Instituto Rojas, la pérdida de gas estaría abajo de la Casona que restaura el Municipio

En las asambleas informativas, antes de la presencia de María González Secretaria de Infraestructura en el Consejo Escolar, el dato que recibieron alumnos /as respecto al gas, daba cuenta de un cepo colocado en el regulador. En 2019 el suministro no tuvo pérdidas, ni fugas, hasta el corte que corresponde a una medida administrativa legal. Sin embargo ese PUNTO no estuvo en los debates. Dos empresas acudieron al Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas para realizar las pruebas de hermeticidad, sin olvidar por cierto que en palabras de la funcionaria González, la Provincia no financia más obras de gas porque llegó la ETAPA del plan térmico.

Por lo menos circuló en los grupos del Rojas, el resultado de la intervención: «Lamentablemente no se pasó la prueba de hermeticidad. En las aulas no se constató pérdidas (estufas). Los gasistas creen que es posible que la pérdida sea en la cañería que quedó por debajo de la Casona, pero no lo saben a ciencia cierta. Para saberlo, se debería empezar una obra rompiendo la obra nueva. Se firmó un acta por toda esta situación y exponiendo que no tenemos aprobada la prueba de hermeticidad».

La salida está en marcha y con participación del Municipio de Moreno. Un funcionario comunal con experiencia en territorio, conocedor de redes (no sociales) alcanzó el plan térmico que en verdad es un anteproyecto que tendrá el financiamiento que permita adquirir cerca de 27 aires acondicionado frío – calor. De arrancar el CAMBIO, la ejecución tendría unos 30 días de trabajo sostenido.