11 shares







ACLARACIÓN NECESARIA E IMPORTANTE –

La afirmación de la Intendenta acerca de una suma de dinero que el titular del Instituto de Previsión Social de la Provincia le perdonó a la Municipalidad de Moreno como fruto de una mala gestión de Walter Festa es inexacta. Pudo ocurrir una mala interpretación del dato o bien el mismo careció de la formulación apropiada. Es función del IPS custodiar los aportes (en este caso de los trabajadores municipales) que sostienen las jubilaciones y pensiones, presentes y futuras.

Dijo en su discurso la Jefa Comunal: «La situación financiera del Municipio es totalmente crítica, creció un déficit operativo de una deuda de casi mil millones de pesos, logramos que se exima una deuda con en el IPS de 65 millones de pesos, una deuda que ascendía a casi 106 millones de pesos. Acá quiero destacar al compañero radical Santín que está a cargo del IPS, por el que pido un aplauso porque nos perdonó esta deuda que ya no sabíamos como pagarla. Nos llegó la notificación del IPS que nos perdonaba la deuda, cosa que nos alivió muchísimo«.

AUDIO 1 MARIEL FERNANDEZ

Eduardo Santín es uno de los hombres que a nivel país conoce como pocos el sistema previsional. Como Presidente ad – honorem del Instituto de Previsión Social, aclaró a Desalambrar el tema de modo claro y simple: «Mariel (Fernández) ha sido muy generosa conmigo pero la realidad es que nosotros no perdonamos deuda ya que no tenemos esa atribución. En realidad el Municipio de Moreno trajo toda la documentación respaldatoria a la deuda que le estábamos reclamando, lo que nos permitió ver que el reclamo no estaba bien documentado. Por lo tanto la decisión que tomó el Instituto no fue perdonar sino anular la deuda. De esta forma Moreno quedó sin deuda, nosotros pusimos toda la voluntad y el Municipio hizo todos los deberes para demostrar que las bonificaciones (reclamadas) no eran con aportes y contribuciones».

Reformulo la consulta, ¿Festa dejó al Municipio con una deuda ante el IPS?

La realidad es que Festa, en lugar de hacer los deberes como tenía que hacerlo, presentando los papeles y los elementos, lo único que pidió fue la postergación. La tarea de la nueva administración comunal fue la de preocuparse, presentar todo el papelería y demostrar que las bonificaciones que reclamamos no fueron contributivas. La realidad es que los intendentes no le ponen, muchas veces, las pilas que tienen estas cosas, entonces Festa lo que hizo fue postergar en lugar de resolver la deuda.

AUDIO EDUARDO SANTÍN

No había deuda y no existió el perdón. El equipo de gobierno de Mariel Fernández presentó la documentación y demostró ante el IPS que el reclamo era por bonificaciones que no eran contributivas.