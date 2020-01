6 shares







PRIMEROS PASOS DE LA NORMALIZACIÓN –

La encrucijada o punto ciego. El Frente de Todos necesita definir piezas esenciales del Consejo Escolar y sus cinco manos no alcanzan para el quórum. El otro bloque, Juntos por el Cambio más la figura de Ramón Vera Chávez, permanece incólume en no sesionar por la situación procesal de la consejera Cecilia Parentti o la corrupción que la Intervención llevó a la justicia

Leer el artículo 172 de la Ley de Educación Provincial (13.688) habilita a ponderar qué hace cada bloque. No hay que soslayar un procedimiento que está en ese artículo y que el Consejo Escolar debe producir completamente:

«En los casos en que la naturaleza y gravedad del hecho que diere inicio al procedimiento sancionatorio, tornare inconveniente la permanencia del Consejero en el Cuerpo, el Consejo fundadamente podrá suspenderlo preventivamente por un lapso no mayor de 90 días. En caso de que el motivo fuere una causa penal en que exista requisitoria fiscal de elevación a juicio en contra del Consejero Escolar, la suspensión será obligatoria y durará hasta que se dicte sentencia firme».

La ley es del año 2007, tiempo en que la mejor política recuperaba todos los derechos. Lo que parece cerrado en suspensión obligatoria deja una hendija en el mismo artículo pero en otro inciso. Allí está el nudo del problema institucional y político:

«Agotado el descargo el Cuerpo resolverá en consecuencia sobre la procedencia o no de la suspensión preventiva o sanción. Salvo causa excepcional justificada en interés del propio procedimiento, el mismo comenzará y concluirá en la misma sesión».

De la suspensión obligatoria cuando el fiscal solicita elevación a juicio, tema que encuadra en el caso Parentti en la causa de Títulos Truchos y estafa al Estado provincial (que aún no tiene ratificación del Juzgado de Garantías la elevación a juicio), el mismo artículo 172 señala que tras la sesión especial es el Cuerpo quien evalúa las pruebas, la defensa y decide si aplica o no la suspensión preventiva. Esto aún no ocurrió. La sesión preparatoria de diciembre elige autoridades. El Frente de Todos obtiene la conducción con el voto de Cecilia Parentti, militante y dirigente del Frente de Todos. Hubo un rechazo que supo liderar Vera Chávez pero el principio de inocencia, de rango constitucional, está por encima de cualquier otra norma, dice el oficialismo. Si se trata de cumplir con las normas, para concluir con el procedimiento, el nuevo Consejo Escolar debe promover la sesión especial donde Parentti haga uso de su defensa. Es la Presidenta quien debe informar a la consejera la causa que dio origen al procedimiento y las pruebas que existen:

«A los efectos de la aplicación de la suspensión preventiva o de las sanciones, se respetará el derecho de defensa con ajuste a las siguientes previsiones generales. En la sesión, el o los Consejeros involucrados, podrán ser asistidos por letrados particulares. Primeramente el Presidente informará al o los involucrados y al resto del Cuerpo la causa que dio origen al procedimiento y las pruebas en las que se basaren las acusaciones; Los Consejeros no involucrados podrán agregar en forma inmediata las consideraciones que creyeren conveniente. Luego de lo expresado él o los involucrados realizarán su descargo ejercitando su derecho de defensa. Agotado el descargo el Cuerpo resolverá en consecuencia sobre la procedencia o no de la suspensión preventiva o sanción. Salvo causa excepcional justificada en interés del propio procedimiento, el mismo comenzará y concluirá en la misma sesión».

Esto que valida el principio de inocencia, las pruebas que puede ejercer la consejera (con asesoramiento de su abogado), es al mismo tiempo un espacio para que los que se oponen a la continuidad de Parentti desplieguen las pruebas que tienen asiento en la justicia. De más está decir que hay cuatro votos a favor de Parentti y cinco en contra, pero el procedimiento debe cumplirse porque no se hizo hasta el momento, tal como lo marca la ley.

EN EL MIENTRAS TANTO

Sonia Beltrán presidenta del Consejo Escolar dice: «No hay quórum porque no se presentan a sesionar, pero hoy (por ayer) enviamos un telegrama a los compañeros, con el tiempo previsto que establece una sesión extraordinaria, es decir que lo estamos citando para el martes 14 de enero. Esperamos que se hagan presentes porque lo que el señor Ramón Vera Chávez publica en las redes o socializa en los medios acerca de que no se hacen presentes por la situación de la compañera Parentti no justifica la inasistencia a las sesiones. Si él hace referencia al articulo normativo, de la 13.688 y de que enmarca para el Consejo Escolar, el artículo también hace referencia al derecho que tiene la compañera de defenderse, pero además es algo que no determina el Consejo Escolar si es culpable o no. Teniendo en cuenta que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y siguiendo las normativas que están a nivel provincial. Cuando esté su sentencia o salga sobreseída es otra historia, pero eso no lo definimos nosotros».

El artículo 172 define la competencia que tiene el Consejo Escolar, amonestaciones o sanciones a sus integrantes. El caso donde está Parentti (licencias apócrifas, títulos truchos) tiene elevación a juicio pero resta definir el Juzgado de Garantías, pero la ley habla de suspensión obligatoria y luego en el mismo artículo el derecho de defensa en sesión especial

Tal cual, pero no está definido eso. Ella no está en libertad condicional o bajo fianza (NdR: fue detenida y pagó una fianza para obtener la excarcelación mientras continúa el proceso, donde la funcionaria no obstaculiza la investigación penal) como lo dice este señor (Vera). Cuando esté resuelta la situación procesal de Cecilia Parentti se hará lo que corresponde de acuerdo a la normativa. Nosotros no estamos incumpliendo ninguna ley, hasta que la justicia no resuelva no hay nada que le impida seguir como consejera escolar.

Imagino que tiene reuniones o diálogo con autoridades provinciales, ¿desde allí se destraba el conflicto?

Lo hubo la semana pasada en La Plata con la Vice ministra de Educación, y seguimos en esa línea porque, no solo informamos sobre la falta de quórum sino que la traba que nos ponen es que no podemos terminar de conformar las áreas, las vocalías, nombrar al Secretario Administrativo, la revisión del listado de auxiliares, todos temas que se tratan en sesión. Nosotros somos autoridades designadas en una sesión preparatoria, de los diez hay nueve firmas que avalan, está la documentación, filmaciones y testigos, por eso no entiendo porque prestan a confusión con el no reconocimiento de las autoridades y las desprolijidades que por supuesto serían también sostenidas por ellos /as.

Cuando hablé con Vera Chávez y en la nota periodística, el punto nodal es la continuidad de Parentti y no el resto

Pero eso no lo podemos definir nosotros como Consejo Escolar ni yo como Presidenta, eso lo define la justicia, pero en todo caso lo que hacemos es elevar la situación a Provincia.