Jubilaciones: «Llamé a todos los compañeros peronistas para que la medida pueda llegar a las madres morenenses»

Nuevas mujeres jubiladas. El acto en la UDAI de Trujui tuvo contenido, más allá del vecino que cuestionó con dureza a Mariel Fernández por el estado de las calles. Hubo un antes del evento, una búsqueda y apertura para que las «nuevas beneficiarias» sean informadas del derecho que instituye el gobierno nacional. Fue Cintia González, Jefa de ANSES Trujui, quien emitió la voz para el proyecto no sea patrimonio político de un sector único y privilegiado. Por eso el número o cifra de mujeres que ya perciben el haber mínimo es un HECHO político e institucional: «Esta medida la estuvimos trabajando muchísimo para adentro, dentro de los trabajadores /as para justamente recibir en el marco de una pandemia, a estas madres argentinas que venían a jubilarse».

¿Qué tiempo demandó a la UDAI de Trujui esto?

Nosotros estuvimos trabajando previamente un mes antes con todo el trabajo en la oficina, los trabajadores y trabajadoras, con nuestra Directora Ejecutiva, con Fernanda Raverta, Marina Moretti, y todo el equipo a nivel nacional. Con las nuevas circulares, con toda la parte técnica. Pero lo más importante que trabajamos en la UDAI de Trujui fue la parte política de lo que fue la medida. Yo llamé a cada uno de los compañeros peronistas del distrito, y a todos los que tienen trabajo social para que esa medida pueda llegar. Por eso el resultado del inicio de la jubilación y la entrega de 120 jubilaciones después de que pasaron dos meses, los 60 días el primer cobro.

Otros podrían decir esto es mío, voy a buscar 120 personas propias. De ahí que hay una diferencia entre el plan y el derecho.

Tuvimos reuniones previas, antes del inicio de las jubilaciones con varias instituciones también, con los compañeros hicimos una rueda de llamadas importantes de lo que hizo que, esos compañeros acercaran a las madres a la oficina y nosotros poder también ir adelantándonos con el trabajo, hablo que tengan sus partidas de nacimiento, aunque no lo creas muchas no la tenían (partida de nacimiento de sus hijos) ayudamos a que eso se elabore con toda la parte de RENAPER. Fue un trabajo en conjunto, fue el trabajo previo, la verdad que yo me saco el sombrero, estoy muy contenta y orgullosa del equipo de trabajo que armamos en la UDAI de Trujui y también con los compañeros que aceptaron con estusiasmo el derecho y la medida que iban a llegar a las madres argentinas y vecinas de Moreno.

¿Cuántos beneficiarios y beneficiarias de este derecho?

Nosotros tenemos aproximadamente 150 mil en todo el país, con el inicio estamos en 85 mil.

¿En Moreno?

En Moreno ya llegamos en total a 76 mil, pero lo que estamos haciendo es 120 en el primer inicio. Imaginate que en todas las oficinas de diferentes distritos se entregaron entre 60 y 90 como máximo, nosotros llegamos al número de 120 en la UDAI de Trujui y creo que los compañeros de la UDAI de Morón también hicieron las entregas, no tengo bien el cálculo…

¿Esto significa que ya cobran?

¡Ya cobraron!

AUDIO 1 CINTIA GONZALEZ

Por conducir la UDAI, llamar a compañeros peronistas y alcanzar un objetivo que es derecho previsional, ¿por qué no hablaste en el acto oficial?

No pude hablar en ese momento en el discurso porque la Intendenta dio la bienvenida al distrito como corresponde, porque había una autoridad nacional, Fernanda Raverta. Pero creo que las personas, las abuelas hablaron también del trabajo de lo que fue el ANSES de Trujui, un trabajo que se llevó a cabo todos estos meses. Creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado en el acto, que las personas cada vez que terminaba el acto decían que fueron bien atendidos, que pudieron jubilarse y la alegría que tenían esas mujeres, la felicidad de haber sido parte de esa historia en la vida de nuestras vecinas es lo que marca la diferencia.

La madurez de Cintia Gonzalez es notable, porque hay una respuesta de elegancia política al decir que no importa el micrófono aunque tenga un significado político, importa más que las vecinas, las abuelas reconozcan que se conquistó un derecho, pero la desunión se nota y mucho, las diferencias son notorias y notables, aún cuando haya celebración.

Es un análisis que creo que lo tenemos que hacer. Nosotros lo hacemos puertas para adentro, dentro de lo que sería el peronismo. Creo que también es la discusión que se tiene que dar, nosotros partidariamente lo tenemos que hacer puertas para adentro. Lo importante de esa entrega de jubilaciones son las 120 nuevas jubiladas. Ese sería el eje principal. Después los detalles quién se sentó adelante, quién se sentó atrás, si querían que hable, pasa a ser secundario. La política pública, la decisión política de nuestro Presidente y de nuestra Directora Ejecutiva, el trabajo que hicimos desde la gestión, porque tenemos responsabilidades, distintas responsabilidades, es lo que importa. Yo hoy tengo la responsabilidad de conducir el Anses de Trujui, la Intendenta tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la municipalidad de Moreno, el diputado nacional Walter Correa que estuvo también presente, el dirigente y funcionario nacional Damián Contreras, somos dirigentes que tenemos distintas responsabilidad en la gestión y creo que tenemos que aportar a la unidad del peronismo. Por eso la invitación fue amplia, por eso la invitación fue de celebración, por eso siempre es lo que estamos haciendo ahora ¡Si!, ¿A qué? Si a las jubilaciones, si a los nuevos derechos, si a ponernos de acuerdo y si para trabajar para el pueblo porque sino nos vamos solamente en zaraza.

AUDIO 2 CINTIA GONZALEZ

Hay una elección por delante y no hablo de la General sino de las nuevas autoridades del Partido Justicialista previsto para el mes de diciembre. Te escucho

Y esa es la discusión que se viene, es lo que decía al principio, todo es puertas para adentro, es discutiendo, es debatiendo, no es a las patadas, es poniéndonos de acuerdo como todos los dirigentes, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que recuperar los símbolos del peronismo, no solamente los símbolos por los símbolos en sí, pero eso es muy significativo para nuestros compañeros, tanto los históricos como los de base, los que tenemos menos años pero realmente ya estamos maduros en la política y venimos haciendo política hace muchos años. Las discusiones se tienen que dar, son sanas, como las internas. Vos me conocés de toda la vida, y la verdad que cuando Néstor Kirchner presenta lo de las internas, las PASO, yo lo celebré porque es una herramienta de la democracia.

No PASO en este 2021…

Pero tendría que pasar. La discusión se tiene que dar, me parece que es sano, es sano para todos, es sano para la dirigencia, es sano para la política y es sano para nuestro pueblo.

AUDIO 3 CINTIA GONZALEZ