Jardín 927: «Consejo Escolar nos pide a las madres que busquemos un lugar para nuestros /as hijos /as»

¿Dónde estará el informe que cada comienzo de año realiza la UEGD sobre riesgo de inicio? Hasta donde se conoce, Moreno no tuvo un movimiento telúrico que explique las «grietas» que surcan el techo y paredes del Jardín 927, Villa Anita.

En condiciones óptimas y seguras el ciclo lectivo dio comienzo, pero una semana más tarde se informa a la comunidad que el edificio presenta riesgo de derrumbe, ¿quién puede explicarlo?

Esta mañana, las mamás del Jardín 927 se concentran en la puerta del Consejo Escolar. Enfrente del edificio público está preparado un retén policial que mira la concentración de 12 mujeres que solo pretenden un edificio o espacio digno para sus hijos /as. Desde el 9 de marzo no hay clases. Para niños de 3 a 5 años no se puede sostener «continuidad pedagógica» como si persistiera la pandemia. En todo este mes, la comunidad que reclama alcanzó el mínimo objetivo de hablar con la Presidenta Sonia Beltrán, docente de carrera y delegada de SUTEBA, antes de acceder a la cima del organismo descentralizado que depende de la Dirección General de Escuelas: