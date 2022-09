Jesús dice: «Voy a ser Presidente de la Nación en 2023»

El Sur existe y el candidato que tiene Libres es de aquel punto cardinal argentino. Lleva un nombre de peso y un apellido que hace a su historia.

Jesús Escobar camina por una país minado de preguntas, desesperanzado, dividido, fragmentado. En ese sendero considera tener las condiciones para pelear en las urnas en el 2023.

Pisa el Conurbano bonaerense y expresa: «Lo primero que uno siente es el impacto del tamaño de esta gran ciudad, que es todo Buenos Aires. Yo vine por primera vez hace 35 años, milito en esto de transformar este país desde hace muchos años. Fui conociendo durante este tiempo la importancia que tiene en nuestro país el territorio del Conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de cosas que hemos conquistado en este país gracias a lo que de alguna manera se construye acá, se hace, se sueña. Así como también nosotros desde el interior hemos aportado muchas cosas».

Vos sos la cabeza visible de una propuesta presidencialista en el 2023 de una estructura, yo la llamo, movimientista, ¿por qué quisieras presidir este país?

Voy a ser presidente.

¿Vos vas a romper con la grieta?

Totalmente. Porque esa es una respuesta en sí mismo a la pregunta que vos me hacés. La gente está harta de estos políticos, por lo menos de estos tres gobiernos a esta parte lo único que han hecho fue empobrecer a la gente. Si te ponés a ver, tanto lo que están hablando en el oficialismo como la oposición, tienen un circo en donde la verdad da náuseas. Alguien que, por ejemplo, en este país hay familias que comen una vez al día y ves que se están peleando a ver quién es más corrupto, quién es más borracho, quién es más ladrón, menos ladrón. Esa persona no tiene por darle de comer a sus hijos esa noche. Yo pienso ¿Qué piensan esos funcionarios?

¿Cuáles son las bases de una campaña como la tuya? Tratando de dirigirse tal vez a un 70% de la población que está harta de esto, que después va y vota…

Te cuento lo que estamos haciendo ahora…estamos recolectando un millón de firmas a lo largo y ancho de la Argentina para congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque los bolsillos de la gente no dan para más. Esto que no entienden los políticos significa que hay niños que ya no pueden tomar leche, no comen carne, no tienen acceso a la verdura. La familia en un barrio, en cualquier lugar del país, baja la marca, de la primera marca a la segunda marca, la tercera marca, y llegó un momento porque el salario, el plan o como se llame no aumentó su ingreso y tuvo que dejar de comprarla. Eso le pasa a muchos papás y muchas mamás, no tienen qué darle a sus hijos de comer, por eso hay que congelar los precios y lo vamos a hacer con esto, empujar a una política que no está haciendo ni el gobierno ni la oposición.

Es un proyecto que tiene que discutir el Congreso.

Que debe tratarlo si o si porque lo vamos a acompañar con más de un millón de firmas y con manda constitucional. ¿Qué otras cosas hay que hacer en Argentina para sacarla de esta dolorosa tristeza en la que vive? Hay que cortar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la principal causa de los problemas que tenemos hoy. Miles de millones de dólares se van al extranjero y esos miles de millones de dólares tienen que quedar acá, con eso hay que industrializar el país, hay que sustituir importaciones, por lo tanto, hay que generar y crear trabajo, obra pública durante los próximos años, para que puedan ingresar al trabajo. Pero no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que poner plata, invertir en educación pública para calificar trabajadores, técnicos, profesionales para la segunda vuelta. Y una industrialización de más tecnificación que tiene que haber en una segunda etapa. Yo voy a gobernar para el pueblo, no para los ricos como hacen los últimos gobiernos que ha tenido la Argentina. ¿Qué significa? Cuando hablamos de equilibrio fiscal, los últimos tres gobiernos, vos le decís equilibrio fiscal y significa sacarle a los que menos tienen. Yo digo que tienen que bajar la tasa de ganancia a las grandes empresas. Vengo de Neuquén, provincia petrolera y gasífera, sostenemos la energía de este país.

¿Cuánto pagamos nosotros y cuánto se llevan ellos, las empresas hablando de gas?

Todo esto es pagarle el precio del gas que producen las empresas al doble de lo que se paga en cualquier otro país del mundo.

Eso es saqueo.

Eso es saqueo, te lo explico de otra manera. Los alimentos, antes de la renuncia de Guzmán salían en Neuquén, de una cadena de hipermercados, la leche larga vida, en oferta $110. Renunció Guzmán, a las dos semanas salía $180, 40% de aumento. Al mes y medio empezó a valer $140. ¿Por qué lo llevaron a 180 si no aumentó el dólar oficial? O sea que los insumos importados no aumentaron, no le aumentaron a sus trabajadores, esos 40 pesos extra, a parte de los 70 que llevaron es súper ganancia.

Y después vienen con precios cuidados.

Y después cuando un pobre se equivoca un poquitito le mandan a Gendarmería. Eso hacen estos gobiernos, con los trabajadores, con los pobres, con los estudiantes, con las mujeres, son durísimos. Ahora cuando los ricos tienen un problema, se arrodillan.

¿Cómo lograr la atracción de una población tan golpeada?

Te doy un ejemplo, yo toda la vida he caminado las calles de mi provincia, voy a caminar este país. Y lo que yo hago, centenares y centenares de reuniones a donde voy, lo hago por zoom también y escucho. Centralmente me encuentro con una vecina y le digo ¿qué problema tiene? Acá hay una clase política que no va más, pero la política como vos lo dijiste, es el camino para resolver nuestros problemas. Y hay una clase política distinta en la Argentina, que surgió el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres, en los comedores comunitarios en la pandemia donde se borraron intendentes, gobernadores, todos, hubo mujeres y hombres que le dieron un plato de comida sin preguntar si estaba afiliados a algún partido. Porque para mí la política tiene que ver con el amor, amor es entregarse sin estar buscando nada a cambio. Yo hago política para servir al prójimo, para defender a mí país y servir a mi patria. No para llenarme los bolsillos.

¿Tenés esperanza y en qué?

En mi pueblo, siempre. Soy un enamorado de este pueblo, tengo una fe inquebrantable y si vos analizás la historia del pueblo argentino, siempre se entregó a esta patria, siempre se entregó a la esperanza de que hay un futuro posible mejor.