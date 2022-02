Impugna la lista del PJ de Mariel porque la mitad de los /as candidatos /as no reúne los requisitos mínimos de antigüedad

Impugnar: Solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que es injusta o ilegal, o que no ha seguido los trámites reglamentados.

Candidatos designados que no cuentan con dos años de afiliación partidaria; directamente no son afiliados pero van a desempeñar cargos; otros /as con firmas no certificadas. La lista única del nuevo PJ que comanda Mariel Fernández ya tiene una sólida impugnación que, en palabras del denunciante, sólo busca que se cumpla con la ley.

«Siendo afiliado y residente en Moreno me atañen, me involucran y me afectan la composición y funcionamiento del Consejo de Partido Justicialista, del mismo modo la representatividad, la voz y el mandato de los afiliados que llevarán nuestros congresales», de puño y letra del Dr. Jorge «Pantera» Ramírez que encontró los «desatinos» porque buscó las «inconsistencias» de la lista única que regirá los destinos del PJ morenense, un cuerpo formulado por la Intendenta Mariel Fernández.

JORGE RAMIREZ

Hombre del peronismo, afiliado al PJ, fiscal general y apoderado de lista, concejal mandato cumplido, abogado, Ramírez tiene argumentos fundados. Presentó carta documento y está decidido a sostener la pelea porque dentro de la ley todo, fuera de ésta exhibe resistencia: «Como tantos otros peronistas del distrito seguimos con atención la previa a la conformación de la lista de unidad. Cuando se presenta, que más que lista de unidad es lista única, me pongo a leer los nombres y a cotejarlos con los del padrón y me encuentro con sorpresas. Hay personas que no cumplen con el requisito de la antigüedad en la afiliación…»

Son dos años de afiliación como mínimo

Sí, antes del acto electoral. Hay dos requisitos, para elegir hay dos requisitos son 180 días de antigüedad en el padrón y para ser elegido debe contar con dos años de afiliación…

Entonces, revisando, ¿con qué se encontró?

Primero empiezo a puntear a mano alzada los nombres del Consejo del Partido y hay gente que no cumple con los dos años de antigüedad. Por eso el martes pasado me presenté en la sede partidaria en la calle Matheu 130 para tener la palabra oficial y cotejar. Me niegan esa posibilidad porque me dicen que solo puede hacerlo el apoderado de otra lista, y como en Moreno no hay otra lista no lo puede ver nadie. Como eso es un disparate, un despropósito, un desatino, al día siguiente me presento con un ESCRIBANO y me dejan tomar vista de la lista. Sacó fotos, vuelvo a mi casa y la punteo con el padrón electoral. Me encuentro con la sorpresa que la mitad de los postulantes al Consejo del Partido Justicialista no tienen los dos años de antigüedad. Con los suplentes y congresales partidarios pasa algo parecido. Escribo y describo todo pero cuando lo presento en el partido me responden que el plazo había vencido el día anterior. Hay un criterio del Derecho Administrativo y del Código de Procedimiento Judicial, cuando un plazo vence hoy (a modo de ejemplo) el plazo de extiende hasta las dos primera horas del próximo día hábil. Así lo hice, estuve en la sede partidaria a las 12:10, quiero señalar que el partido abre sus puertas a las 12 horas. Me responden que la presentación es extemporánea. Insisto porque la Junta Electoral debe tomar conocimiento de lo que está pasando, tiene que saber que lo sabemos, de tal manera que la Junta obre de oficio haciendo el mismo trabajo que hice yo y así desechar a los candidatos que no cumplen con los requisitos. Lo charlo y se lo planteo al compañero que está en la Mesa de recepción del Partido Justicialista, recibe la presentación y pone la palabra EXTEMPORÁNEO, sin firma ni aclaración.

Ante eso mando la CARTA DOCUMENTO donde hago abono a todo lo anterior. Ahora todo está en manos de la Junta Electoral.

AUDIO 1 RAMÍREZ

Hay una presentación que realizó Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría, impugnando la lista que ungió como Presidente del PJ provincial a Máximo Kirchner. Ese reclamo y observación llegó a la Corte Suprema de la Nación. Lo que usted está presentando, ¿hasta dónde llegará?

Si la Junta Electoral no hace lugar a los planteos precisos porque acá no es una opinión, ni digo ni bueno ni malo, ni feo ni lindo, señalo a las personas que no cumplen con el requisito mínimo formal y material que son los dos años mínimos de antigüedad. Si la Junta Electoral no lo observa me veo obligado a realizar la presentación judicial.

¿Hay candidatos a conducir el Partido Justicialista de Moreno que no son afiliados?

Emmanuel Fernández (Secretario General) y Martín Gianico (4 Vocal).

Ese detalle, no anularía la lista

Lo más probable es que haya habido una afiliación muy reciente, porque sería demasiado desprolijo poner gente extra partidaria en la lista. Puede corresponde a afiliaciones de último momento y por eso no aparecen en el padrón.

No nos olvidemos que hace tres o cuatro años atrás el PRO intentó copar el Partido Justicialista interviniéndolo poniendo al Momo Venegas y a Carlos Campolongo a dirigir los destinos del partido más grande de Sudámerica. Somos un botín preciado para fuerzas ajenas al peronismo y, aunque yo no tengo dudas de la condición de peronista de las personas que se postulan, lo cierto es que hay pasos a seguir para elegir y ser elegidos.

AUDIO 2 RAMIREZ

El motor que lo impulsa ha hacer esto, ¿cuál es? La pertenencia peronista, el apego a la ley, el respeto a las normas para que no se quiebre ninguna regla

Es un poco de todo eso. Soy fiscal general o apoderado de lista desde el año 1983 y mi discurso siempre fue alentar a que la gente vote y se pueda expresar en democracia. Lo que me mueve en este caso es decirles «che, hagan las cosas bien». El padrón de peronistas en Moreno es enorme entonces pueden elegir a las personas que tienen la antigüedad que exige la ley. El escrito que presenté está encabezado con un viejo apotegma nuestro, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. A la mayoría de los que están en la lista no los conozco, si está Walter Correa a quien respeto muchísimo, con esto expreso que la presentación no es nada persona ni en contra de nadie. Si esto es política necesitamos que las cosas se hagan bien, no queremos desprolijidades. El peronismo sigue siendo una gran aspiradora de voluntades y eso es bueno, me gratifica saber que en el Movimiento Evita hay peronistas y que algunos quieran participar en la vida partidaria pero el peronismo es una de las fuerzas en el Frente de Todos que tiene distintos agrupamientos que se suman a ese frente, pero el peronismo es uno. Quien quiera sumarse debe seguir y respetar las reglas.

Si la Junta Electoral hace caso omiso a la presentación usted piensa llevar esto hasta las últimas circunstancias y consecuencias

Esa es la idea, pero espero que la Junta Electoral llegue a instancia suficiente y que pueda depurar la lista, es decir, cuando se cae un candidato sube el siguiente, acomodándose por paridad de género y la vida continúa. Esto no es la muerte de nadie, ni tiene que ser como en el año 1974 cuando el peronismo no presentó lista a las elecciones general y por eso Don Luis Tulissi fue candidato y ganador de las elecciones, recordemos eso. Lo que buscamos es que el peronismo esté conducido administrativa y políticamente bien, manejado por gente idónea y que empiece por cumplir con la Carta Orgánica.

AUDIO 3 RAMIREZ