«Indigna que el hermano de la Intendenta pregunte porqué los trabajadores municipales quieren aumento si tienen un básico de 27 mil pesos»

La palabra del concejal Emmanuel Fernández y su declaración en el recinto sobre la protesta de los gremios municipales (reclaman aumento salarial para empatar o ganarle a la inflación) genera un resultado que supera cualquier interpretación simplista.

Ariel González, Secretario Gremial de SITRAM, toma el concepto de sueldos básicos que virtió uno de los cuadros del gobierno y el Movimiento Evita: «El hermano de la señora Intendenta emite una declaración, pero lo que es más grave y más triste es la comparación con respecto a los sueldos básicos. Planteando algo así como para qué quieren más aumentos si tienen un básico de 27 mil pesos cuando hay municipios que cobran 8 o 10 mil pesos. Habría que decirle que vea la realidad del interior del país, de los municipios que cobran sueldos hasta por debajo de los planes, de las cooperativas. Yo creo que eso es muy triste escucharlo hoy en día, creo que haciendo referencia de lo que viene diciendo Marcelo Cosme, nuestro Secretario General, es un retroceso muy grande a ciertas políticas de la década del 90. Entonces eso la verdad me indigna un poco, y si es real que hoy Moreno tiene uno de los mejores sueldos básicos dentro de la provincia y no es lo mejor, pero se logró gracias a la lucha que justamente de nuestra entidad gremial. Respeto que hay compañeros que no estén de acuerdo con nosotros, que no tengan la intención de afiliarse y que no compartan nuestra lucha. Pero la realidad es que cada uno de los beneficios y los derechos que ha conquistado esta entidad gremial después beneficia a la totalidad de la planta municipal. La ley 14.656, el Convenio Colectivo de Trabajo son dos ejemplos bien claros, y la Carrera Municipal por supuesto. Creo que la manifestación del día de ayer tiene que ver con eso, tiene que ver con un inicio que se da en Moreno por una política, nos da la idea, nos da la sensación, que se va a venir en la Provincia donde el ajuste será con las trabajadoras y los trabajadores. Por eso se hizo presente un número importante de sindicatos porque, ojalá que me equivoque, pero me da la sensación de que vamos a tener que estar recorriendo toda la Provincia acompañándonos en esta lucha para que no se ajuste con las compañeras y los compañeros municipales porque eso se está haciendo en Moreno, el gobierno no está respetando la Mesa Paritaria que habilita la ley 14.656 que se logró después de muchos años de lucha para derogar la nefasta Ley 11.757 que justamente tiene fecha de creación en el año 1996″.

AUDIO 1 ARIEL GONZÁLEZ

El gobierno explicó que se adelanta el 8 por ciento a diciembre y en el mes de enero de 2022 se abre la paritaria, ¿no creen en esa palabra y propuesta?

No solo ya no se cree porque no han cumplido absolutamente nada, de lo que no se ha fijado, de lo que no ha quedado por escrito, sino que están faltando a la verdad. No los quiero tratar de mentirosos por eso digo, que están faltando a la verdad. Pero la realidad es que no fue la propuesta que tiraron la última reunión, la idea era adelantar el 8% para el mes de diciembre y en el mes de enero juntarnos para discutir paritarias 2022. Ahora, en esa paritaria 2022 por más que el primer tramo de aumento sea en enero ¿vamos a poder recuperar los 15 puntos perdidos en el 2021? No hubo respuesta. Entonces lo que nosotros estamos planteando que la reunión que se dio inicio el 4 de noviembre o la paritaria que se reabrió el 4 de noviembre es para discutir la diferencia que hay entre la inflación y el aumento firmado en mayo. Ellos no garantizan eso, la palabra de Adrián Márquez el día de la reunión de la última Mesa Paritaria, donde el Secretario de Gobierno (Alberto Conca) participó muy poco y habló solo para decir que si no aceptábamos quedaba todo cerrado y salía por decreto, la palabra de ellos no fue lo mismo que dijo en tu nota. Entonces ahí es donde uno no confía. Cada vez que uno los escucha a Emmanuel Fernández (concejal), a Adrián Márquez (Director de Asuntos Gremiales), a Araceli Bellota (Presidenta del Concejo Deliberante), confirmar que no estamos equivocados, que estamos en el camino correcto. En cada una de sus declaraciones dicen cosas que faltan a la verdad. Por ejemplo, Marcelo Cosme no votó a favor del Trébol, la señora presidenta del honorable Concejo Deliberante de Moreno no puede decir eso cuando ese día ya estaba caído el contrato con El Trébol. Se votaba si se quería o no la cooperativa con camioneros. Y Marcelo Cosme lo que planteaba era la municipalización de la recolección de residuos ya que el distrito de Moreno, el pueblo de Moreno iba a pagar todos los gastos, pero íbamos a pagar sueldos de camioneros. Entonces me parece que ella no puede cometer semejante error, y si lo comete es intencional. Ellos están en contra de los gremios o al menos en contra de los gremios que no son obsecuentes, por eso están en contra de nosotros, no tengo la más mínima duda. Para la marcha del día de ayer, vos fíjate que el concejal Gonzalo Galeano, hizo firmar una nota en distintas áreas diciendo que los compañeros estaban contentos con la gestión, agradecidos a la señora intendente que no querían aumento. ¿Qué trabajador no quiere aumento? Y más un trabajador municipal. Esas medidas, esas políticas son las que ellos tienen, no teníamos dudas de antes que asumieran que iba a ser así, y por eso mismo nosotros hoy molestamos. Pero más allá de eso hay un montón de consecuencias, porque además de esa nota que hicieron firmar que es un apriete, que es algo ilegitimo, en el día de ayer no dejaron salir a los compañeros a movilizar, muchas áreas no hicieron que salgan cuando es un derecho. Me parece que tendrían que leer la doctrina peronista, tendrían que hacerse un poquito eco de eso porque los sindicatos son de Perón. Hoy hubo compañeros de Tránsito a quienes se les manifestó que luego de fichar su horario de salida, se podían acercar a la movilización pero sin el uniforme. Me parece que eso es desconocer no solo la entidad gremial sino desconocer la historia de los sindicatos y la historia del peronismo.

AUDIO 2 ARIEL GONZÁLEZ