viene cubriendo en tiempo las dos entregas mensuales, se viene haciendo cada quince días

Volviendo a los artículos que ustedes lo definen, ¿hay reemplazo para aquellos que no están o no se consiguen?

Totalmente, están llegando en este momento los quince productos, no todos los productos tienen remplazo como el aceite por ejemplo.

Esas largas filas en la escuela para recibir el alimento y los productos va teniendo dificultad a partir que se confunde cupo de SAE y matrícula total de escuela

SÍ, me parece que el problema es el modo de organización que tiene cada institución, algunas hacen la entrega de forma escalonada o de otra forma en donde no se acumula tanta gente, tenés otras instituciones que organizan todo para repartir el mismo día que reciben citando a las familias a partir de las ocho de la mañana y la entrega no está asegurada tienen un margen de cuatro horas o tres, todo eso depende de la organización de la escuela

Eso no se había centralizado en Jefatura Distrital, precisamente para evitar los inconvenientes que tuvo el SAE al comienzo de la pandemia

Lo que nosotros coordinamos con Jefatura Distrital es la información, de como íbamos a socializar la información por vías jerárquicas, ahora yo desconozco como se aplica eso desde la Dirección General de Escuelas, desde la Jefatura Distrital, no tengo injerencia sobre eso

No, la consulta es que el 27 de marzo hubo una reunión donde usted participó, con autoridades del Consejo Escolar, de Jefatura Distrital, las directoras/es no hablan con las empresas y de esa manera se eviten las largas filas

No, en realidad la reunión no fue para que los directivos hablen con los proveedores, lo que se estipuló es como iba a trabajar SAE, con Consejo Escolar, con Jefatura Distrital como se iba a manejar la información el tema de los proveedores que al no centralizar la información nosotros de lo que hacían los proveedores no podíamos informar, entonces lo que se definió es que los proveedores se comuniquen con nosotros y nosotros con Jefatura Distrital y así se organizaba la información porque sino pasaba por diferentes canales de comunicación y dejaba espacios vacíos en las esferas de toma de decisiones

Precisamente lo que usted me está diciendo es centralizar la información, Jefatura comunica a la escuela, la escuela prepara y después notifica vía WhatsApp a los padres y madres, precisamente eso leí en el comunicado

Exactamente, pero la cuestión era como centralizamos la información para ordenar esas cuestiones.

De las empresas que llegaron de Pilar a esto que tenemos hoy, Equis Quince, Giuland y Pasucco ¿cuál es la diferencia?

Pasucco siempre estuvo trabajando muy bien, la verdad que nunca tuvimos un problema en la zona con las escuelas que atendía, una de las empresas con mayor problemas que tuvimos fue Tradesal que venía de Pilar, me parece que tenía que ver con una cuestión de sus formas de trabajar y de la espalda económica para responder a determinadas cuestiones, tenía una zona bastante grande, eso se solucionó cuando entró otra empresa que tiene espalda para responder económicamente en logística, distribución. Las empresas están haciendo algo nuevo, algo diferente en el SAE, entonces afrontar otros valores, otros modos de compra en otro contexto y se están haciendo en el camino, más allá que son empresas con muchos años y formadas en esto. Hoy no hay grandes reclamos contra las empresas o por la mercadería, todo lo que puede haber son problemas de logísticas o errores de logísticas que se tratan de corregir lo más rápido posible

Lamazares, una empresa de San Justo, prestaba un buen servicio en Cuartel V ¿me equivoco?

No, era muy bueno ,lo que pasa que ellos no podían afrontar este nuevo mecanismo de compra, vos pensá que el gobierno triplicó el valor de la inversión, ellos venían con cupos de $23 y $47 y venían respondiendo y la compra era distinta. Cuando pasaron a tener trece mil bolsones de un valor de 750 pesos les cambió el juego totalmente, lo que tenían que invertir y no pudieron responder. La verdad que es una pena porque eran dos chicos jóvenes que recién empezaban que vendieron una confitería para empezar con esto, pero no pudieron responder.

Esto también explica porque ganan las empresas del Grupo L, usted lo habrá escuchado antes de ser funcionario municipal, no solamente tiene espalda sino que construye ese aspecto hegemónico que muchas veces se discute con razón porque es una cartelización, sin embargo Moreno tiene a Equis Quince y Giuland

No solo Moreno, en un montón de distritos de la Provincia de Buenos Aires está presente el Grupo L, no hay muchos proveedores y hay diez que son monstruos y esos son los que puedan dar respuestas en momentos como estos, porque tienen toda la mercadería comprada, la logística, el juego está dado para ellos. No tenemos otra que caer en esto.

Cuando pase esto, ¿se llama a una licitación? De ser así tiene que calificar quien tiene espalda y garantice que el servicio sea igual o mejor que el de ahora

Si totalmente. Nosotros cuando arrancamos esto en marzo, la licitación la teníamos el día 15 preparada para largarla a fines de ese mes y se suspendió todo. Y ahora lo que se hace es una compra directa mes a mes con pliego que manda Provincia, igual mes a mes se invita a diferentes proveedores que estén en condiciones de participar.