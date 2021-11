Río Negro: Incendios intencionales para tapar fracasos judiciales

Por Susana Lara (Tramas).- La demanda territorial mapuche–tehuelche se juega al mismo tiempo en tres provincias. Gobiernos, grupos económicos, actores locales, poder judicial. Los títulos de la prensa hegemónica tapan esa trama.

Los sectores dominantes sufrieron varios reveces judiciales y políticos en su confrontación contra la demanda territorial del pueblo mapuce-tehuelche en Neuquén, Río Negro y Chubut en los últimos dos meses. Como contrapeso a ese escenario, se produjeron tres supuestos atentados incendiarios en El Bolsón y Bariloche, los que los voceros del poder económico y de gobierno adjudicaron sin ninguna prueba conocida a supuestos grupos radicalizados.

La gobernadora Arabela Carreras (Juntos por Río Negro) junto al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, ex contador del magnate Joseph Lewis, reiteraron el reclamo al gobierno nacional de fuerzas federales para controlar la región. Hace pocas semanas atrás, pidió lo mismo al ministro de Seguridad Anibal Férnández, lo que fue rechazado para el conflicto con la lof Quemquemtrew, a doce kilómetros de El Bolsón. Esta madrugada un incendio consumió la sede del club Andino Piltriquitrón, entidad que recibió tierras rurales en alta montaña que un grupo privado pretende lotear y urbanizar. La gobernadora vinculó el incendio al pueblo mapuce, así como hechos similares de 2014 y 2017 en Bariloche jamás probados en ningún sentido.

Estos son algunos de los hechos que dibujan el escenario político que ocultan las espectaculares fotos de los incendios como hechos aislados, anónimos, relatados solo desde la óptica del poder:

El 24 de agosto la justicia federal de Neuquén admitió a las autoridades de la Lof Campo Maripe (Vaca Muerta) como querellantes contra toda la cúpula del ministerio de Seguridad y de Gendarmería por un allanamiento de juniode2017;

El sábado 18 de setiembre se da a conocer la Lof Quemquemtrew en el paraje Cuesta del Ternero, espacio que fue alcanzado por los incendios de febrero y marzo pasado con numerosas forestaciones con especies exóticas;

La justicia rionegrina desalojó una parte de la comunidad el viernes 24, que reingresó al día siguiente permaneciendo en el lugar pese a un cordón de aislamiento policial;

El 28 de setiembre, una Cámara Civil de Bariloche volvió a paralizar el proyecto de loteo y urbanización en el Cerro Perito Moreno de El Bolsón;

El 3 de octubre de madrugada, un incendio supuestamente intencional consumió las instalaciones en construcción de una oficina de promoción turística en El Bolsón;

Ese mismo día 3 de octubre a la noche, un grupo no identificado atacó un puesto de Vialidad provincial ubicado en el acceso al cerro Catedral, lugar seguramente monitoreado por cámaras de seguridad;

La primera semana de octubre la justicia federal de Neuquén citó a indagatoria a toda la cúpula de Seguridad y Gendarmería por los hechos de Campo Maripe;

El 16 de octubre la justicia federal de Bariloche se declaró competente para actuar en la denuncia de la gobernadora Carreras por presunto terrorismo por los hechos del 3 de octubre (https://rionegro.gov.ar/articulo/39079/la-justicia-federal-iniciara-una-investigacion-por-los-ataques-en-el-bolson-y-bariloche);

Ese mismo 16 comenzó en Comodoro Rivadavia un juicio oral y público por supuesta violencia contra gendarmes y lesión a una yegua en la que está desbaratándose la hipótesis criminalizadora contra la Pu Lof Resistencia Cushamen. Al menos dos jefes de Gendarmería están imputados en Campo Maripe;

El 14 de octubre en Chile, el canciller argentino Rafael Bielsa argumentó a favor del pedido de libertad condicional de Facundo Jones Huala;

El viernes 15 de octubre en Bariloche cayó una causa federal armada contra María Nahuel de la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, que impulsó la fiscal subrogante Sylvia Little;

Ese mismo día, después de años la provincia de Neuquén volvió a firmar un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para terminar y entregar los relevamientos de los territorios de más de 60 comunidades en cumplimiento de la ley de emergencia 2016;

El diario La Nación anunció esta semana que la fiscal Little renunció al cargo de fiscal subrogante, pieza clave de toda la administración de Patricia Bullrich en la criminalización del pueblo mapuche (https://www.lanacion.com.ar/politica/renuncio-la-fiscal-sylvia-little-a-cargo-de-causas-vinculadas-a-los-mapuches-nid19102021/);

Betiana Cendón, fiscal general de Bariloche que entiende en las denuncias por Quemquemtrew, esta semana se tomó licencia;

Este 19 en una nueva audiencia por la causa federal en Comodoro Rivadavia se vieron las imágenes propias de Gendarmería de la represión en la Lof Resistencia Cushamen y continuó debilitándose la causa contra cinco mapuce y un compañero;

La madrugada de este miércoles, un incendió consumió la sede del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón (http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2021/10/voraz-incendio-consumio-por-completo-el.html?m=1), en cuyas tierras del centro de esquí en el cerro Perito Moreno un grupo privado pretende desarrollar un loteo paralizado por la justicia.

María Nahuel, tía de Rafael, el joven asesinado por efectivos del grupo especial Albatros el 25 de noviembre de 2017, se enfureció ante la fiscal Litte durante una audiencia en octubre de2018 en el juzgado federal de Bariloche. Afuera el ingreso estaba vallado por efectivos de la Policía Aeroportuaria. Tomó lo que tuvo más a mano del escritorio y lo tiró: un lapicero rozó la cabeza de la fiscal que prefirió estar presente, provocadora. La fiscal debió haberla denunciado, pero optó por dibujar una causa de supuesto entorpecimiento del accionar judicial para no verse obligada a apartarse de otras causas por animosidad manifiesta. Esa denuncia armada se cayó el viernes pasado, por la coherencia y firmeza de María y la estrategia sostenida y aguda de la Asociación Gremial de Abogadxs de la Argentina. María fue absuelta del cargo; Little renunció; la gobernadora Carreras se quedó sin su aliada natural para el expediente por supuesto atentado terrorista por los incendios de la oficina de turismo y de los equipos de Vialidad. Para que no se note mucho, esta madrugada ardió la sede del Club Andino.

Al parecer, un incendio tapa otros incendios. Pero, el poder judicial es necesario pero no suficiente para frenar un movimiento histórico que, con sus ritmos y sus prácticas, sostiene el objetivo estratégico de recuperar el territorio tradicional despojado y, a la vez, afirmar la vida en los espacios que jamás se dejaron.