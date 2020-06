98 shares







Ocurrió el jueves pasado. Con tecnología aplicada los y las consejeros /as cruzaron posiciones luego de aquel encuentro de diez (10) integrantes partidarios con la Intendenta. Esa idea no tan explícita de parte de algunos /as respecto a la presidencia del PJ (en manos de Festa, fue perdiendo fuerza) porque “los votos anunciados o necesarios no están” pero, especialmente, porque otros /as sostienen la institucionalidad y un razonamiento político muy lógico. Un segundo aspecto está en la función del PJ y el uso de la casa partidaria.

Ismael Castro como integrante del Consejo de partido fue protagonista del cónclave: «La reunión fue el día jueves, fue extraordinaria, en ningún momento se charló ni nadie explicitó específicamente ningún planteo extraño a lo que sugieren los temas tradicionales del Consejo del Partido. Se trató básicamente de aclarar algunos temas con el Presidente en relación al uso del sello del PJ, se trató como se va a utilizar la casa del Partido en la posterioridad una vez que la pandemia pase para que sea mucho más flexible para todos compañeros que integramos el Consejo y de esa forma abrirnos más a todo el peronismo. En relación a las declaraciones que hizo el compañero Taborda se hizo una mención, se pudo aclarar el tema en esa reunión, la mayoría o un gran número de compañeros considerábamos que habían sido fallidas, que no fueron pertinentes y que hablaba en clave propia de una reunión que no había tenido el espíritu que el manifestaba tener en esa reunión que se hizo en el Salón Latinoamericano».

En esa reunión en el Latinoamericano, previo a esto, ¿en ningún momento se planteó la destitución del presidente Festa o el pedido de que dé un paso al costado para conseguir la unión del peronismo?

No se planteó nunca específicamente por parte de ningún consejero, tal vez si algún compañero tenía esa intención o esa idea estuvo en boga nunca fue manifestada. En la reunión del Salón Latinoamericano había quedado en claro previamente que la intención era charlar en pos de trabajar la unión del peronismo y que el Consejo del Partido tenía que dar un gesto importante en esto de pensar que, en un contexto tan complicado, el peronismo no puede no apoyar la decisión de la Intendenta. En nuestro rol de dirigentes políticos y miembros del Consejo del Partido creíamos que en ese contexto, en ese ámbito, la reunión era muy positiva, fuimos todos y participamos en esa modalidad, nunca salió el tema en esa reunión de una modificación de la institucionalidad del Consejo del Partido o de nada parecido. Se creó una agenda como el documento lo especifica donde se trabaja una agenda político-institucional que sea poder pensar como ayudamos desde el peronismo a la Intendenta en este momento«.

La tensión que existió ¿Dónde la focalizas? ¿Cuál fue el corazón de esa tensión?

Particularmente creo que tal vez la intención puede ser que esté en un dirigente o un sector que intente llevarla a cabo, lo que pasa es que básicamente hay un grupo de consejeros que entendemos que respetamos la institucionalidad y entendemos que la política en este contexto no puede dar un gesto que se adverso a lo que está pasando en la realidad. Entendemos que está habiendo un contexto de pandemia que afecta con una crisis económica, social y de seguridad y nos parece ilógico que la respuesta de la política en ese sentido sea dar giros bruscos en la conducción del PJ. Hay una conducción, hay un Consejo del Partido que es elegido por afiliados hasta el año 2021 y muchos dejamos en claro que nosotros teníamos la vocación de respetar la institucionalidad. Creo que en el run run que hayamos sido un grupo de consejeros que participamos de una reunión con la Intendenta dio lugar a la especulación, pero cuando se lee el documento y se logra evidenciar cual fue el marco, el contexto y lo que se propuso trabajar eso deja de tener asidero. En la reunión que se hizo de forma virtual, extraordinaria del PJ, era el ámbito para que eso se materialice y no hubo esa exposición por parte de nadie, algunos lo consultaron, lo preguntaron pero quedó claro que no tenía que ver con ese espíritu.

