Jardín 956: «Estamos atentos a la causa penal pero también a la reconstrucción del vínculo educativo»

La palabra del Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Municipio ubica en tiempo real la acción, acompañamiento y continuidad del proceso que tiene una causa penal. El Dr. Nahuel Berguier fue invitado al programa Quórum para hablar de lo sucedido el día en que madres y padres le exigieron respuestas a las autoridades del Jardín 956. Como lo consignó este medio, el gobierno local actuó con premura y la Intendenta de Moreno siguió paso a paso lo que ocurría adentro y afuera del establecimiento educativo: «Desde el municipio nos hicimos presente ante una situación que estaba ocurriendo en el jardín de infantes, en la localidad de Zapiola, hubo una situación de mucha violencia en la puerta ante una denuncia que se había presentado el día anterior en comisaría aparentemente por situaciones de abuso, esto iba aparentemente porque hay una situación penal en curso o por situaciones en dónde habían hecho salir a los chicos del jardín, dos situaciones gravísimas.

Son gravísimas, que sacaron a nenes del jardín y hubo abuso, claro que son situaciones graves. Qué fue la extrema violencia si había 50 policías, yo vi las fotos, dónde estaba el riesgo, que existe si claro, pero estaban todos ustedes, ustedes garantizaron la seguridad

Nosotros nos hicimos presente de manera inmediata por pedido de la Intendenta, el Secretario de Seguridad y quien te habla, también el fiscal para dar explicaciones a los padres que estaban presentes en el lugar diciéndole que rápidamente se estaba llevando adelante una investigación, punto uno eso. De manera inmediata nos presentamos, estuvimos conversando largamente. Hubo dos allanamientos, allanamiento que se llama in situ o exprés, que esto es cuando incluso el juez posteriormente avala lo actuado, esos allanamientos ni siquiera tenían lo que se llama autorización previa, esto lo digo para marcar que por la gravedad que se estaba denunciando de manera inmediata la justicia actuó con una rapidez excepcional, ese tipo de allanamiento es el que se hace con una rapidez excepcional.

¿Allanaron la casa de quién?

Allanaron la casa de una maestra y de un familiar de esa maestra a partir de denuncias de dos padres, entonces, se realizaron esos allanamientos y nos hicimos presente además en el lugar porque estaba habiendo una situación donde hubo docentes que declararon, yo estoy contando lo que se declaró, corrieron riesgo que fueron amenazados, que se le pedía que de manera inmediata dieran la dirección de otra docente o sufrirían represalias, fueron amenazados con golpes, etc.

¿Vos me estás diciendo que el día que estuvieron ustedes en el jardín sufrieron represalias los docentes?

No, hubo intentos de ingresar al jardín y amenazas de golpearlos. Te estoy diciendo lo que está denunciado ante la justicia.

Acabás de decir que fueron golpeados

No, lo que hubo fue una situación que efectivamente fue violenta en la puerta del jardín de infantes, esto está pasando en varios lugares de la provincia, no fue solamente Moreno, lo que hubo, hubo una situación donde los docentes, varias docentes se sintieron que estaban siendo afectadas en su integridad física, después la policía rodeó la escuela y en ese contexto también se sufrieron, se generó una situación de daños a varios automóviles, en eso fue lo que se generó ese día.

AUDIO 1 BERGUIER

La gravedad es la denuncia de supuestos abusos a niñas y niños de tres años de edad

Hay una situación muy grave, que es una fractura en el proceso educativo o de algunos jardines de infantes, evidentemente así no se puede construir la pedagogía, ahí no se puede construir un sistema educativo. Esa es una situación grave por supuesto, fue detectada y así fue como nos presentamos de manera inmediata. Enseguida y por indicaciones expresas de la Intendenta, se le pidió a la fiscalía que por supuesto ya lo estaba haciendo la actuación inmediata y de esa manera fue que actuó y que está actuando llevando adelante una cuestión penal.

La fiscalía ¿cuál?

El ministerio público fiscal. Yo lo que estoy diciendo es que la actuación en general impidió ante un escenario de mucha violencia, que podría haber derivado incluso en situaciones de lesiones físicas. Hubo una actuación policial que evitó eso, así como pudo evitar un conjunto de daños a bienes materiales.

