Incendiaron las ilusiones

Por Fernando Leguiza / Con Sentido Público –

En la tarde de ayer recibimos el llamado, se estaba prendiendo fuego el colectivo de Con Sentido Público. Llegar y verlo envuelto en llamas fue terrible y mas aún con la impotencia de no poder resolver nada.

«Fuego a la bondad..» porque es un colectivo para las instituciones sociales , merenderos , etc. Incendiar, no es detener……nosotros seguiremos con las fuerzas que nos caracterizan. ¿Quién puede hacer semejante daño? No lo sabemos. Las cámaras de seguridad están a disposición de la denuncia pertinente. No fue una broma ingenua, fue una acción intencional contra el bien de los pibes.

Peligroso visto de las dos maneras : a) una picardía de alguien b) un atentado contra el avance de la participación comunitaria en la politica local.

A los y las amigas y familia,comentarles que estamos bien y ante cada acción de condicionamiento contestaremos con una acción de construcción de paz , tal cual es nuestra característica. Con el dolor y la tristeza del momento, que ya pasara, queremos agradecer a las personas que se preocuparon y que la vida democrática necesita de la práctica de la solidaridad y cooperación que tanto pregonamos. Nos hemos levantado muchas veces, hoy más que nunca a unir las energías que nos caracterizan como grupo.