¿Cómo ves el rol, la función que está cumpliendo el presidente del PJ Festa y la que debería cumplir? En una mirada más amplia y no sectorial.

Creo que el debería tener ese rol de comprender que el PJ y la política requiere que todo el peronismo esté unido y trabaje en pos de la unidad. Creo que en este tiempo es posible y es propenso que haya un acercamiento en pos de trabajar por esa unidad. El PJ estuvo mucho tiempo sin tener actividad y la verdad que veníamos bregando desde que nos incorporamos, y desde que el Consejo tomó forma, para que tenga otro rol en la política de Moreno y no sea un mero espectador, que no sea de una facción partidaria sino acorde a las necesidades que tiene Moreno y colabore explícitamente en este tránsito tan difícil que está atravesando la sociedad y que requiere de un peronismo unido junto a la gestión.

La unidad o por lo menos la búsqueda de la misma ¿qué debe tener por parte del Ejecutivo y que no puede faltar, no solo como gesto si no como practica?

No pueden faltar los ámbitos de trabajo en conjunto o esa agenda que se planteó en la reunión tenga un marco de acción efectivo, no pueden ser solo declamaciones y que no haya gestos realmente concretos en pos de que eso se pueda trabajar. Es un camino de ida y vuelta donde las proposiciones que se hacen o los aportes que se puedan realizar desde el Consejo del Partido deben tener por lo menos oído, escucha desde la otra parte, no ser meras declamaciones, eso es lo fundamental. Se empezó el camino, esa reunión tuvo que ver con eso, después no hubo una continuidad, pero entendemos que es pronto y que se va a tener que llevar a cabo en los días sucesivos, si no se realiza habrá sido una foto más o un intento fallido.

Para alcanzar esto que estás reseñando no es con cargos el asunto, sino dañaría no solamente la unidad sino la política

Tal cual, por lo menos hablo desde mi lugar, nosotros no participamos de esa reunión para que sea un paso previo a un acuerdo de cargos o de realizar funciones ejecutivas. Hay compañeros que en este acercamiento a través del compañero Coco Lombardi (en cuanto a la agilidad) y con la intención, la voluntad de la Intendenta de unificar el peronismo, tal vez algunos compañeros se incorporen a la gestión, lo veo saludable pero no creo que el hecho tenga que ver específicamente con que se gestionen cargos para que la unidad del peronismo se pueda concretar.

Si tuvieras que señalar ejes de la gestión de Mariel Fernández y su modelo ¿son claros para vos y la sociedad o es un plan en diseño y construcción?

Creo que es un plan en diseño y construcción que obviamente tiene mucho por definir, por clarificar. Creo que la situación genera que el plan o formato de gestión esté inconcluso. Me parece que será mucho más claro una vez que pase esta situación, ahí veremos si el plan o la gestión de la Intendenta es realizable. Hasta hoy veo que hay muchos esfuerzos, intención de generar un consenso y trabajo de unificación en esta situación, con errores y virtudes, pero que no se puede definir claramente cuál es el proyecto o línea de gestión que tienen.

¿Era posible una foto o mesa como la que se vio en el Latinoamericano sin Coco Lombardi?

Tal vez no, tal vez en este momento me parece que el rol que cumplió Coco fue fundamental para poder acercar a muchos compañeros que por distintos motivos no habíamos sido convocados, por lo menos a la discusión, a formar parte de un trabajo en conjunto o una agenda. Creo que lo de Coco, el un rol de prestigio que tiene en la política de Moreno hizo que se pudieran ir acercando las partes, trabajó mucho en eso y tuvo sus resultados, sin él creo que tal vez hubiese sido más difícil, más extenso, más complejo que se realice con la inmediatez con que se realizó a través de Coco.

En la reunión extraordinaria, fue por zoom y no presencial, ¿Quiénes no estuvieron?

Faltaron algunos integrantes.

¿Quiénes?

La vicepresidenta Sandra Cruz no estuvo, y algunos otros compañeros que tenían problemas de conexión (Tejerina).