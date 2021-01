0 shares







AUMENTO EN LA TASA POR SERVICIOS GENERALES –

Existe una manera directa y comprensible para entender cuál fue la máxima autorización tributaria que el pasado mes de diciembre aprobó el Concejo Deliberante (lo hizo la mayoría del Frente de Todos, lo rechazó Juntos por el Cambio y Ahora Juntos por el Cambio). Ese instrumento, Ordenanza Tributaria y Tarifaria 2021 expresa con absoluta claridad el aumento permitido, es decir, el dinero que deben pagar las y los contribuyentes por la Tasa por Servicios Generales:

Dice el artículo 6°: El pago mensual de la Tasa resultante por la aplicación del artículo 3° de la presente Ordenanza, no podrá exceder respecto del valor de la última cuota calculada en el Ejercicio Fiscal del Año 2020 según los porcentajes que a continuación se detallan:

a) Cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea de hasta pesos un millón ($1.000.000) inclusive.

b) Cincuenta por ciento (50%) cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea superior a pesos un 1 millón y hasta pesos cinco millones ($5.000.000) inclusive .

c) Sesenta por ciento (60%) cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea superior a cinco millones ($5.000.000) y hasta pesos diez millones ($10.000.000) inclusive.

d) Cien por ciento (100%) cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea superior a pesos diez millones ($10.000.000) y hasta pesos veinte millones ($20.000.000) inclusive.’

e) Doscientos por ciento (200%) cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea superior a pesos veinte millones ($20.000.000).

El modelo de recaudar más posee una acción necesaria: actualizar la base imponible (valor o tasación de inmuebles) tomando el registro de ARBA.

Los lineamientos están fijados, no da lugar a interpretaciones porque no libera topes sino que fija techos actualizando la base imponible que deriva en una tasa, no olvidar en este particular, la prestación de servicios que el Municipio asume a su cargo.

Sin embargo la semana que termina demostró un fuerte movimiento en la planta baja. Contribuyentes sorprendidos por la boleta preguntaron cómo se hizo el cálculo. Las respuestas de trabajadores /as de Ingresos Tributarios que tienen que poner la cara, entregan un mensaje técnico: «A partir de este año ya no se calcula por alumbrado, barrido o la condición vial de cada partida, en 2021 se liquida por la valuación fiscal que posee cada partida. Otra opción es el uso de un valor prototípico».

Puede suceder que tanto ARBA como el Municipio hayan detectado inconsistencias en las declaraciones de los propietarios / as de inmuebles (trabajo que debió producirse el año pasado), sin perder de vista que los porcentajes de aumento están estipulados tomando como plataforma la última cuota calculada del año 2020.

Una vivienda de Moreno Centro de uso residencial pagó el pasado mes de diciembre 1.776 pesos en concepto de Tasa por Servicios Generales. La boleta nueva llegó con un incremento del 350 por ciento o 6.171 pesos. El valor de ese inmueble en diciembre era de más de 2 millones de pesos.

Suponemos que la actualización de la base imponible surtió efecto, pero ni llevándola a 20 millones de pesos (diez veces más del valor de diciembre) que autoriza un tasazo del 200 por ciento, se explica el 350 por ciento que el contribuyente ¿debe pagar? y luego emitir el reclamo.

Otro caso de Moreno Centro exhibe un aumento del 100 por ciento, con una valuación fiscal de 1,5 millones de pesos en enero de 2020 y de 2,3 millones de pesos en enero de este año. Si la vivienda no tiene el cartel de 10 millones de pesos, siguiendo lo que dice el artículo 6 de la Ordenanza, porque se aplicó el doble de aumento si correspondía el 50 por ciento, que ya sería altísimo si hay un acuerdo global de la crisis económica.

Pero saliendo de Moreno Centro, viaje cercano a Paso del Rey, encontramos un salto muy significativo de la valuación fiscal (lo que no significa en términos absolutos que ese precio es sinónimo de buen pasar laboral y económico del contribuyente). Pasa de 2,2 millones a 25 millones de pesos, lo que debía aplicar un aumento del 200 por ciento pero la boleta muestra un 370 por ciento.

El plan que el oficialismo bautizó como de «equidad tributaria», tuvo una explicación en el mes de diciembre: este es el inicio, un proceso que lleva a una nueva metodología.