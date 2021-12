Jardín 956, causa judicial: «No puede ser que si a un chico lo abusaron te den un turno de acá a tres meses»

Creer en la palabra de su hijo. Es él la razón de vivir, de seguir adelante buscando todas y cada una de las respuestas que no aparecen, las que demandan urgencia y obtienen una espera que se vuelve eterna. Ganar tiempo no es una frase que puede tener empatía con las madres que «no pueden conciliar el sueño desde el instante en que se abrió la pesadilla». Esas mujeres, madres que envían a sus hijos /as de 3 años de edad al Jardín 956, desafían la neutralización institucional que visibiliza un acontecimiento desde el adultocentrismo .

Tamara no tiene dudas del qué hacer por su hijo: «A mí me da bronca porque yo me tuve que presentar en la fiscalía porque nadie me llamó. Confiada que a mi hijo le habían dado un turno para que le hagan las pericias cuando mi hijo ni siquiera figuraba en el listado, eran 10 los nenes más o menos que me nombró, pero en ningún momento lo nombró a mi hijo. Mi hijo quedó a un costado, lo único que el fiscal me dijo que ellos se ocupan solamente de la causa. O sea solamente de los casos, si el jardín abre mañana de nuevo, porque el jardín el lunes va a abrir de nuevo con los mismos directivos, con las mismas maestras no pasa nada. El fiscal no se hace cargo de nada».

¿Qué sucede con aquellas mamás y papás que todavía no se suman o descreen? ¿Qué ocurre? ¿Tienen algún tipo de vínculo, se hablan, armaron un grupo?

Si, hay un grupo donde hay un montón de mamás. Algunas hablan, otras no hablan, otras usan el grupo para mirar lo que pasa, algunas colaboran, otras no. Pero estamos nosotros, a nuestros hijos les pasó algo, yo hablo precisamente de mi hijo, yo no sé si lo abusaron o qué le hicieron, pero mi hijo no puede dormir a la noche, tiene que dormir con la luz prendida y nadie me llamó para preguntarme si mi hijo necesita un psicólogo.

El Estado ausente como se dice.

Nadie, ni del Consejo Escolar llamaron, de ningún lado. Porque se supone que el jardín está en manos de alguien ¿en manos de quién? De nadie. Nadie se hace cargo. Las maestras movilizaron todas en Moreno. Cada una reclama sus derechos. Yo no estoy en contra de eso ¿y los chicos qué? ¿Solo importan las maestras? ¿Nosotros no importamos?

Hay un derecho superior que es el derecho del niño y de la niña…

Pero parece que no existe. La mamá planteó un caso sumamente importante y nadie la llamó. Todavía no declaró en la fiscalía porque nadie la llamó. Me presenté a las 9 de la mañana en la fiscalía y me atendieron a las 12:30 y la fiscalía estaba vacía, no había nadie, no había gente como para decirte tengo diez personas delante de mí para que me atiendan, espero… me llevaron a un fondo, me tuvieron ahí casi tres horas y me atendieron porque me quejé dos veces, sino tampoco me atendían.

Tamara, hay un hecho que es oficial, este hombre, el abuelo Mario o el payaso, que es Alejandro su nombre. Se presentó espontáneamente ante el fiscal. Pero él dijo “el del Facebook soy yo”, el que estaban escrachando en las redes soy yo. Y es el padrastro de la docente.

Yo la verdad que del hombre no sé mucho, sé lo que cuentan las madres. Obviamente les creo, les creo a los chicos. Si el hombre es culpable tiene que pagar, y a la maestra la acuso yo. Porque asustó a mi hijo, traumó a mi hijo. ¡Yo la acuso a la maestra! ¿A dónde está? ¿En la casa? Porque en la casa, en el domicilio que ella declaró no está. ¿Por qué no está en la casa si es inocente? Si nosotros la hubiéramos querido lastimar no estaríamos acá y estaríamos en la puerta de la casa de ella. ¿Lo hicimos? No lo hicimos. Queremos que sea haga lo que se tiene que hacer, no puede ser que si a un chico lo abusaron hace un mes, te den un turno de acá a tres meses. ¿Las cámaras se presentaron, las cámaras de la cuadra del jardín se presentaron en la fiscalía, se están mirando en tiempo real? ¿Qué quiere decir? ¿Que de acá a cinco meses vamos a ver qué pasó con las cámaras? Cuando ni siquiera nos mostraron nada. Yo te hablo del boca a boca de lo que me dice el fiscal. Él no me mostró un papel, no me mostró nada. Yo solamente firme un papel de una declaración, que es la declaración que le di yo, no me dieron una fotocopia, yo no tengo cómo comprobar que fui a la fiscalía. ¿Y qué pasa? ¿No pasa nada?

Hay un convencimiento de ustedes que esto no va a quedar así, que pueden abrir el jardín pero ustedes van a seguir…

No van a poder abrir el jardín, porque si tenemos que ir todos los días, vamos a ir todos los días. Pero la directora no va a ser más directora del jardín, no lo va a ser. Porque una persona que permite que salgan niños del jardín sea comprobado o no, es una irresponsable.

AUDIO 1 TAMARA