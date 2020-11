0 shares







REFLEXIONES SOBRE EL FEMINISMO COMUNITARIO-

¿Cuál es la identidad que pretende alcanzar y construir la primer mujer Intendenta? Desde el feminismo comunitario, ¿en dónde se confecciona la ambición de poder que comience a romper con el modelo patriarcal o de Barones?

La respuesta está en la palabra de Mariel Fernández: «Yo creo que es verdad que es disruptivo lo que está pasando, una Intendenta mujer y además que viene de los movimientos sociales pero que además se crió en un barrio pobre de Moreno, un formato y una concepción de la política quizás diferente a lo tradicional o quizás es lo que hacíamos las mujeres siempre solamente que ahora soy yo la Intendenta digamos. Yo siempre hablo de feminismo comunitario, feminismo es como se está conceptualizando todavía, siempre fui una defensora de los derechos de las mujeres y de la participación de las mujeres en política porque veía siempre el gran esfuerzo que hacían mis compañeras en el trabajo, en la organización, pero como que siempre la vida pública de la política estaban los hombres, nosotros fuimos haciendo un proceso en mi actividad militante de Moreno, de tratar que si las compañeras por lo menos mayoritariamente eran las que más trabajaban, más se comprometían, después la expresión de política de ese trabajo sean ellas mismas, no que viniera un varón y se encargara de la parte política, eso fue construyendo una lógica en nuestra organización de Moreno porque la mayoría de las dirigentes éramos mujeres y con una mirada de feminismo comunitario que es el que yo viví en mi barrio,las que organizaban para garantizar derechos eran las mujeres, entonces aprendí con ellas y además lo pongo en valor, yo aprendí de ellas. Por supuesto que yo a eso le sumé lo político porque me parecía que era lo que faltaba, y siempre digo que pienso la gestión municipal apoyada en su comunidad, vos solamente desde el Municipio no vas a poder resolver todo lo que nosotros fuimos resolviendo hasta acá, que se resolvió con mucho compromiso, pero también una gestión muy apoyada en su comunidad además eso genera entusiasmo, mística, hay varios grupos de vecinos y vecinas de Moreno que se contactan con la gestión municipal y entre todos vemos, si falta luminaria nosotros podemos conseguir esto, el municipio con que nos ayuda, podemos arreglar la calle pero por ahí alguien consigue un caño y así vamos llevando adelante una gestión que además estamos descentralizando porque estamos armando las delegaciones, incluso vamos a armar la delegación Moreno Centro porque yo también digo en Moreno hay muchos vecinos y vecinas que son de Moreno Centro y que nunca tuvieron ese idea y vuelta más cercano con la gestión municipal entonces ahora estamos armando la delegación de Moreno Centro para tener una mirada más encima de Moreno. Todavía tenemos una economía municipal frágil, si bien hemos estabilizado las cuentas del municipio y se puede volver a usar los fondos afectados para lo que son. El otro día visitaba una sala en barrio La Esperanza, justo ahí una enfermera que la conozco de muy chiquita y me dice ‘¿Mariel porque ahora hay insumos en la sala?, estamos re contentas. Si vos tenés una empresa que se lleva el 30% de la recaudación municipal lógicamente no vas a poder pagar los salarios en fecha, no vas a poder usar los fondos afectados para lo que vienen, y más si tenés un montón de recaudación municipal dando vueltas y que no vienen a las arcas municipales, entonces como yo tengo confianza con ella le digo ‘¿sabes por qué hay insumos en la sala? Porque la Intendenta soy yo y porque estoy preocupada’. Pero yo veo que en pandemia hay una preocupación de Provincia, lo quiero destacar porque hay muchas criticas con el gobernador y realmente ha hecho un esfuerzo muy grande y la Nación también en lo que tiene que ver el equipamiento sanitario y la Provincia con lo que tiene que ver con lo alimentario, lo que ha hecho con el sistema alimentario escolar yo lo tengo que destacar, las ayudas que a mandado al municipio para poder sobrevivir en estos meses de pandemia.