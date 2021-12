Jardín 956, un padre dice: «Mi nene no quiere ir solo al baño porque dice que ahí está el payaso»

Se encienden los neumáticos y el fuego tiene calor. Una columna negra sube hacia el techo de la Autopista del Oeste. Están allí las madres y padres que salieron del Jardín 956 en Villa Zapiola, marchando por colectora hasta uno los ingresos principales que tiene Moreno Centro.

Samuel tiene colgado un redoblante. Le pega al parche y ese sonido retumba con fuerza. Se detiene, saca de su bolsillo un papel y lo muestra. Es la denuncia testimonial que presentó en la Comisaría de Villa Zapiola el día 29 de noviembre donde afirma que «el hombre que apareció en las redes sociales como supuesto responsable de abusos estuvo en la puerta del Jardín 956 el día anterior al comienzo de la protesta y denuncia»:

¿Qué pasaba antes de esto? ¿Cómo era la vida de él?

Normal, era un pibe que se desenvolvía muy bien, después la señorita nos llamó porque justamente no quería hablar con la señorita, se empezó a hacer pis en el mismo jardín, yo le pregunté por qué no quería ir al baño, me dijo “está el payaso en el baño”. Desde ese día lunes, más o menos, la hora 16:40, la hora de salida, yo fui a buscar al nene y vi al chabón parado ahí canoso, bigote, con una camisa cuadrillé, jean negro, zapatilla blanca. Yo me vine a mi casa tranquilo, pensando que era algún abuelo, algo de los chicos que los fue a buscar, y después pasó todo que empezaron a subir el tema del grupo de WhatsApp, mi señora me mostró “este es el supuesto que violó a los chicos”, los lleva, le saca fotos y yo le dije a ese chabón lo ví, en la puerta del jardín.

El día lunes

El día lunes, este lunes de esta semana. Y le dije, a ese chabón yo lo ví, y ahí mi señora mandó al grupo, me llamaron, fui a la comisaría Zapiola a declarar, y declaré ahí que yo lo había visto a ese mismo chabón en la puerta del jardín.

Se habla del Abuelo Mario o el payaso

El payaso, así le dicen, el abuelo Mario que se vestía de payaso. Así le decían los chicos, el abuelo Mario, el que le llevaba en el auto hasta la casa y le cambiaba ropita, le vestía de princesa, payasito a los nenes, le decían el abuelo Mario.

Pero el nombre de esta persona es Alejandro

El nombre que aparece en el perfil de Facebook es Alejandro, pero le decían el abuelo Mario.

Alguien puede explicar, porque me parece que la situación es tan grave, tu hijo no se hacía pis, de un año y medio no se hacía pis, ahora comenzó a hacerse pis

Ahora comenzó a hacerse pis, no quiere ir solo al baño porque dice que ahí está el payaso.

¿Alguien les explicó si sacaban a los niños del jardín o el payaso estaba dentro del jardín?

Supuestamente el chabón venía vestido de payaso a la sala rosa, donde sucedió todo y después de ahí los sacaban, los llevaban a la casa de a tres, cuatro niños, la misma maestra.

¿La maestra?

Según cuentan los chicos la maestra a veces lo llevaba o venía el chabón y los llevaba. Mi nene antes estaba muy bien. La propia señorita decía que iba bien en el jardín, se desarrollaba bien. De repente, con ella misma, no se quiso comunicar y eso la profesora no nos puede mentir, porque ella misma llamó y nos dijo por qué B no me habla, ni me habla y yo le pregunté a mi hijo, por nada me decía y después le digo, pero vos tenés que hablar con tu seño por ejemplo, mirá lo que pasó, como te vas a hacer pis en tu pantalón y me dice no, no, y empezó a llorar y llorar mi nene. Después le pregunté bien y me dijo está el payaso en el baño, o sea, que el chabón estaba dentro del mismo jardín, iba en cada sala. Si una institución hace un festejo para los chicos, porque no permite que los familiares entren.

¿Ustedes nunca se enteraron de esto?

No, nunca nos enteramos de esto. La institución cada vez que hace, supuestamente un festejo para los chicos te piden cosas, pero te dicen, no los mayores no, solamente los chicos.

¿Vos prestaste declaración?

En la comisaría.

¿Fiscalía todavía no te llamó?

No, no me llamó en ningún momento, nada, nadie.

¿Hubo algún tipo de pericia sobre tu niño?

No, sobre mi niño no, por eso ni a mí ni a mi hijo nunca nos llamaron de la fiscalía, yo pedí la prueba, la declaración.