¿Querés hablar de las lesiones que sufrieron los vehículos? Hablemos si querés, señalo que esto arranca porque un grupo de madres recibe la información que en el jardín o fuera de este, a niños y niñas le realizaron fotografías, le cambiaron la ropa, de eso estamos hablando porque vos como abogado y yo como periodista tenemos que entender que la prioridad es el derecho de los niños, los adultos se pueden defender. He buscado desde el momento mismo que ocurrió esto del jardín, información en Moreno de cuántas denuncias hay de hechos que se han producido en jardines de infantes, no está sistematizada la información. Es peligroso decir que está ocurriendo en muchos jardines, como así también viralizar un video que era de Esteban Echeverría adjudicando esas imágenes a lo que nunca ocurrió en Moreno

No, primero quiero informar varias cuestiones porque lo que yo quiero decir es que está ocurriendo hace varias semanas, un proceso en varios distritos del Conurbano, donde están ocurriendo este tipo de denuncias, esto es un hecho público. Quilmes, Esteban Echeverría, Tigre, San Martín, Moreno, entre otros.

¿Qué querés decir con esto?

Que está pasando, es un fenómeno que está ocurriendo que están fiscalizando estas denuncias.

¿Qué está armado me estás diciendo?

No, no estoy diciendo ni afirmando.

Pero estás diciendo estos municipios por qué

Lo que estoy diciendo es que no fue exclusivo de Moreno, lo que yo quiero reafirmar y decir, la primera preocupación nuestra fueron los hechos denunciados, por eso de inmediato nos comunicamos con el Ministerio público, por eso fuimos de inmediato a reunirnos con los padres, por eso nuestra Guardia de Víctimas se está reuniendo con muchos con de los padres. Por supuesto yo sé que la situación es muy grave, ahora, del mismo modo estamos esperando y por supuesto muy atento al conjunto del proceso que se está llevando adelante en relación a la investigación penal y estamos también por supuesto muy preocupados por la reconstrucción del vínculo educativo, acompañando a la inspectora distrital y al conjunto del Ministerio de la Educación de la provincia de Buenos Aires, la reconstrucción de ese vínculo educativo, el sistema inicial, el jardín, lo que es la educación inicial es el área donde específicamente y por definición tiene que construirse un sistema en conjunto entre la familia y los jardines de infantes.

AUDIO 2 BERGUIER

¿Qué es la Guardia para la Víctima?

Es un área que fundó esta gestión, el año pasado atendió mil ciudadanos y ciudadanas de Moreno de distintos hechos, atendiendo, acompañando y ofreciendo diferentes esquemas de atención psicológica, asesoramiento ante distintos trámites, acompañamiento el día que van a declarar, distintas cuestiones, ya se han reunido por este hecho puntual con varios de los padres y te vuelvo a decir, mitad del año pasado también sobre esta gestión y durante este año 2021, lleva más de mil trescientas, mil cuatrocientas atenciones de las víctimas.

Como sos Secretario de Justicia y Derechos Humanos, ¿cuántas denuncias de este tipo se produjeron en Moreno? No te pido nombres, cuántas denuncias este año y el año pasado, sin olvidar que hubo una pandemia, no había clases presenciales

Este año, menos de cinco.

Estamos hablando de abuso, si una madre denuncia que ocurrió algo en un jardín o escuela, eso estoy preguntando

No, generales no te puedo decir el número, si por abuso no te puedo responder un número exacto, sí te quiero decir porque conocemos mucho el fenómeno y estamos trabajando, cuando llega algo acompañamos.

Estamos hablando de jardines y escuelas

Yo lo que te quiero decir que a nivel provincial, lo que va de este año está alrededor de unos 30 y también lo que te quiero decir y hay que marcarlo, eso no quita nada, la mayoría de los casos, eso está claro de violencia contra los niños se produce en el marco intrafamiliar, en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente hay miles y miles de casos que la escuela es la que lleva casos, que detecta a partir de situaciones intrafamiliar y que acá hay que reconstruir los lazos comunitarios. Nosotros estamos trabajando.

Hay que saber que pasó, la verdad va a poder reconstruir los vínculos, no el silencio

Y en eso quiero revindicar, quiero dejar tranquila a la comunidad, a todos y a todas, que el Ministerio público fiscal está trabajando con mucha dedicación.

Cuando colisionan dos derechos, ¿cuál es el que está por encima?

La constitución nacional es clara en que el interés superior del niño es lo que rige el espíritu de las leyes y de la forma en que se las interpreta.

¿Y a vos te parece que lo que pasó estas últimas semanas en Moreno por reacciones y acciones reconoce el interés superior del niño?

A mí me parece que hubo una denuncia grave, trabajando la justicia con mucha dedicación, con todas las herramientas para investigar y saber qué es lo que pasó con eso, y en eso estamos también acompañando a las familias y a disposición la Guardia de Víctimas.

AUDIO 3 BERGUIER