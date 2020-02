37 shares







UN PASO PREVISTO QUE NUNCA SE APLICA –

El documento público lleva la firma y el sello del funcionario (Iván Liendro) en el que toma de manera irregular una ordenanza para aplicar el No Pago de horas extras.

Qué debe hacer el Concejo Deliberante ante la situación, ¿pedido de informes? ¿Aceptar verbalmente que se trató de una equivocación? ¿Considerar que hubo una falta grave y convocarse en sesión extraordinaria llamando al Secretario e incluso a la Intendenta?

El presidente de la UCR, Dr. Joaquín Nogueira, es uno de los actores políticos que empuja la cohesión de Juntos por el Cambio en el seno del Departamento Deliberativo. Es él quien, una vez más, sostiene que muchos legisladores deciden desconocer la función y la Ley Orgánica: «Muchos le llaman Poder Ejecutivo a la Intendencia y Poder Legislativo al HCD, con lo cual se parte de que no saben bien que poder integran y así desconocen la función que deben cumplir, lo que hacen que crean que el Concejo Deliberante es cualquier cosa menos un Departamento Deliberativo que hace leyes (ordenanzas). Entonces salen a controlar precios y publican fotos donde están con un teléfono mirando los Precios Cuidados en lugar de ir, por ejemplo, a una sesión extraordinaria para controlar por qué se hizo un decreto, se puso una lista con 600 empleados en disponibilidad que los rajan, los cambian y todo lo hacen sin ningún control. No controlan que el Departamento Ejecutivo toma una medida con una ordenanza que no existe, pero van con un teléfono a controlar los precios cuidados. Supongo que han tenido suerte en las visitas donde todo está bien porque cuando vean algo que no se cumple darán la vuelta calladitos porque no sabrán qué hacer ya que esa no es la función, el concejal tiene valor cuando está en sesión y resuelve porque ahí es un poder y no un concejal. Salvo excepciones, la mayoría de los concejales no leyó la Ley Orgánica o el Reglamento Interno, entonces todo funciona con una inercia de decadencia…»

Memorándum o circular, que tiene la firma del Secretario de Gobierno y el sello del Municipio donde se cita la ordenanza de Emergencia con tres puntos que el propio bloque oficialista logró sacar del proyecto, y la única respuesta fue que habría un comunicado aclarando el tema

Al no entender que son Departamentos y no poderes. Comunicado había en el Proceso o en las cooperativas, en el gobierno hay resoluciones que tienen forma de decreto o de ordenanza, lo demás son estados de ánimo que no le interesan a nadie. Cuando el Secretario de Gobierno hace un comunicado y eso trae consecuencias dentro del gobierno deja de serlo, es un decreto. Hacerlo mal y contra una ley es incumplimiento de los deberes de funcionario público.

AUDIO 1 NOGUEIRA

Esa interpretación, ¿no debe llevar a un pedido de Interpelación del Secretario de Gobierno?

Eso es lo que vengo diciendo, hay que hacer una sesión extraordinaria para ver el tema, resolver si tiene que venir el Secretario de Gobierno o la Intendente o los dos juntos para que expliquen por qué fundaron algo en una ordenanza inexistente. Esto es muy grave porque en la administración no existe el error ya que antes de firmar hay que leer y para eso hay que saber lo que se quiere hacer con el andamiaje jurídico que respalda, algo que no veo en esta administración.

AUDIO 2 NOGUEIRA

Hay algo, un aspecto institucional que usted le cuestionó a la gestión anterior, hablo de la recuperación del edificio de gobierno que vuelve a tener la pintura que da identidad histórica

Está quedando muy lindo, lo otro era casi deplorable. También es verdad que están limpiando, levantaron muchos basurales y el servicio de recolección de residuos mejoró pero me preocupa cuando veo a los que barren las calles porque cada uno va vestido como quiere, lleva la herramienta que pudo conseguir, pero esta gente está representando al gobierno municipal. Pregunto, ¿qué puede suceder si mientras hace la tarea sufre un accidente, qué ampara a ese trabajador y a la Municipalidad? ¿Cuál es el instrumento jurídico que le permite a la Municipalidad poner a trabajar a gente que no es municipal? Este es otro tema grave que tiene que ser analizado por el Concejo Deliberante…

Este despliegue lo ve en las plazas de Moreno Centro

Sí y en otros lugares donde está trabajando la Municipalidad y que los vecinos lo ve muy bien, pero ocurre que los concejales no son vecinos comunes, tampoco la Intendente y sus secretarios porque tienen la responsabilidad, política y administrativa, de conducir el gobierno municipal. El pragmatismo en la administración no funciona, creo que piensan que hay que barrer y envían a hacerlo pero la Municipalidad lo debe hacer con sus empleados, no se puede contratar a tontas y a locas. El HCD tiene que analizar cuál es el instrumento jurídico que liga a los cooperativistas con la Municipalidad. Que la Intendente Mariel Fernández se la Jefa de las cooperativas no la autoriza a traerlas para hacer el trabajo sin un instrumento jurídico que legalice la relación, y esto me preocupa.